Supermarketuri din Marea Britanie: vânătoarea de chilipiruri va pune presiune asupra marjelor

Dacă magazinul tău săptămânal pare că devine mai scump în fiecare săptămână, asta se datorează faptului că este. Costul produselor alimentare continuă să crească – cu 17,5% în martie, comparativ cu anul precedent, spune grupul de cercetare Kantar. În condițiile în care consumatorul britanic întins devine priceput la vânătoarea de oferte, marjele supermarketurilor vor rămâne sub presiune, iar producătorii de marcă mare vor fi loviti.

Inflația prețurilor la alimente nu este un fenomen recent. Prețurile ridicate ale mărfurilor, întreruperile lanțului de aprovizionare și recoltele slabe au dus la nouă luni consecutive de creștere a prețurilor cu două cifre.

Cumpărătorii fac tranzacții în jos și cumpără mai puțin. Lovirea reducerilor este o opțiune populară. Atât Aldi, cât și Lidl au înregistrat o creștere a vânzărilor de aproximativ un sfert pe parcursul perioadei. Aceștia iau o mușcătură din cota de piață a supermarketurilor de masă, în special a celor de la capătul de sus și de jos al spectrului.

Panelul Kantar sugerează că vânzările Waitrose au crescut cu 2,1%. Morrisons – a cărui amprentă îl lasă expus zonelor mai sărace – s-a descurcat și mai rău, cu vânzări constante de la an la an. Ocado, care se adresează celor înstăriți, a crescut cu 3,4% în primul trimestru comparativ cu anul precedent. La 124 de lire sterline, valoarea coșului său mediu de cumpărături a fost stabilă de la an la an, în ciuda faptului că conținea cu 7,5% mai puține produse.

Asta îi lasă pe Tesco, J Sainsbury și Asda să renunțe la mijlocul terenului. Au marje de ebit de salată verde, așa cum este: 4,5% pentru Tesco și 3% pentru Sainsbury’s. Cum cumpărătorii fac cumpărături – vizitând în medie trei supermarketuri în fiecare lună – trebuie să fie atenți la creșterea prețurilor. Tendința către produse mai ieftine poate dilua marja.

Vestea conform căreia consumatorii evită produsele scumpe, de marcă în favoarea opțiunilor cu etichetă proprie – care au crescut cu 15,8% în ultimele patru săptămâni – este îngrijorătoare pentru Unilever și Nestlé. Capacitatea lor de a transfera creșteri semnificative ale prețurilor le-a susținut povestea acțiunilor în 2022. Orice sugestie care s-ar putea încheia le-ar lăsa acțiunile – cotate foarte bine de 19 și, respectiv, de 22 de ori câștigurile din acest an – să pară scumpe. Mai ales dacă inflația ajunge să fie mai lipicioasă decât se aștepta.

Sursa – www.ft.com