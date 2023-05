Tina Satter explică de ce filmul său despre denunțătorii NSA Realitatea este mai ciudată decât ficțiunea

Pe 3 iunie 2017, Reality Winner, traducător al Agenției Naționale de Securitate, în vârstă de 25 de ani, și-a terminat cumpărăturile și s-a întors în casa ei modestă dintr-o suburbie a orașului Augusta, Georgia, pentru a se pregăti să predea un curs de yoga. Doar o altă zi banală de comisioane, cu o diferență esențială: FBI-ul o aștepta.

În următoarele două ore, s-a desfășurat un interogatoriu intens care a făcut înconjurul infracțiunii de care era suspectată – manipularea greșită a informațiilor clasificate. Dar conversația a luat, de asemenea, ocoluri ciudate, aproape comice. Winner a fost întrebată despre animalele sale de companie, o vacanță recentă, rutina sa de exerciții CrossFit și arma sa preferată (un AR-15 roz și negru). Totul a culminat cu arestarea ei sub suspiciunea de a fi divulgat către publicația de știri online The Intercept documente clasificate care detaliau presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. În august 2018, Winner a primit cea mai lungă pedeapsă cu închisoarea impusă vreodată pentru divulgarea neautorizată de informații guvernamentale către mass-media: cinci ani și trei luni.

Acea zi crucială din viața lui Winner a fost acum dramatizată de două ori, în ambele cazuri scrisă și regizată de dramaturgul devenit regizor Tina Satter. În ambele cazuri, dialogul a fost preluat textual din transcrierile FBI ale interviului. Prima întruchipare a fost o piesă de teatru de succes intitulată Is This a Room; acum, evenimentele sunt revizuite în Reality, un nou film superb care îl are în rolul central pe Sydney Sweeney de la Euphoria.

La fel ca mulți alți americani, Satter era doar vag conștient de cazul Reality Winner. “Auzisem numele și poate că văzusem poza din ziar, dar nici măcar nu puteam să vă spun ce făcuse acea persoană”, spune ea. Acest lucru s-a schimbat în decembrie 2017, când a dat din întâmplare peste un articol aprofundat în New York Magazine, cu titlul intrigant “Cel mai mare terorist din lume are o cuvertură de pat Pikachu”.

Articolul, spune Satter peste Zoom, a fost “fascinant”, iar fotografiile care îl însoțeau pe Winner, care arăta tânăr, i-au atras și ele atenția. Apoi a făcut clic pe un hyperlink la sfârșitul articolului către o transcriere completă a interacțiunilor FBI-ului cu Winner. Satter a fost cucerită. “Lista participanților ca și cum ar fi fost o piesă de teatru, ca și cum ar fi fost personaje, iar în partea de sus scria “transcriere literală” cu litere mari, ca și cum ar fi fost un titlu. Dădeam click pe ea ca și cum ar fi fost un roman de ținut în pagină”.

Satter a fost fascinat de povestea unui patriot și veteran al Forțelor Aeriene americane care a fost determinat să acționeze în ceea ce credea că sunt cele mai bune interese ale poporului american, dar apoi s-a trezit etichetat ca fiind un dușman al țării pe care se angajase să o servească. Dramaturgul s-a gândit imediat că aceasta ar putea deveni fie o piesă de teatru, fie un film. Experiența sa vastă în teatru și faptul că fusese deja însărcinată să scrie o nouă piesă au încurajat-o să ia inițial calea scenei. A fost, spune ea, “un decor cu adevărat crud: patru actori urcă pe scenă și pur și simplu fac toată conversația aceea”. Is This a Room a devenit un succes în afara Broadway-ului și, în cele din urmă, a fost transferată pe Broadway.

Ceea ce a interesat-o mai departe pe Satter a fost ceea ce ea numește “efemeritatea” lumii lui Winner. “Ce se afla în mașina ei în acea zi. Sunt în casa ei, ceea ce este un lucru atât de personal și nebunesc pentru o femeie tânără. M-am gândit: dacă voi ajunge vreodată să fac acest lucru ca film, acolo pot să mă întorc la unele dintre aceste detalii și să dau o turnură mai subiectivă la acest lucru.” Închiderile Covid-19 au oferit timpul necesar pentru ca Satter să revină asupra proiectului, iar ea a scris scenariul în 2020.

Rezultatul este captivant. Filmul are o abordare urgentă și imediată care contrastează cu povestirea procedurală mai convențională a altor filme despre denunțători, cum ar fi The Fifth Estate, Snowden și The Insider. În mod neașteptat, având în vedere rădăcinile sale teatrale și utilizarea de transcrieri textuale, este o lucrare cinematografică îndrăzneață și îndrăzneț-experimentală. De asemenea, reflectă sensibilitatea politică a lui Satter. Acest lucru este evident în imaginea de deschidere a lui Winner la lucru. Vorbind fluent farsi, dari și pashto, învățate în timpul celor șase ani petrecuți în Forțele Aeriene, ea este văzută lucrând ca traducătoare într-un birou guvernamental. Pe pereți se află două ecrane uriașe de televizor, pe ambele fiind difuzate Fox News. Biroul lui Winner este situat acolo unde se întâlnesc barajele celor două ecrane. Atacul continuu al Fox News, sugerează filmul, este un factor care a contribuit la decizia lui Winner de a deveni un denunțător.

“Era sălbatic să trăiești în SUA (la acea vreme)”, spune Satter. “Începând cu 2015, a existat în mod clar o schimbare care se întâmpla, ceea ce cu pregătirea alegerilor prezidențiale. Modul în care Fox era atât de codificat până atunci – partizanatul profund, profund. Ne-am simțit cu toții bombardați. Dar, pentru mine, a fost cu adevărat o metaforă pentru realitatea, fără joc de cuvinte, a acelui moment de hiper-știri în care trăiam cu toții.”

Sweeney este hipnotizant în rolul agilului Winner, care se descurcă și evită în mod repetat capcanele anchetatorilor FBI. Pe lângă un thriller intelectual consumator, Reality este și studiul unei femei puse la colț. Dar ceea ce este cel mai îndrăzneț în abordarea lui Satter este folosirea unor dispozitive îndrăznețe care perturbă în mod repetat fluxul narativ.

Cuvintele redactate din transcriere sunt recunoscute cu momente de distorsiune vizuală și cadre care șterg temporar personajele din cadru. În altă parte, Satter lasă să cadă materiale de arhivă – fotografii ale adevăratului Winner, extrase din transcriere – în film ca un fel de punctuație. Ea descrie acest lucru ca fiind “un efort delicat …A fost scrisă în scenariu, această idee a apariției fotografiilor originale. Nu eram siguri când am început să montăm – mai este încă o idee valabilă? Te scoate din ea? Dar pentru mine, a fost întotdeauna important să includem aceste reamintiri: ea a fost reală, acest lucru s-a întâmplat cu adevărat.”

Încarcerarea lui Winner a însemnat că Satter nu a putut să vorbească cu ea în timpul dezvoltării piesei, deși a avut contact cu mama și sora lui Winner. Abia în iunie 2021, când scenariul a fost scris și filmul se afla într-un stadiu destul de avansat de dezvoltare, Winner a primit o eliberare anticipată din închisoare (avocatul ei a invocat “buna purtare”) și Satter a putut în sfârșit să vorbească cu ea.

Deci, cum a fost să o întâlnească pe femeia reală a cărei viață a dramatizat-o? “A fost cu adevărat fascinant și destul de intens”, spune Satter. “Există cu siguranță o suprapunere, dar cred că ea este, de asemenea, foarte diferită de cea pe care am făcut-o. Este un om întreg, viu, iar noi am luat doar o zi din viața ei.” Dar discuția cu Winner a confirmat ceea ce îl atrăsese instinctiv pe Satter la ea de la bun început: “spiritul ei, umorul ei”.

Poate de înțeles, Winner nu s-a simțit încă pregătită să vadă filmul și să revină asupra interogatoriului ei. Încă sub supraveghere judiciară până în noiembrie 2024, ea locuiește în Texas, continuând să facă CrossFit și lucrând la reabilitarea cailor de salvare. “Încearcă, cred, să își dea seama ce poate face în continuare”, spune Satter. “Și am o bănuială că va continua să facă niște lucruri uimitoare”.

‘Realitatea’ este în cinematografele din SUA din 29 mai și în cinematografele din Marea Britanie din 2 iunie

Sursa – www.ft.com