Trei dintre cei mai mari asigurători din Europa renunță la inițiativa net-zero din industrie

Trei dintre cei mai mari asigurători din Europa au părăsit Alianța de asigurare Net-Zero, în timp ce presiunea politică tot mai mare din SUA și temerile juridice aruncă inițiativa climatică în criză.

Axa, fostul președinte al grupului, Allianz și Scor au declarat joi că părăsesc NZIA, care este o parte a grupului umbrelă al lui Mark Carney, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, creat de fostul guvernator al Băncii Angliei înainte de summitul ONU privind clima care va avea loc la Glasgow în 2021.

Plecările aduc numărul total de asigurători mari care au părăsit NZIA la șapte, reducând sever puterea sa colectivă și punând sub semnul întrebării viitorul său. Site-ul său web a enumerat joi 23 de membri.

Gfanz și membrii săi au fost atacați de politicienii republicani din SUA, care vizează grupurile colective de acțiune colectivă pentru climă pe care le percep ca lovind în mod nedrept industria petrolului și a gazelor.

În afară de o plecare de profil înalt de la managerul de active american Vanguard în decembrie, subgrupurile de gestionare a activelor, bănci și proprietari de active ale Gfanz au rezistat în mare parte furtunii. Gfanz nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Cu toate acestea, divizia sa de asigurări, NZIA, a avut dificultăți în a câștiga membri în afara Europei și Asiei. Și, la începutul acestei luni, membrii săi au primit o scrisoare de la procurorii generali ai statelor americane care au exprimat “îngrijorări serioase” cu privire la respectarea de către alianță a legilor antitrust.

Munich Re, unul dintre cei mai mari reasigurători din lume și membru fondator al NZIA, a părăsit grupul la sfârșitul lunii martie. Directorul său executiv a declarat că nu a dorit să expună grupul la “riscuri antitrust materiale”.

Zurich, un grup de asigurări, și Hannover Re, un alt reasigurător, au plecat în aprilie. Reasigurătorul Swiss Re a plecat, de asemenea, la începutul acestei săptămâni.

“În timp ce Alianța pentru asigurări Net-Zero se dezintegrează sub ochii noștri, trebuie să ne întrebăm de ce aceste companii uriașe, cu hoardele lor de avocați, nu au văzut problemele antitrust ca pe un obstacol major atunci când au fondat alianța. Și trebuie să ne întrebăm dacă renunțarea lor la alianță are mai mult de-a face cu teama de a-și pierde afacerile în SUA decât cu un pericol juridic real”, a declarat Patrick McCully, analist senior la organizația non-profit Reclaim Finance.

Două persoane informate cu privire la deciziile asigurătorilor de a renunța au declarat că nu cred că inițiativa, care a luat în considerare problemele de concurență încă de la început, va pierde o luptă juridică, dar se tem de distragerea atenției pe care o va provoca. “Aceasta este o bătălie de care asigurătorii se pot scuti”, a spus unul dintre ei.

Guvernele europene și-au exprimat, de asemenea, în mod privat, îngrijorarea că asigurătorii din NZIA ar putea provoca creșterea costului energiei dacă ar înceta în mod colectiv să subscrie combustibili fosili, potrivit unei persoane apropiate de echipa de conducere a Alianței financiare pentru Net Zero din Glasgow.

“Din (motive) de securitate națională, sunt îngrijorați de menținerea luminilor aprinse”, a declarat persoana respectivă.

Compania franceză Axa a declarat joi că “își va continua călătoria individuală de sustenabilitate, ca asigurător, investitor și companie responsabilă”.

Allianz a declarat că rămâne “pe deplin angajată” în ceea ce privește o organizație paralelă pentru proprietarii de active.

Plecarea reasigurătorului Scor a fost anunțată de noul său director general la adunarea anuală de joi, alături de un set de noi angajamente privind clima.

În ultimii ani, asigurătorii au fost supuși unor presiuni din ce în ce mai mari din partea investitorilor activiști și a militanților pentru a-și reduce acoperirea celor mai poluante sectoare.

NZIA a fost o încercare de a coagula asigurătorii în jurul obiectivului de a reduce amprenta de carbon a subscrierilor lor, dar criticii au subliniat lipsa membrilor din SUA și faptul că interzicerea asigurării cărbunelui nu a fost o condiție de aderare.

Provocările cu care se confruntă NZIA demonstrează necesitatea unei intervenții mai mari din partea guvernelor, a susținut Peter Bosshard, coordonator al grupului de advocacy Insure our Future: “Dacă asigurătorii nu mai pot acționa în mod colectiv, acesta este un motiv puternic pentru reglementare.”

Lloyd’s of London, piața de asigurări de specialitate din City, care a fost supusă unui nou protest din partea activiștilor pentru climă la întâlnirea sa anuală de joi, a declarat că rămâne membru al NZIA, dar a adăugat că este “pentru întreprinderile individuale care operează pe piața Lloyd’s să ia propriile decizii de afaceri și strategie”.

Inițiativa financiară a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, care convoacă NZIA, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la ultimele plecări, dar a menționat anterior că este “o inițiativă voluntară”.

Sursa – www.ft.com