Trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite în atacuri multiple în orașul britanic Nottingham

Un cordon al forțelor de poliție a închis centrul orașului britanic Nottingham iar autoritățile au confirmat investigarea unui “incident grav”.

Ulterior au apărut elemente care par să susțină ipoteza unui atac terorist.

BBC a semnalat, marți dimineață, în zona respectivă un dispozitiv polițienesc de mari dimensiuni, închiderea mai multor drumuri și suspendarea circulației tramvaielor și al autobuzelor.

Serviciile de pompieri și salvare din Nottinghamshire au confirmat, la rândul lor, că sunt prezente la fața locului pentru a asista forțele de poliție.

Populației i s-a cerut să evite zona.

Cele două victime de pe Ilkeston Road ar fi fost înjunghiate

Un martor ocular a povestit cum a fost martor la înjunghierea a doi tineri – un bărbat și o femeie – pe Ilkeston Road, în jurul orei 04:00.

BBC a publicat pe site-ul său confesiunea acestui martor, un bărbat care a dorit să rămână anonim.

“Fiind o noapte călduroasă, stăteam cu fereastra deschisă și am auzit niște țipete îngrozitoare. (Zona) este adesea plină cu oameni care se întorc din oraș și sunt frecvente certurile dintre parteneri, așa că m-am gândit că era ceva de genul acesta.

Când m-am uitat pe fereastră, am văzut un tip îmbrăcat complet în negru, cu glugă și rucsac, care se lupta cu niște oameni. Erau o fată și un băiat sau un bărbat, care erau împreună. Fata striga după ajutor (…) L-am văzut (pe atacator) cum i-a înjunghiat, mai întâi pe băiat și apoi pe femeie. I-a înjunghiat repetat, de patru sau cinci ori. Băiatul s-a prăbușit în mijlocul drumului. Fata s-a împleticit spre o casă și nu a mai mișcat.

Aș spune că totul s-a întâmplat în cinci sau șase minute. Atacatorul a plecat apoi pur și simplu pe Ilkeston Road spre oraș, la fel de calm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a povestit martorul, care s-a declarat “prea speriat pentru a interveni”.

El a menționat că a sunat la numărul de urgență iar poliția a ajuns la fața locului în cinci minute. Potrivit relatării publicate de BBC, paramedicii au încercat timp de aproximativ 40 de minute să să îi resusciteze pe cei doi.

Un bărbat de 31 de ani a fost arestat, fiind suspect de crimă, după ce în cursul dimineții au fost găsite trei persoane moarte în centrul orașului, transmite BBC, care citează poliția din Nottinghamshire.

Poliția a precizat că a fost solicitată să intervină în jurul orei locale patru dimineața pe Ilkeston Road, în locul unde două persoane au fost găsite decedate pe stradă.

Ulterior, ofițerii au fost chemați la un alt incident semnalat pe Milton Street, la circa doi kilometri distanță de primul, în care șoferul unei dube ar fi încercat să calce trei persoane.

Acestea sunt tratate în prezent la spital, notează Sky News.

Un al treilea cadavru a fost găsit de oamenii legii în apropiere, pe Magdala Road.

Kate Meynell, șefa poliției din Nottinghamshire, a declarat că anchetatorii consideră toate cele trei incidente ca fiind legate între ele.

Știrea inițială

Officers are currently at an ongoing serious incident.

The following roads are closed-

Ilkeston Road,

Milton Street,

Magdala Road,

Maples Street,

Woodborough Road from junction of Magdala Road into the city,

Maid Marian Way junction of Parliament Street.

“Cordonul de pe Upper Parliament Street este mare: acoperă întreaga intersecție din fața Royal Concert Hall din Nottingham. Este o zonă aglomerată a orașului și mulți oameni au fost intrigați de prezența masivă a poliției, în timp ce ofițerii îi ajutau să găsească rute alternative.

Sistemele de sonorizare din stația de tramvai au transmis că nu circulă niciun vehicul din cauza unui incident major investigat de poliție”, a transmis reporterul BBC Gavin Bevis.

Potrivit acestuia, ofițeri înarmați au putut fi văzuți, de asemenea, în Old Market Square.

Presa britanică mai semnalează la fața locului prezența ofițerilor N.I.L.O, echipați în salopete mov, cu veste anti-glonț și căști de protecție.

N.I.L.O. (National Inter-Agency Liaison Officers sau ofițerii de legătură între agențiile naționale din Marea Britanie) reprezintă o forță de elită înființată în urma atentatului cu bombă de la Manchester Arena, din 2017, soldat cu 23 de morți și revendicat de gruparea jihadistă ISIS.

