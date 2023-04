Ucraina pledează pentru rachete, deoarece stocurile de apărare aeriană sunt scăzute

Ucraina va pleda pentru transporturi urgente de rachete sol-aer la o întâlnire a aliaților săi occidentali săptămâna aceasta, de teamă că o penurie acută ar putea permite Rusiei să lanseze atacuri cu bombardamente pe scară largă.

Kievul va presa vineri pe aliați să-și întărească stocurile în scădere la așa-numitul grup de coordonare militară Ramstein, potrivit a trei oficiali informați cu privire la pregătiri. Fără o apărare antiaeriană adecvată, capitalele occidentale se tem că o contraofensivă planificată de mult împotriva trupelor ruse de ocupare ar putea slăbi.

Expedițiile recente de avioane de luptă MiG proiectate sovietic către Ucraina sunt destinate parțial să atenueze amenințarea puterii aeriene mari, dar subutilizate a Rusiei. Dar Kievul este disperat pentru mai multe rachete capabile să doboare avioane de luptă care au folosit cantități mari pentru a contracara barajele de drone și rachete ale Moscovei.

„Apărarea aeriană la distanță scurtă a fost un subiect care a fost abordat din ce în ce mai mult de ucraineni”, a spus un oficial european. „Dacă le folosesc pe toate, se deschide spațiu pentru forțele aeriene.”

„Dacă Rusia poate intra cu bombardiere stupide, Ucraina va avea probleme”, au adăugat ei, referindu-se la munițiile aruncate fără ghidaj din avioane. „Arata sumbru.”

Informațiile occidentale împărtășite între aliații NATO la începutul acestui an au avertizat că Rusia adună avioane de luptă și elicoptere de atac aproape de linia frontului în Ucraina.

Acest lucru a determinat o creștere imediată a activelor de apărare aeriană, inclusiv printr-un pachet de sprijin de 2 miliarde de dolari SUA anunțat la sfârșitul lunii februarie.

Dar oficialii au spus că nevoia continuă de a se apăra împotriva atacurilor rusești cu rachete și drone a epuizat în mod sistematic stocurile Ucrainei – un avertisment susținut de documente de informații americane care au fost scurse online în această primăvară, care sugerau că Kievul ar putea rămâne fără muniții pentru cinci sisteme critice de apărare aeriană.

Potrivit documentelor analizate de Financial Times, SUA au evaluat la sfârșitul lunii februarie că capacitatea Ucrainei de a-și proteja trupele pe linia frontului va fi „complet redusă” până pe 23 mai.

„Dacă se dovedește a fi adevărat că apărarea antiaeriană a Ucrainei, care se bazează în mare măsură pe echipamente și muniție de tip rusesc, este lipsită de muniție, atunci acest tip de material nu poate fi înlocuit de vest cu ușurință sau rapiditate”, a spus Sir Richard Barrons. fost șef al forțelor armate britanice, a declarat pentru FT.

„Acest lucru ridică riscul ca, în momentul în care contraofensiva ucraineană începe, Ucraina să nu fie atât de capabilă pe cât trebuie să fie în menținerea controlului asupra propriului cer”, a spus el. Acest lucru ar face forțele sale „foarte vulnerabile” și, la fel de semnificativ, ar permite forțelor aeriene ruse să „pătrundă oriunde ar alege în Ucraina”.

Avioane de transport ale Forțelor Aeriene ale SUA la baza Ramstein din Germania, unde Kievul ar putea face presiuni pentru mai multe provizii de apărare aeriană la o întâlnire cu aliații © Ronald Wittek/EPA-EFE

Oficiali ai apărării din aproximativ 50 de țări care oferă sprijin Ucrainei se vor întâlni vineri la baza aeriană americană din Ramstein, Germania, pentru o întâlnire regulată a unui grup format pentru a coordona proviziile militare.

Întâlnirile anterioare s-au concentrat pe cererile Ucrainei pentru tancuri de luptă occidentale, avioane de luptă și — cel mai recent — muniție de artilerie, dar oficialii au spus că apărarea aeriană este cea mai presantă.

„(Livrarea de apărare aeriană) este o problemă care este ridicată în mod constant de Ucraina”, a spus un al doilea oficial european, care a refuzat să fie identificat din cauza sensibilității problemei. „Livrarea avioanelor (MiG) are ca scop pregătirea pentru luptele aeriene. . . împotriva atacurilor rusești.”

Chiar și cu provizii adecvate de muniții de apărare aeriană, Ucraina s-ar confrunta în continuare cu o provocare descurajantă de a-și executa contraofensiva planificată de mult, care vizează împingerea Rusiei din zonele de sud-est ale țării.

Acoperirea aeriană substanțială este un element esențial al oricărei ofensive terestre de succes, spun experții militari, având în vedere pericolul pe care avioanele și bombardierele Rusiei îl reprezintă pentru orice forțe ucrainene în masă care încearcă să penetreze linia frontului.

Colin Kahl, subsecretarul de apărare pentru politică, spune că munițiile pentru apărarea aeriană, artilerie și forțele mecanizate și blindate sunt cele trei priorități ale Ucrainei © Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc prin Getty Images

Colin Kahl, subsecretarul american al apărării pentru politică, a declarat că apărarea aeriană este o preocupare presantă pentru ucraineni. „Cele trei priorități ale lor sunt cele trei priorități ale noastre: apărarea aeriană, artileria și forțele mecanizate și blindate și tot ceea ce este necesar pentru întreținerea și susținerea acestor vehicule”, a spus Kahl la un eveniment găzduit de revista Foreign Policy săptămâna aceasta.

Deocamdată, unii oficiali occidentali rămân optimiști, invocând lipsa continuă a superiorității aeriene a Rusiei și fluxul continuu de arme occidentale în Ucraina. În plus, ritmul mai lent al atacurilor rusești cu rachete asupra infrastructurii naționale a contribuit la menținerea stocurilor ucrainene de apărare aeriană.

„Nu vedem niciun pericol ca Ucraina să piardă superioritatea aeriană”, a spus unul. „Ucraina are suficientă (apărare aeriană) pentru a se apăra. . . (deși) toată lumea este scăzută, am avut un an de conflict și nimeni nu are provizii inepuizabile.”

Dar dacă deficitul de rachete și apărarea antiaeriană slabă au dus la câștiguri mari pentru Rusia pe câmpul de luptă, este probabil să conducă la cereri reînnoite pentru puterile occidentale de a furniza avioane de luptă moderne sau de a impune o zonă de excludere a zborului, a spus Barrons. Aceștia sunt doi pași pe care puterile NATO i-au respins până acum.

„Există o alegere foarte grea aici: fie vestul își crește semnificativ și rapid producția industrială de apărare. . . sau Occidentul alege să nu facă acest lucru și riscă ca Ucraina pur și simplu să nu aibă mijloacele pentru a lupta eficient și, prin urmare, să fie învinsă și abandonată”, a adăugat el.

