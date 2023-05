Un democrat rebel se află pe un teren șubred în țara cărbunelui din cauza poziției privind clima

Într-un pub în josul drumului de la biroul senatorului democrat Joe Manchin din orașul Fairmont, un grup de băutori se ceartă despre ceea ce înseamnă legislația climatică de miliarde de dolari a lui Joe Biden pentru casa lor din Virginia de Vest, statul cel mai dependent de cărbune din America.

“Nu ne mai așteptăm ca oamenii să vină acasă acoperiți de funingine cu un teanc de bani în buzunar pentru a ne ajuta să cumpărăm alimente”, a declarat Jonathan Harden, un berar care locuiește în oraș de 22 ani. “S-a trecut mai departe”.

“Dar minele sunt încă deschise”, a replicat un băutor. “De ce ați fi din Virginia de Vest și ați semna un document de la Casa Albă care spune că sunteți împotriva exploatării cărbunelui în Virginia de Vest?”.

Manchin a petrecut luni de zile blocând eforturile democraților de a trece un proiect de lege important privind clima vara trecută înainte de a ceda în cele din urmă. Senatorul mercurial al statului, pe care principalul consilier de energie curată al lui Biden l-a acuzat că “distruge singur planeta”, a trecut de la opoziția persistentă față de măsurile de protecție a mediului la permiterea celui mai mare pachet de cheltuieli verzi din istoria americană aproape peste noapte.

Democrații speră că Legea de reducere a inflației, care conține aproape 370 de miliarde de dolari în subvenții, poate declanșa un val de locuri de muncă ecologice în întreaga Americă, aducând prosperitate economiilor șubrede din regiunea Appalachian, o regiune deprimată a țării.

Dar, la scurt timp după ce Manchin a susținut planul, ratingul său de aprobare în Virginia de Vest – una dintre regiunile care ar putea beneficia de splendoarea cheltuielilor verzi – s-a prăbușit.

Se așteaptă ca Virginia de Vest să beneficieze de subvenții destinate să dezvolte industria americană a energiei curate © Roger May/FT

Un sondaj Morning Consult din octombrie arăta că 51% dintre alegătorii din Virginia de Vest dezaprobă performanța profesională a lui Manchin, față de 38% în al doilea trimestru al anului, plasându-l printre cei mai puțin populari senatori din țară.

Într-un Senat care se bazează pe marje foarte mici, Biden nu-și poate permite să piardă un loc prețios în 2024. Pentru democrați, câștigarea implică convingerea oamenilor din Virginia de Vest, care au votat în mod covârșitor pentru Donald Trump în 2020, că proiectul de lege al lui Biden privind clima cu cheltuieli mari poate oferi locuri de muncă, mai degrabă decât să accelereze închiderea minelor de cărbune și să pună pe pauză planurile pentru conductele de gaz.

“Nici un politician din Virginia de Vest nu poate câștiga o funcție la nivel de stat spunând că clima se schimbă și că trebuie să facem ceva în legătură cu aceasta”, a declarat Hoppy Kercheval, un gazda de lungă durată a emisiunii de radio cu sediul în Morgantown. “Acesta este un eșec politic.

“Este încadrat ca – ei bine, dacă credeți că clima se schimbă și trebuie să avem energie verde, atunci este rău pentru cărbune, este rău pentru gazele naturale, pentru toate locurile de muncă asociate cu acestea.”

Manchin, care nu a confirmat încă în mod oficial că va candida din nou, este considerat pe scară largă ca fiind singurul democrat care poate câștiga în acest stat. El se confruntă cu o provocare din partea guvernatorului republican extrem de popular din Virginia de Vest, Jim Justice, care a anunțat o candidatură la Senat.

Justice, care este rareori văzut în public fără buldogul său de companie, Babydog, a numit sprijinul lui Manchin pentru legislația climatică a lui Biden “o adevărată, adevărată greșeală”. Sondajul publicat luna trecută a constatat că doi din trei alegători din Virginia de Vest aprobă performanța lui Justice, ceea ce îl face unul dintre cei mai populari guvernatori din țară.

“Oamenii sunt îngrijorați că guvernul atacă industria cărbunelui”, a declarat Greg Thomas, un consultant politic republican care a lucrat la campania lui Trump în stat în 2020. “Aici, în Virginia de Vest, iubim armele, iubim copiii și iubim cărbunele”, a spus Thomas. “Democrații urăsc armele, urăsc bebelușii și urăsc cărbunele”.

Greg Thomas la biroul său din Charleston: “Aici, în Virginia de Vest, iubim armele, iubim copiii și iubim cărbunele” © Roger May/FT

Biroul lui Manchin a refuzat solicitările pentru un interviu.

În timp ce nu există prevederi în Legea privind reducerea inflației care să dăuneze direct industriei cărbunelui, legislația sprijină în mod explicit alternativele de energie curată. Democrații se tem că alegătorii din Virginia de Vest nu recunosc beneficiile legislației, care a alimentat până în prezent mai multe investiții mari în stat.

Doug Skaff, un politician democrat din Virginia de Vest, a deplâns faptul că alegătorii resping subvențiile verzi deoarece au fost adoptate sub un președinte democrat. “Dacă IRA ar fi fost aprobată sub Trump, oamenii din Virginia de Vest ar crede că este cea mai bună”, a spus Skaff. “Dar pentru că a fost adoptată sub Biden – nu le place”.

Kercheval a sugerat că polarizarea și simplificarea tot mai mare a făcut dificil ca mesajul că IRA ar putea aduce bani și locuri de muncă să rezoneze cu alegătorii.

“Trăim într-un mediu în care o mare parte din politică este autocolant de bara de protecție”, a spus el.

“Deci, IRA, Biden – rău. Chestii de energie verde – rău. Într-un stat care este profund roșu, este mai ușor să faci asta din punct de vedere politic decât ceea ce încearcă Manchin să facă, adică să le spui oamenilor – “uitați-vă la toate beneficiile care sunt aici”.”

Doug Skaff: “Dacă IRA ar fi trecut sub Trump, oamenii din Virginia de Vest ar crede că este cea mai bună” © Roger May/FT

Confruntat cu o popularitate în scădere și cu atacuri din partea republicanilor conservatori, Manchin a căutat din ce în ce mai mult să se distanțeze de părțile legate de climă și energie verde ale IRA, acuzând administrația Biden că “manipulează legea pentru a-și promova agenda radicală privind clima”.

Luna trecută, el a apărut la Fox News și a amenințat că va vota pentru abrogarea proiectului de lege, acuzându-l pe Biden că nu a respectat o promisiune pe care i-a făcut-o, potrivit căreia legislația se referea la “securitatea energetică”.

“Avem gazul. Avem petrolul. Avem cărbunele”, a declarat Manchin. “Putem face acest lucru mai bine decât oriunde în lume”.

Între timp, Justice s-a lăudat cu rolul său în mai multe proiecte care au aterizat în stat de când Biden a semnat pachetul de subvenții, inclusiv sosirea unei fabrici de baterii Form Energy în orașul siderurgic istoric Weirton, o fabrică de baterii de 22 milioane de dolari de la Next Energy și o fabrică de topire a titanului alimentată cu energie regenerabilă de 500 milioane de dolari de la Precision Castparts Corp.

“Republicanilor ca Jim Justice le place să critice Legea privind reducerea inflației, dar el este primul care se pozează pentru o fotografie în fața unei panglici sau a unei inaugurări a unuia dintre aceste noi locuri de muncă create”, a declarat Mike Pushkin, președintele Partidului Democrat din Virginia de Vest.

În Charleston, capitala statului, Jerry Lewis, în vârstă de 83 de ani, a declarat că îi place atât Manchin, cât și Justice.

“Este un țăran țărănoi, iar asta face ca toată lumea să îl placă ușor”, a spus el despre Justice. “Dar Legea privind reducerea inflației – este un lucru bun. Trebuie să ieșim din combustibilii fosili la un moment dat”.

Sursa – www.ft.com