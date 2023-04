Vânzarea bruscă a acțiunilor First Republic provoacă alarmă la Washington

Acțiunile First Republic au continuat să se prăbușească marți, în timp ce autoritățile de reglementare de la Washington și finanțiștii de pe Wall Street se străduiau să elaboreze un plan de stabilizare a băncii în dificultate.

Prețul acțiunilor creditorului cu sediul în California, care a scăzut cu peste 90% în acest an, a scăzut cu încă 40%, la o zi după ce a dezvăluit că clienții săi au retras depozite în valoare de 100 de miliarde de dolari în timpul turbulențelor de luna trecută.

First Republic a declarat luni că urmărește “opțiuni strategice”, dar mai multe persoane informate despre situație au declarat că se străduiește să găsească o soluție viabilă, cum ar fi o vânzare a întregii bănci sau a unei părți a acesteia.

Persoanele au declarat că banca a fost în contact cu guvernul american, care este în alertă maximă după falimentul Silicon Valley Bank și Signature Bank luna trecută.

Aceștia au spus că principalele opțiuni sunt ca unele dintre marile bănci americane care au depus recent 30 de miliarde de dolari în First Republic să salveze creditorul sau ca Federal Deposit Insurance Corporation să preia controlul instituției și să ofere o garanție guvernamentală pentru toate depozitele, așa cum a făcut cu SVB.

O persoană apropiată de First Republic a declarat că banca ar saluta faptul că guvernul “ar convoca părțile relevante pentru a găsi o soluție”.

Oficiali de la Casa Albă, Rezerva Federală și Trezoreria SUA au purtat discuții cu First Republic în ultimele zile, au adăugat persoanele respective, în timp ce administrația Biden devine din ce în ce mai îngrijorată de faptul că banca nu mai are timp pentru a liniști deponenții și investitorii.

Trezoreria a refuzat să comenteze.

Una dintre persoane a declarat că guvernul nu era îngrijorat de contagiune dincolo de Prima Republică. În ciuda alunecării puternice a acțiunilor First Republic marți, indicele bancar regional KBW a scăzut cu mai puțin de 4%. Acest lucru sugerează că investitorii sunt, de asemenea, mai relaxați pentru moment decât au fost atunci când SVB s-a prăbușit și a declanșat o vânzare la nivelul întregului sector.

Acțiunile PacWest, care urmează să prezinte raportul după închiderea pieței, au scăzut cu 8% la mijlocul după-amiezii la New York. La fel ca SVB și First Republic, banca cu sediul în Los Angeles are legături puternice cu industria tehnologică.

Vânzarea acțiunilor First Republic a urmat unui comunicat de profit și unei teleconferințe cu investitorii prost primite luni seara, în timpul căreia directorii au refuzat să răspundă la întrebările analiștilor și au retras orientările financiare pentru restul anului.

First Republic vânează cumpărători pentru părți din afacerea sa de săptămâni întregi, dar a avut dificultăți în a stârni entuziasmul, potențialii cumpărători citând preocupări legate de asumarea unui risc prea mare, a declarat una dintre persoane.

Unele firme de capital privat și-au exprimat interesul de a achiziționa o parte din activele First Republic, dar guvernul este precaut cu privire la optica firmelor de cumpărare care beneficiază de pe urma recentei crize de turbulențe bancare.

Sursa – www.ft.com