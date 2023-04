Vânzările cu amănuntul din România dau semne de oboseală

Indicele vânzărilor cu amănuntul (în termeni de volum) în România a crescut cu 2,8% pe an în februarie, printre cele mai slabe ritmuri din ultimii doi ani, potrivit datelor INS.

Cu toate acestea, România este una dintre cele două țări din Europa Centrală și de Est, alături de Bulgaria (+4,4% YoY), unde gospodăriile nu și-au redus cheltuielile, comparativ cu februarie 2022. În plus, vânzările cu amănuntul atât în România, cât și în Bulgaria au avansat constant într-un ritm rapid în ultimul deceniu (aproximativ +7% pe an, în medie) și au păstrat dinamica pozitivă în cursul anului 2022 – spre deosebire de majoritatea țărilor din ECE. Polonia (+5,3% pe an în ultimii zece ani) și Lituania (+5,0% pe an) au înregistrat rate medii anuale de creștere robuste și au continuat să crească în 2022, însă vânzările cu amănuntul din cele două țări au înregistrat o încetinire bruscă la începutul anului 2023.

Vorbind despre cifrele privind vânzările cu amănuntul din februarie, indicele ajustat sezonier a scăzut ușor (-0,6% MoM) pentru a doua lună consecutiv. Separat, vânzările cu amănuntul nealimentare, cel mai bun proxi pentru încrederea consumatorilor, s-au contractat cu 3.2% MoM (termeni ajustați sezonier) și au crescut cu doar 1.7% YoY în luna respectivă.

Cifra generală a vânzărilor a fost susținută de creșterea de +7,4% YoY (+1,1% MoM) a vânzărilor de alimente. Acest lucru reflectă o anumită recuperare după ce vânzările de alimente au cam stagnat în timpul 2022, comprimate de problemele bugetare și de preocupările legate de evoluțiile viitoare. Dar creșterea salariilor a compensat în totalitate inflația prețurilor de consum începând cu luna ianuarie, atenuând cumva îngrijorările consumatorilor.

Perspectivele rămân moderate, iar riscul este în creștere, deoarece guvernul a rămas fără resurse pentru finanțarea schemei “plafon și subvenții” pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie. Această schemă explică, în mare măsură, sentimentul rezistent al consumatorilor și cifrele solide ale vânzărilor cu amănuntul, în contrast cu o imagine mai sumbră a ECE.

