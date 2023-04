Visele cosmice ale Europei au o problemă de miliardari

Sinéad O’Sullivan este cercetător senior la Institutul pentru Strategie și Competitivitate al Harvard Business School.

Declararea falimentului Virgin Orbit în baza capitolului 11 a adus ambițiile europene pentru servicii locale de lansare spațială înapoi pe Pământ, cu o explozie.

În ciuda marii fanfare pentru prima lansare de rachetă pe teritoriul britanic – subvenționată de guvernul britanic – start-up-ul fondat de Richard Branson nu a reușit să își atingă obiectivul de a ajunge pe orbita dorită, punând în mișcare o închidere completă a afacerii.

Desigur, eșecurile rachetelor sunt o parte inevitabilă a unei industrii extrem de riscante, cu capital intensiv, înconjurată de necunoscute tehnice și de modele de afaceri. Dar dacă întreprinderile spațiale rivale susținute de miliardari SpaceX și Blue Origin au persistat în ciuda unor astfel de piedici, de ce nu a reușit Virgin Orbit?

Dar se poate spune că nu lansarea eșuată a Virgin Orbit din ianuarie a fost cea care a determinat-o să își înceteze acum operațiunile – zilele sale erau numărate cu mult timp înainte de aceasta. Echipa executivă a început să pună cuie în sicriul său pe 30 decembrie 2021 – chiar în ziua în care a devenit publică prin SPAC.

Problema cu inovarea pe piețele publice este simplă: nu se poate. Și există un motiv foarte bun pentru care Elon Musk și Jeff Bezos, cei doi miliardari rămași în Space Club, nu o fac. Inovarea pe termen lung, cu risc ridicat, într-o industrie extrem de intensivă din punct de vedere al capitalului, nu poate fi susținută de o finanțare care se află la cheremul investitorilor de retail care caută un câștig pe termen scurt.

Chiar recent, Grupul consultativ la nivel înalt al ESA a publicat primul său raport, care a subliniat necesitatea ca Europa să devină lider în domeniul lansării de rachete și al zborurilor spațiale cu echipaj uman. Niciuna dintre aceste capacități nu pare fezabilă din punct de vedere tehnic în următorul deceniu. Dar dacă Europa își ia în serios ambiția îndrăzneață de a debloca “Suveranitatea în spațiu”, cum intenționează să facă acest lucru?

O mare parte din strategia spațială a SUA se bazează pe sectorul privat, finanțat de piețele private, pentru a stimula inovarea rapidă. Rivalitatea bine documentată dintre Musk și Bezos ar putea fi prima și singura dată când o competiție de pizmă a funcționat în favoarea securității și apărării naționale a SUA.

În timp ce Musk, care valorează aproximativ 175 de miliarde de dolari, a reușit să finanțeze traiectoria SpaceX cu finanțare de tip venture și alte finanțări de datorii de pe piața privată, Bezos, care valorează aproximativ 125 de miliarde de dolari, a reușit să mențină controlul deplin asupra Blue Origin prin faptul că nu a adus niciun acționar extern.

Branson, pe de altă parte, este vărul britanic extrem de (relativ) sărac, cu o valoare de numai 3 miliarde de dolari, o oglindă a relevanței globale în scădere a Regatului Unit. Ca atare, echivalentul european al inovației capitalului privat s-a bazat recent, din necesitate, pe piețele publice prin intermediul SPAC-urilor pentru lichiditățile atât de necesare.

Narațiunea conform căreia miliardarii europeni încep să se intereseze de crearea de noi tehnologii spațiale sau de apărare, fie pentru un randament al investiției, precum Musk, fie din punct de vedere filantropic, precum Bezos, este adesea eronată.

Cea mai mare parte a bogăției europene nu este generată de ieșiri mari în industriile tehnologice și, prin urmare, cea mai mare parte a bogăției europene nu caută să se diversifice în astfel de întreprinderi cu risc ridicat. Până în prezent, Branson, Daniel Ek de la Spotify și Niklas Zennström de la Skype sunt cei mai cunoscuți miliardari europeni din lumea startup-urilor deep tech, dar averile lor nete se situează între 1 și 3 miliarde de dolari fiecare – nu vor finanța prea curând un întreg sector spațial.

Cea mai bogată persoană din lume, Bernard Arnault (cu o valoare de aproximativ 200 de miliarde de dolari), aparține într-adevăr Europei. Cu toate acestea, există puține indicii că mogulul genților și poșetelor de la LVMH aspiră să devină următorul industriaș modern al apărării. Într-adevăr, încercarea sa eșuată de a aduce companii private pe piețele publice prin intermediul celui mai mare SPAC din Europa a lăsat, fără îndoială, o altă cicatrice.

Și astfel, Europa și Regatul Unit continuă lupta lor de zeci de ani pentru a manifesta o industrie spațială, într-o economie care nu are miliardarii potriviți. Spre deosebire de omologii din SUA, care caută să creeze bogăție, birourile familiale europene caută doar să o păstreze.

La mai bine de douăzeci de ani de la înființare și în ciuda faptului că este un activ de securitate națională de prim rang, SpaceX încă nu a demonstrat că serviciile sale de lansare sunt altceva decât căutarea de pierderi, puternic subvenționate de capitaliștii de risc într-un mediu cu dobândă zero. Parteneriatul NASA și al Departamentului american al Apărării cu sectorul privat este puternic de-riscat de robustețea fluxurilor de capital de pe piața privată și de dorința acestor societăți de capital de risc de a investi, deceniu după deceniu, în The New Thing.

Europa nu are acest lux. Riscul ca guvernele să creeze o infrastructură substanțială pentru a permite companiilor spațiale din sectorul privat, cum ar fi în Marea Britanie pentru platforma de lansare din Cornwall a Virgin Orbit, este ridicat. Cel mai apropiat lucru de lansatoare de rachete în care au investit VC-urile europene au fost scuterele, spre deruta parizienilor care tocmai le-au interzis.

Așadar, ce mecanisme au mai rămas pentru a finanța obiectivele de autonomie strategică ale Europei? Ar putea fi guvernul?

Potențial. Dar din ce buget? Spre deosebire de SUA, nu există un mandat, nici din punct de vedere intelectual, nici dintr-o perspectivă bugetară unică, după modelul “Securitate națională și apărare europeană”. După cum mi-a spus recent un membru al Consiliului consultativ al Institutului European de Politică Spațială, “Problema cu securitatea națională este: securitatea națională a cui? Pentru că în Europa nu avem nici măcar un inamic comun, darămite o strategie comună despre cum să ne apărăm împotriva lui.”

În Europa, cuvântul D(efence)-ul este murdar. Dar dacă nu pentru apărare, atunci de ce să construim în primul rând o infrastructură atât de riscantă și costisitoare?

Ceea ce ne lasă atunci capital de risc, capital privat sau miliardari.

Cea mai mare inovație a NASA nu a fost de departe naveta spațială, ci mecanismele pe care le-a creat pentru a debloca parteneriate public-private creative și pentru a implica piețele private. Dacă Agenția Spațială Europeană nu-și poate permite să fie îndrăzneață în modul în care își finanțează ambițiile, este timpul ca aceasta să fie îndrăzneață în modul în care se angajează în crearea de soluții alternative credibile.

În caz contrar, domnule Arnault – ce ziceți de o călătorie pe Lună?

Sursa – www.ft.com