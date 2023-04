XR amenință guvernul cu o acțiune „fără precedent” înainte de protestul împotriva schimbărilor climatice

Extinction Rebellion, grupul activist, a amenințat marți guvernul cu nesupunere civilă „fără precedent”, dacă nu încetează să susțină industria combustibililor fosili înainte de ceea ce se așteaptă să fie cel mai mare protest împotriva schimbărilor climatice din Marea Britanie.

O coaliție formată din peste 40 de grupuri ecologiste, inclusiv XR și Greenpeace, a cerut miniștrilor să nu mai elibereze noi licențe și aprobări pentru proiectele de petrol, cărbune și gaze și să înființeze adunări cetățenești de urgență pentru a „lasa oamenii să decidă cum să pună capăt combustibilului fosil. era rapid și corect”.

XR, organizatorul evenimentului, a declarat că 30.000 de persoane urmează să coboare în capitală în acest weekend pentru protestul de patru zile împotriva schimbărilor climatice care implică aproape 200 de grupuri de mediu și justiție socială.

Ultimatumul vine în urma îngrijorărilor ridicate cu privire la angajamentul Regatului Unit de a aborda schimbările climatice, după ce guvernul a recunoscut luna trecută noua sa strategie net zero nu va reuși să reducă suficient emisiile de gaze cu efect de seră pentru a-și atinge propriile obiective.

Trei generații ale aceleiași familii au transmis „cereri noi”, spunând că au avut până luni 24 la ora 17:00 pentru a răspunde sau campania lor va fi intensificată „în moduri noi și inventive”.

Hester Campbell, în vârstă de 43 de ani, o mamă care a îndeplinit cererile împreună cu cei doi copii ai săi și cu tatăl ei, a declarat: „Guvernul nu își îndeplinește datoria de a ne proteja și cerem ca acest lucru să se termine”.

O escaladare a acțiunii ar putea include activiști care se alătură liniilor de pichet ale lucrătorilor în grevă. Marea Britanie se confruntă în prezent cu cel mai mare val de greve din sectorul public de o generație din cauza salariului și a condițiilor de muncă.

Rob Callender de la XR a spus că dacă guvernul nu va răspunde până la termenul limită, XR va concepe un „plan pentru cele mai mari acte de nesupunere civilă din istoria acestei țări”.

Cererile vin la patru luni după ce XR a declarat că renunță la concentrarea asupra perturbărilor civile și trece la construirea de alianțe cu alte organizații în încercarea de a uni cât mai mulți oameni.

Callender a spus că, de la anunțul său din ianuarie, guvernul a „făcut anunțuri politice care dublează efectiv haosul climatic mortal”, cum ar fi sprijinirea noilor proiecte de foraj de petrol și gaze în Marea Nordului.

„Aceasta este ultima lor șansă de a ne arăta că sunt serioși să ne salveze viețile și viitorul, acceptând să intre în negocieri în jurul cererilor noastre”, a adăugat Callender.

Așa-numitul eveniment „Big One” va coincide cu maratonul de la Londra duminică, cu avertismentul XR privind „tulburări logistice” în oraș în timpul acțiunii.

Un purtător de cuvânt al XR a declarat că protestul, care începe vineri și considerat a fi pașnic și nederanjant, este de așteptat să fie mai mare decât cele din 2019, care au încercat să blocheze Londra.

„Va fi frumos și ocupat, dar nu este o întrerupere intenționată în modul în care ați văzut de la XR în trecut”, a spus Marijn van de Geer de la XR.

Austin Harney de la Uniunea Serviciilor Publice și Comerciale, care reprezintă funcționarii publici și angajații din sectoarele comerciale, a spus că este important ca „lucrătorii să fie solidari” în lupta împotriva schimbărilor climatice.

War on Want and Equity, sindicatele pentru lucrătorii din artele spectacolului și divertismentul, se numără printre grupurile care au susținut, de asemenea, revendicările.

