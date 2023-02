Cele mai bune 5 moduri să vă ascundeți adresa IP

Există mai multe modalități bune de a vă ascunde adresa IP. Un VPN este cel mai bun mod de a vă ascunde adresa IP, dar alte opțiuni includ Tor și Shadowsocks. Proxies funcționează și ei, dar prezintă riscuri de securitate.

Adresa IP este ca și cum ar fi identitatea dvs. publică pe internet. De fiecare dată când faceți ceva pe internet, adresa dvs. de IP permite serverelor să știe unde să trimită înapoi informațiile pe care le-ați solicitat. Multe site-uri înregistrează aceste adrese, spionându-vă efectiv, de obicei pentru a vă oferi reclame mai personalizate și pentru a vă face să cheltuiți mai mulți bani. Pentru unele persoane, acest lucru reprezintă o problemă semnificativă și există modalități de a vă ascunde adresa IP.

De ce ar trebui să vă ascundeți adresa IP?

Unul dintre motivele principale pentru care oamenii își ascund adresele IP este pentru a putea descărca materiale ilegale fără a fi urmăriți. Dar există o mulțime de alte motive pentru care ați putea dori să o ascundeți.

Adresa IP este setul de numere care vă identifică pe internet și care dezvăluie, de asemenea, locația dumneavoastră fizică. De aici rezultă că ascunderea adresei IP vă permite să vă ascundeți identitatea, ceea ce vine cu tot felul de beneficii.

În primul rând, ascunderea adresei IP înseamnă că este mai greu să vă urmăriți online: de exemplu, comercianților le place să direcționeze reclamele folosind adresele IP. Ori de câte ori accesați un site web, serverul la care vă conectați înregistrează adresa dumneavoastră IP și o atașează la toate celelalte date pe care site-ul le poate afla despre dumneavoastră: obiceiurile dumneavoastră de navigare, pe ce faceți clic și cât timp vă uitați la o anumită pagină. Aceste date sunt apoi vândute companiilor de publicitate care le folosesc pentru a vă personaliza reclamele. Acesta este motivul pentru care anunțurile de pe internet au uneori un aer ciudat de personal: pentru că așa este. De asemenea, adresa IP poate fi utilizată pentru a vă localiza, chiar și atunci când serviciile de localizare sunt dezactivate.

Deghizarea adresei IP este, de asemenea, o modalitate foarte bună de a evita supravegherea guvernamentală: fie că încercați să evitați spionajul activ, fie că încercați să scăpați de cenzura internetului în țări precum China, care blochează anumite conținuturi online, renunțarea la IP-ul real vă va ajuta să ocoliți aceste restricții și să vizualizați site-urile web blocate.

Ascunderea adresei IP este, de asemenea, foarte utilă pentru a ocoli blocaje mai puțin grave: multe servicii de streaming blochează anumite părți din biblioteca lor în funcție de țara în care vă aflați. Utilizând o altă adresă IP, puteți debloca cu ușurință Netflix și alte programe de divertisment, profitând la maximum de abonamentele dumneavoastră. Chiar și unele site-uri web gratuite își pot geobloca conținutul, făcându-l indisponibil în anumite țări.

Un alt motiv pentru care trebuie să vă ascundeți adresa IP este dacă faceți torrenting sau dacă comiteți un fel de piraterie software. Agențiile care combat acest tip de comportament online folosesc adresa IP pentru a vă urmări și a vă aplica amenzi. Singura modalitate de a evita acest lucru este să vă ștergeți IP-ul de la vedere.

Poate o adresă IP să vă dezvăluie locația fizică?

Adresa dumneavoastră IP oferă mai multe informații despre locația dumneavoastră fizică decât ați putea crede.

Oricine are adresa IP poate face acest lucru și, deși nu va dezvălui tuturor adresa de domiciliu sau numele real, oricine are acces la datele de client ale furnizorului dvs. de servicii de internet vă poate găsi destul de ușor.

Un site web care arată locația asociată cu adresa IP este https://whatismyipaddress.com.

Spionajul și vânzarea datelor utilizatorilor nu se limitează nici la site-urile web. Conform legislației americane, furnizorul dumneavoastră de servicii de internet (Comcast, Verizon etc.) are dreptul de a colecta informații despre dumneavoastră fără permisiunea dumneavoastră și de a le vinde, la fel ca orice proprietar de site web. Deși toți susțin că nu vând datele clienților, acestea valorează cu siguranță o mulțime de bani pentru companiile de publicitate și nu există nimic care să îi oprească din punct de vedere legal. Aceasta este o problemă majoră, deoarece jumătate dintre utilizatorii de internet din SUA au la dispoziție un singur furnizor de servicii de internet, astfel încât, pentru mulți dintre ei, fie sunt spionați, fie rămân fără internet.

Cum să vă ascundeți adresa IP

Cele două modalități principale de a vă ascunde adresa IP sunt utilizarea unui server proxy sau a unei rețele virtuale private (VPN). (Există, de asemenea, Tor, care este grozav pentru o anonimizare extremă, dar este foarte lent și pentru majoritatea oamenilor nu este necesar).

Un server proxy este un server intermediar prin care este direcționat traficul dumneavoastră. Serverele de internet pe care le vizitați văd doar adresa IP a acelui server proxy și nu adresa dumneavoastră IP. Atunci când aceste servere vă trimit informații, acestea ajung la serverul proxy, care le direcționează apoi către dumneavoastră. Problema cu serverele proxy este că multe dintre serviciile existente sunt destul de dubioase, vă spionează sau inserează reclame în browserul dumneavoastră.

VPN-ul este o soluție mult mai bună. Atunci când vă conectați computerul (sau un alt dispozitiv, cum ar fi un smartphone sau o tabletă) la un VPN, computerul se comportă ca și cum s-ar afla în aceeași rețea locală cu VPN-ul. Tot traficul dvs. de rețea este trimis printr-o conexiune securizată către VPN. Deoarece computerul dvs. se comportă ca și cum s-ar afla în rețea, acest lucru vă permite să accesați în siguranță resursele rețelei locale chiar și atunci când vă aflați în cealaltă parte a lumii. De asemenea, veți putea utiliza internetul ca și cum ați fi prezent în locația VPN-ului, ceea ce prezintă unele avantaje dacă utilizați Wi-Fi public sau doriți să accesați site-uri web geoblocate.

Când navigați pe internet în timp ce sunteți conectat la un VPN, computerul dvs. contactează site-ul web prin intermediul conexiunii VPN criptate. VPN-ul transmite cererea în locul dvs. și trimite răspunsul de la site-ul web înapoi prin conexiunea securizată. Dacă folosiți un VPN cu sediul în SUA pentru a accesa Netflix, Netflix va vedea conexiunea dvs. ca provenind din SUA.

În toate aceste cazuri, ascunderea IP-ului implică redirecționarea conexiunii către un alt loc din lume și vă permite să vă asumați adresa IP din acea locație. De exemplu, dacă vă aflați în Statele Unite și aveți nevoie de un IP canadian, veți folosi un program sau o aplicație și vă veți conecta la Toronto sau Vancouver, să zicem. Modul în care conexiunea dvs. este redirecționată și securizată poate diferi foarte mult de la o soluție la alta.

Instalați un VPN pentru a vă ascunde adresa IP

Cel mai bun mod de a vă ascunde adresa IP este să utilizați o rețea privată virtuală, mai bine cunoscută sub numele de VPN. Acest tip util de program vă redirecționează conexiunea printr-un tip special de server, înlocuind practic IP-ul dvs. cu cel al serverului pe durata sesiunii. În plus, vă criptează conexiunea, oferind un plus de securitate și confidențialitate.

Indiferent de motivul pentru care vă ascundeți adresa IP, VPN-urile sunt soluția. Acestea pot trece de orice fel de blocări, fie că sunt impuse de guverne sau de Netflix, vă pot ascunde torrenting-ul și vă pot ajuta să evitați comercianții. De asemenea, acestea vor funcționa pe aproape orice sistem, indiferent dacă trebuie să vă ascundeți adresa VPN pe iPhone sau Android, Windows sau Mac.

VPN-urile sunt instrumente la îndemână, dar ele vin cu o mare problemă: costă bani. Cele mai multe VPN-uri gratuite nu sunt de încredere, așa că vă așteaptă o cheltuială de cel puțin 50 de dolari sau cam așa ceva pe an, mai mult dacă folosiți o soluție de top precum Bitdefender VPN, ExpressVPN, Surfshark, Kaspersky VPN ș multe altele. Prin urmare, acestea nu sunt potrivite pentru toată lumea.

Tor

O altă opțiune este să folosiți The Onion Router, pe care îl cunoașteți mai degrabă sub numele de Tor. Tor este un browser care vă permite să redirecționați conexiunea la fel ca un VPN, deși, în loc de un server administrat de o companie, veți folosi mai degrabă un dispozitiv numit nod, creat de un voluntar. Deoarece rețeaua este administrată în mare parte de entuziaști, utilizarea ei este complet gratuită.

Cu toate acestea, oricât de mult ne-ar plăcea Tor, există câteva probleme legate de acesta. În primul rând, este lent: deoarece Tor nu este criptat, așa cum este un VPN, trebuie să vă schimbați conexiunea de câteva ori pentru a vă asigura că niciun nod nu vă poate urmări. Acest lucru vă poate încetini foarte mult conexiunea, până la punctul de a o face inutilizabilă.

A doua problemă este că, din cauza modului în care este configurat, există îndoieli cu privire la cât de sigur este Tor. De exemplu, nu ar trebui să faceți torrent prin Tor și chiar și informațiile sensibile ar trebui trimise cu o anumită grijă, cum ar fi criptarea lor înainte de a le trimite. Pe lângă toate acestea, Tor nu poate sparge nici Netflix.

VPN descentralizat

Din cauza tuturor acestor probleme, a evoluat un nou tip de instrument care are unele dintre caracteristicile lui Tor, dar se presupune că le combină cu cele mai bune VPN-uri. Numite VPN-uri descentralizate, acestea ar trebui să fie viitorul internetului.

După ce ne-am jucat cu ele o vreme, nu suntem foarte siguri cum remediază deficiențele lui Tor sau dacă sunt la fel de sigure ca VPN-urile. Cu toate acestea, sunt excelente pentru streamingul Netflix la costuri mici, așa că este un lucru de care trebuie să țineți cont.

Shadowsocks

Dacă streamingul și torrentingul nu sunt priorități pentru dvs., ați putea dori să verificați ceva numit Shadowsocks, un protocol dezvoltat de un disident chinez pentru a face tuneluri pe sub Marele Firewall. În esență, acesta redirecționează conexiunea prin intermediul unui server, dar o face discret, fără o criptare puternică. Ca atare, funcționează foarte bine pentru a evita cenzura, dar nu va funcționa pentru torrenting.

Configurarea Shadowsocks este ușoară, folosind un program numit Outline, deși aveți nevoie de un server prin care să vă direcționați conexiunea. Outline vă va ajuta să configurați unul pentru 5 dolari pe lună, dar puteți, de asemenea, să vedeți dacă vă puteți aranja unul propriu prin intermediul unui prieten dintr-o țară fără cenzură.

Proxies

În cele din urmă, ajungem la proxy-uri, o alternativă puternică de VPN pe care trebuie să o menționăm doar pentru că suntem nevoiți. În timp ce proxy-urile redirecționează conexiunea, acestea nu fac prea multe pentru a vă ascunde IP-ul, deoarece nu folosesc criptarea. Prin urmare, le puteți folosi pentru a debloca YouTube atunci când sunteți la școală, să zicem, dar nu prea multe altele. Este pur și simplu prea nesigur.

În general, atunci când vă ascundeți adresa IP, VPN-urile sunt cea mai bună opțiune. Tor este puțin dubios dacă nu știi ce faci, în timp ce Shadowsocks este un instrument foarte specific. VPN-urile le pot face pe toate și chiar mai bine. Consultați selecția noastră a celor mai bune VPN-uri pentru a vedea care ar fi cel mai potrivit pentru dumneavoastră.