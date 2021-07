Cele mai bune telefoane Samsung pentru tine în 2021

Samsung oferă acum un telefon ideal pentru aproape toată lumea și pentru fiecare buget. Gama include de la flagshipuri precum Samsung Galaxy S20 Plus și Samsung Galaxy Note 20 Ultra, până la telefoane pliabile de ultimă generație precum Samsung Galaxy Z Fold 2 și telefoane mai accesibile ca Samsung Galaxy S10e, care sunt încă telefoane puternice, la câțiva ani de la lansare.

Telefon Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra este cel mai important flagship premium Samsung din 2021. Pentru prima dată, Samsung a oferit asistență S Pen pe un telefon S-range.

Dar chiar și fără asta, S21 Ultra este un telefon uimitor, cu o cameră cu patru lentile strălucitoare capabilă de zoom optic de 10x.

Samsung Galaxy S21 Ultra arată, de asemenea, minunat, cu un spate neted din sticlă Gorilla care are un finisaj mat, care arată mai bine decât gama reflectorizantă Galaxy S20, în timp ce în partea din față are un ecran curbat de la margine la margine de 6,8 inci.

Și, vorbind tot despre ecran, este pentru prima dată când primești atât o rezoluție QHD +, cât și o rată de reîmprospătare de 120Hz în același timp, pe un telefon Samsung. Și fiind un ecran Samsung de ultimă generație, acesta este unul dintre cele mai bune de pe piață.

Desigur, există, de asemenea, o mulțime de putere și, deși, evident, este foarte scump, acesta are de fapt un preț de pornire mai mic decât Samsung Galaxy S20 Ultra la lansare.

Telefon Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra este o bestie de telefon cu, cu specificațiile potrivite, cu o cameră principală de 108MP, una periscop de 12MP și una ultra-wide de 12MP, în timp ce ecranul este unul masiv de 6,9 ​​inci, 1440 x 3088 AMOLED, cu 496 pixeli pe inch și o rată de reîmprospătare de până la 120Hz.

Dar Samsung Galaxy Note 20 Ultra nu se oprește aici, deoarece se distinge și de rivali datorită stiloului S Pen, care îți permite să desenezi pe ecran, să sincronizați înregistrările vocale cu notele scrise de mână și multe altele. În plus, telefonul are, de asemenea, o putere de top, inclusiv 12 GB de RAM și fie un chipset fie Snapdragon 865 Plus, fie Exynos 990.

Există, de asemenea, 5G, o mulțime de spațiu de stocare, un design premium, un scaner de amprentă pe ecran și o baterie mare, deci acesta este un telefon care are aproape totul – deși încărcarea ar putea fi mai rapidă și este ușor dezamăgitor că nu poți utiliza atât o rată de reîmprospătare de 120Hz, cât și o rezoluție QHD + în același timp.

Telefon Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Plus a stat în fruntea acestei liste pe tot parcursul anului 2020, fiind doborât acum doar de când gama S21 este pe piață.

Deci, în mod surprinzător, acesta este un telefon absolut fantastic. Designul nu este modificat masiv fata de Galaxy S10 Plus, dar majoritatea celorlalte elemente au fost actualizate. Ecranul are acum o rată de reîmprospătare de 120Hz, are un chipset mai puternic, iar camerele sale sunt puternice. Cel mai interesant obiectiv este teleobiectivul său de 64MP, facilitând un zoom optic hibrid de 3x, dar există și 12MP principale și 12MP ultra-wide, precum și un senzor de adâncime.

Adaugă o baterie masivă de 4.500 mAh, suport 5G și toate lucrurile la care te aștepți de la un flagship Samsung – cum ar fi rezistența la apă și un scaner de amprentă pe ecran – iar Samsung Galaxy S20 Plus este în mod clar unul dintre cele mai bune telefoane de la orice companie, nu doar de la gigantul sud-coreean.

Telefon Samsung Galaxy A52 5G

O alegere de încredere pentru un telefon de gamă medie, Samsung Galaxy A52 5G nu oferă nimic din ceea ce îți va plăcea, dar cu un ecran cu o rată de reîmprospătare ridicată și o cameră din spate mai bună decât în ​​altă parte din seria A, vei aprecia.

Și, desigur, există conectivitate 5G la un preț bun, precum și un design solid care s-ar putea să pară puțin ieftin, dar să se simtă și robust și funcțional.

Principalul punct culminant aici este ecranul Super AMOLED care arată fantastic, mai ales atunci când vizionezi videoclipuri.