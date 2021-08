Cititoare pentru coduri de bare și imprimante de etichete – Tehnologie de ultimă generație

Cititoarele pentru coduri de bare au evoluat din punct de vedere tehnologic în ultimii ani, nu numai în ceea ce privește ergonomia și designul, ci și în conectivitate, precum și în capacitatea sau necesitatea de a putea citi codurile QR deteriorate sau de pe display-ul telefonului mobil. De asemenea, instalarea și capacitatea lor de a emula tastatura le fac foarte ușor de integrat în orice PC.

Astăzi, cititoarele continuă să își mărească capacitățile de operare și sunt o parte esențială în multe industrii, îmbunătățind controlul și verificarea produselor, aspect esențial în sectoare precum cel alimentar sau farmaceutic, care necesită localizarea și intervenția rapidă a produsului în orice situație. În prezent, cititoarele de coduri de bare dispun de o tehnologie de ultimă generație care permite identificarea automată a mărfii și sunt cea mai bună soluție pentru trasabilitatea unei companii. În acest sens, pot citi cu ușurință coduri de bare, coduri 2D, QR gravate de oricare dintre tehnologiile disponibile, precum jet de cerneală, laser, etc.

Experții în domeniu vă pot sfătui să alegeți echipamentele potrivite afacerii dvs (scanere fixe sau fără fir, scanere de buzunar, robuste sau foarte robuste, încorporate etc.) la prețuri adaptate nevoilor dvs., astfel încât toate informațiile să fie transferate către sistemul dvs. rapid, evitând erorile și optimizând timpul de lucru în depozitul sau punctul de vânzare. Aceștia vă vor ajuta să răspundeți la o serie de întrebări pe care trebuie să vi le puneți înainte de a ști ce tip de cititor este cel mai potrivit pentru afacerea dumneavoastră. Care este mediul în care veți plasa cititorul? Aveți nevoie de un cititor robust? Ce tip de cod de bare trebuie să citiți? Să fie cu fir sau fără fir?

Care este situația în cazul imprimantelor de etichete?

Există din ce în ce mai multe tipuri de imprimante pentru etichete, astfel încât nu este deloc ușor să o alegeți pe cea care se potrivește cel mai bine afacerii dumneavoastră. Ba mai mult, alegerea etichetei corespunzătoare unei anumite imprimante, poate crea o stare de reală confuzie. Când începeți să căutați imprimante de etichete pentru afacerea dvs., aveți de pus multe întrebări. Însă iată trei întrebări de bază, pe care trebuie să vi le puneți înainte de a cumpăra imprimanta potrivită: Care este volumul de imprimare? Care este mediul de lucru învafi utilizată imprimanta? În ce constă întreținerea/mentenanța imprimantei?

Spre exemplu, imprimantele de etichete sunt recomandate atât pentru companiile de retail sau depozite cu un volum mediu zilnic de imprimare a etichetelor, cât și pentru sectorul medical , spitale și laboratoareDe asemenea, pentru zone logistice mari și fabrici, sunt destinate modele robuste de imprimanta și cu capacitatea de funcționare de 24 de ore fără întrerupere.s

În calitate de partener oficial Honeywell în România, Total Technologies aduce tehnologia codurilor de bare, Vocollect, RFID și Roboți Autonomi Mobili (AMR) și oferă soluții digitale complete de colectare și prelucrare automată a datelor prin aplicații integrate în industrii precum: Retail, Curierat, Logistică, Transport, Producție, Distribuție, Depozit, Automotive, Sănătate, Administrație publică.

Total Technologies este o companie cu peste 29 de ani de experiență pe piața IT, numită de mulți experți ”o companie a viitorului”.