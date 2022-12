De ce tot mai multe persoane apelează la echipamente sh

Atunci când cumpăraţi un echipament second-hand într-un magazin specializat, aveţi garanţia că acesta a fost revizuit de profesioniştii săi şi, prin urmare, este gata de utilizare. Nu va fi complet nou, dar cu siguranţă va funcţiona perfect.

Şansele ca noul echipament să sufere o defecţiune sau o problemă sunt foarte asemănătoare în ambele cazuri şi veţi avea întotdeauna sprijinul personalului care v-a ajutat să efectuaţi achiziţia.

Acest lucru nu poate fi aplicat în cazurile în care vă cumpăraţi dispozitivul la mâna a doua prin intermediul unei persoane fizice: nu numai că nu veţi şti de unde provine sau ce defecţiuni poate prezenta pe termen scurt, dar nu veţi avea, de asemenea, pe nimeni la care să vă plângeţi în cazul în care se întâmpla acest lucru.

Veţi avea o garanţie pentru achiziţia făcută

În mod normal, echipamentele second-hand achiziţionate în unităţi specializate oferă o garanţie de 6 luni sau un an. Există însă companii care vă oferă o garanţie de un an pentru achiziţionarea de echipamente informatice second-hand. Asta înseamnă că vor acoperi orice incident care are legătură cu el în această perioadă de timp, dar, mai presus de toate, că sunt pregătiţi să ofere această garanţie pentru că ştiu statutul său înainte de vânzare. Lucrează pentru configurarea sa înainte de a ajunge în mâinile vânzătorului. Pe dab-it.ro puteţi achiziţiona totul, de la laptopuri refurbished până la calculatoare şi chiar imprimante.

Caracteristicile pe care trebuie să le căutaţi la calculatoare

Nu toată lumea ştie ce anume să caute atunci când îşi doresc un computer bun. Iată aici câteva dintre caracteristicile la care trebuie să fim atenţie atunci când ne alegem computerul.

Suficientă memorie RAM: MEMORIA RAM tinde să fie actualizata destul de des, ceea ce înseamnă că un computer folosit va avea probabil mai puţină memorie RAM decât unul nou.

În timp ce o memorie mare este un beneficiu frumos, de multe ori nu este necesar. Pentru benchmark-uri, aproximativ 8 GB sunt suficienţi pentru aproape toate activităţile. Computerele mai noi vin cu până la 16 GB RAM sau până la 32 GB pentru computere mai robuste.

Un procesor cu care puteţi trăi: Viteza procesorului, cum ar fi memoria RAM, este despre ceea ce trebuie să luaţi în calcul. Toate lucrurile rămân la fel, dacă nu vorbim despre o diferenţă de 1-2 GHz între viteze, probabil că nu veţi observa o diferenţă prea mare pentru activităţile de zi cu zi. Majoritatea utilizatorilor vor fi mulţumiţi de un procesor dual-core, dar dacă rulaţi programe solicitante precum Photoshop sau jocuri video, un quad-core este o alegere mai bună.

Porturi/conexiuni compatibile: Poate fi o provocare, dar trebuie să găsiţi un computer utilizat care are toate porturile necesare pentru celelalte dispozitive. Aceasta include HDMI, USB şi DVI, printre altele. Tipul standard contează, de asemenea, un dispozitiv USB 3.0 va funcţiona cu un port USB 2.0, dar nu toate caracteristicile pot fi disponibile. Acum că USB-C devine din ce în ce mai frecvent, asiguraţi-vă că ştiţi dacă aveţi nevoie de o conexiune USB-C pe computer.