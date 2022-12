Optimizarea SEO este o investitie necesara

De-a lungul duratei de viata a unui site web, este esential sa il optimizati pentru referinta naturala (SEO). Nu sunt intotdeauna usor de inteles punctele forte ale SEO in relatie cu publicitatea digitala (SEA). Dincolo de clasarea in rezultatele cautarii, SEO are si alte beneficii. Totusi, reprezinta o investitie de timp si bani. SEO ofera in general cele mai bune performante, atat in ceea ce priveste traficul, cat si conversiile. Iata cateva motive excelente pentru a investi in optimizare SEO.

Daca faceti publicitate pe motoarele de cautare, in special cu Google Ads, optimizarea site-ului vostru pentru SEO va avea un impact pozitiv asupra campaniilor voastre active.

De ce ? Pentru ca criteriile de calitate sunt mai mult sau mai putin aceleasi. In plus, un site optimizat este un plus pentru calitatea campaniilor voastre. Acest fapt este sustinut de prezenta cuvintelor cheie pe pagina, experienta utilizatorului si relevanta continutului.

Gestionarea campaniilor platite in reteaua de cautare necesita o structurare pe care o necesita si SEO. Prin urmare, structurarea site-ului va va ajuta sa va structurati campaniile si sa oferiti pagini de destinatie de calitate pentru grupurile voastre de anunturi.

In plus, cercetarea cuvintelor cheie va va ajuta sa identificati cuvintele cheie pentru campaniile SEA.

Cand petreceti timp intr-o campanie de publicitate, eforturile voastre actuale afecteaza doar durata campaniei. In cazul unei campanii de conversie, de indata ce campania se incheie, rezultatele se opresc si ele.

Cand lucrati in SEO, lucrati pe termen lung. Actiunile voastre pot dura mult timp pentru a da roade. Cu toate acestea, va puteti bucura de el pentru o lunga perioada de timp. Odata ce pagina se claseaza si atata timp cat lucrati cu SEO prin crearea de continut sau optimizari, rezultatele se simt.

Desigur, vorbim de munca continua, nu va asteptati la rezultate pe termen lung daca va multumiti doar cu o singura optimizare. SEO reprezinta o valoare adaugata semnificativa unei campanii de publicitate. Cand infiintati o campanie de publicitate, stiti ca va trebui sa cheltuiti bani pentru creare, management, precum si pentru un buget de investitii. O agentie SEO va necesita, dupa cum va inchipuiti, anumite cheltuieli, in principal in timp sau resurse. Va trebui sa scrieti continut, sa va verificati site-ul, sa creati videoclipuri si imagini, sa faceti colaborari, advertoriale seo, etc. Cu toate acestea, acesti bani sunt investiti in continut care va rezista mult timp si care poate evolua si poate fi imbunatatit.

Daca puneti pasiune in continutul creat, acesta va va rasplati. Astfel, fiecare continut contribuie la optimizarea generala a site-ului (principiul autoritatii paginii).

Daca faceti in mod regulat SEO pe site-ul vostru mai ales oferit de PSK, cu un blog de exemplu, si are mult continut de calitate, este mai probabil ca noile sale articole sa fie mai rapide si mai bine referite.

La aceasta se adauga munca de retea interna care va permite sa va reutilizati continutul atunci cand este conectat. Cand scrieti un articol despre legumele de sezon, acum este momentul sa va referiti la articolul de cumparare local pe care l-ati scris acum 6 luni!