Firmele de turism refuză rambursările pentru destinațiile din zonele chihlimbar

„Conducem afaceri, nu putem pleca în vacanță și apoi aă venim acasă și ne izolăm timp de 10 zile”.

Anul trecut, Sandra Norman și familia ei au cheltuit aproape 5.000 de lire sterline rezervând un pachet pentru o vilă din Rhodos pentru sfârșitul lunii mai 2021, pentru a sărbători zilele de naștere ale familiei.

Dar Grecia este încă o țară clasificată în chihlimbar, sub sistemul semafor al guvernului și sfatul este să nu călătoriți în țările chihlimbar pentru agrement.

Sandra a întrebat agentul de turism dacă ar putea muta rezervarea în 2022, pentru aceeași perioadă de timp.

Ea spune că, compania a refuzat să mute rezervarea sau să emită o notă de credit, așa că, dacă nu ar fi plecat în vacanță, atunci ar fi pierdut totul.

Programul BBC Radio 4 You and Yours a fost contactat de persoanele care au rezervat vacanțe anul trecut pentru vara anului 2021 sau au avut vacanțe mutate din 2020 de către operatorii de turism, care acum simt că nu pot călători din cauza sfaturilor guvernului.

Cu toate acestea, companiile de turism refuză rambursările sau întârzierile vacanțelor.

Restricțiile internaționale de călătorie pentru turiștii britanici au fost ușurate luni. 12 țări sau teritorii au primit o notă ecologică, ceea ce înseamnă că puteți călători către ele, pentru turism. Dar multe puncte de interes turistic, cum ar fi Franța, Grecia, Italia, Spania și Croația, sunt țări încadrate în chihlimbar.

Sistemul de semafor al guvernului este mai degrabă o orientare decât o cerință legală, iar unele companii de turism au ales să ofere în continuare vacanțe către destinații de chihlimbar dacă Biroul de Externe, Commonwealth și Dezvoltare nu a sfătuit toate călătoriile, ci doar cele esențiale.

Cu toate acestea, când vă întoarceți dintr-o țară chihlimbar, trebuie să vă autoizolați acasă timp de 10 zile și să faceți testele PCR Covid-19 în ziua a doua și ziua a opta.

Pentru Sandra și familia ei, nu este o opțiune.

„Soțul și fiul meu conduc o afacere cu instalații sanitare, au lucrări programate, rezervate pentru ziua în care ne întoarcem. Eu lucrez și am ales data asta pentru că băieții au o săptămână suplimentară de școală. Acum, când ne întoarcem, trebuie să se izoleze , asta e încă o săptămână de școală pentru băieți ”.

Compania pe care Sandra a rezervat-o, Villa Plus, i-a spus You & Yours: „Sfatul guvernului cu privire la destinațiile de chihlimbar nu este o legislație și, în timp ce suntem empatici cu cei care acum pot alege să nu călătorească din cauza cerințelor de intrare cu care se confruntă la întoarcerea în Marea Britanie, nu le putem oferi o rambursare sau un credit pentru banii plătiți și ar trebui să solicite despăgubiri de la furnizorul lor de asigurare de călătorie. ”

Compania a fost de acord să facă o excepție în cazul Sandrei Norman și s-a oferit acum să mute zborurile la aceleași date anul viitor și să elibereze un voucher pentru valoarea vilei, pe care să îl poată utiliza pentru a re-rezerva odată ce datele din 2022 vor fi disponibile .

Cel mai mare operator de turism din Marea Britanie, Tui, oferă în prezent vacanțe către țări de chihlimbar precum Cuba, Barbados și Antigua, precum și către insule grecești și spaniole.

Lauren Bower și familia ei urmează să zboare în Gran Canaria pe 4 iunie cu Tui. Și-au rezervat vacanța vara trecută, așteptându-se că lucrurile vor reveni la normal.

„Am un copil de cinci și șapte ani, nu avem opțiunea de a face carantină când ne întoarcem, evident cu școala și cu munca soțului meu și munca mea.”

Familia Bower a verificat la furnizorul lor de asigurări de călătorie și li s-a spus că asigurarea lor de vacanță nu ar fi valabilă dacă ar călători într-o țară de chihlimbar, împotriva recomandărilor guvernamentale. Tui poate oferi familiei asigurări de călătorie, dar va însemna să plătească de două ori.

Compania oferă clienților schimbări gratuite la rezervările de vacanță dacă nu doresc să călătorească, dar vor fi obligați să plătească orice diferență de preț pentru noile date, care poate fi mai scumpă, deoarece cererea este mare.

Lauren spune că familia ei ar prefera mai degrabă o rambursare, deoarece opțiunile de relocare sunt limitate, trebuind să folosească majoritatea concediului lor anual de la serviciu pentru a acoperi îngrijirea copiilor în vacanțele școlare.

„Nu putem face asta pentru că într-o săptămână în care plecăm împreună ca familie, soacra mea se căsătorește, așa că să plecăm în vacanță anul viitor nu este o opțiune. Dacă ar fi să mergem în vacanța de șase săptămâni, ar fi o sumă suplimentară de 2.200 de lire sterline în plus față de prețul pe care l-am plătit deja. ”

Ca răspuns la cazul Lauren Bower, Tui a spus: „Ne pare rău să aflăm că familia Bower nu își va putea lua vacanța în Gran Canaria, așa cum era planificat.

„Oferim cât mai multă posibilitate de alegere și flexibilitate; toți clienții care urmează să plece înainte de sfârșitul lunii august își pot schimba vacanța într-un alt moment, gratuit, înainte de sfârșitul lunii octombrie 2022

„Din păcate, în conformitate cu promisiunea noastră de vacanță Tui, rezervarea lor nu se califică pentru rambursare sau voucher. Acest lucru s-ar întâmpla numai dacă trebuie să le anulăm rezervarea din motive operaționale, dacă există o modificare a sfaturilor de călătorie FCDO sau dacă destinația lor este pe lista roșie înainte de călătorie. „