Țara aleasă de români pentru vacanțe culturale. Numărul de turiști a crescut cu 10%. Germania continuă să se afirme drept o destinație de top pentru iubitorii de cultură, oferind o paletă vastă de experiențe care variază de la arhitectură și artă contemporană, până la vinuri rafinate și festivaluri muzicale. Românii se numără printre turiștii cei mai atrași de farmecul acestei diversități, Germania situându-se pe locul al treilea în alegerile lor de vacanță, potrivit datelor furnizate de Organizația Germană pentru Turism.

Pentru a-și menține atractivitatea la nivel global, Organizația Germană pentru Turism (GNTB) a mizat pe o abordare de marketing tematic, concentrată pe promovarea valorilor centrale ale țării – „deschidere, creativitate și sustenabilitate” – care se regăsesc în fiecare inițiativă turistică susținută oficial.

Românii și-au continuat interesul crescut pentru această destinație europeană, astfel că în 2024 fluxul de vizitatori din România a fost în creștere constantă, iar începutul lui 2025 confirmă această tendință pozitivă. Între ianuarie și martie, Germania a atras 326.429 de înnoptări din partea turiștilor români, o creștere de 9,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ce își doresc turiștii români

Un studiu dedicat comportamentului de consum turistic al românilor arată că 75% dintre românii care ajung în Germania au ca scop principal vacanțele și relaxarea, preferând în proporție de 48% hotelurile de 3 stele, ceea ce arată o orientare clară spre confort accesibil și experiențe autentice.

Cultureland Germany – o viziune culturală actuală

Cu lansarea din aprilie 2024, campania Cultureland Germany pune în lumină peisajul cultural extrem de variat al Germaniei, de la efervescența urbană a marilor orașe la liniștea încărcată de semnificație a zonelor rurale. Cultura este descrisă nu doar ca un motor al dezvoltării, ci și ca „un catalizator pentru calitatea vieții urbane, dar și ca o punte între trecut și viitor.”

Chemnitz – Capitală Europeană a Culturii 2025

În 2025, orașul Chemnitz devine simbolul acestei renașteri culturale, fiind desemnat Capitală Europeană a Culturii. Inițiativa regională se desfășoară sub sloganul „C the Unseen”, propunând vizitatorilor o explorare a „comorilor culturale ascunse, poveștilor comunităților locale și energiilor creative ale regiunii.”

Programul este divers și include târguri interactive, festivaluri de jazz, evenimente dedicate artei urbane, expoziții neconvenționale, parade auto vintage și festivaluri de vin și bere. Elementul central al campaniei este PURPLE PATH, o instalație artistică în aer liber ce se întinde pe întreaga regiune și este considerată unică în Europa.

Anul Bach: 275 de ani de la moartea compozitorului

Tot în 2025, Germania aduce un omagiu grandios uneia dintre figurile emblematice ale muzicii clasice – Johann Sebastian Bach. „La 275 de ani de la moartea sa, moștenirea muzicală a maestrului este celebrată printr-un program cultural de excepție, care include concerte, festivaluri, trasee de ciclism și drumeții tematice.” De la Leipzig la Weimar, sunetele compozitorului baroc vor răsuna în toate regiunile, transformând evenimentele culturale într-un adevărat pelerinaj muzical.

50 de ani de magie pe Ruta Poveștilor Fraților Grimm

Un alt moment aniversar important în 2025 este marcarea a 50 de ani de la înființarea Rutei Poveștilor, traseul turistic care reunește locațiile legendare din basmele Fraților Grimm. „De la turnul în care Rapunzel își lăsa părul să crească până la castelul în care Frumoasa Adormită a visat timp de 100 de ani, toate aceste locuri există cu adevărat.” Pe o lungime de 600 de kilometri, traseul conectează peste 70 de locații istorice, dintre care multe sunt situate în peisaje naturale de poveste.

O invitație la turism conștient

Campaniile recente ale GNTB propun o viziune clară asupra viitorului turismului – unul care pune accent pe profunzime, implicare emoțională și respect pentru specificul local. Vizitatorii sunt încurajați „să se conecteze cu locurile, să simtă ritmul comunităților locale, să guste din viața culturală autentică și să rămână mai mult – pentru o experiență profundă, nu doar vizuală.”

Motto-ul sub care Germania își întâmpină turiștii în 2025 este sugestiv: „Feel more. Stay longer. Be inspired.” – o invitație de a simți cultura cu toate simțurile și de a trăi fiecare moment cu autenticitate.

Cine este GNTB

Organizația Germană pentru Turism (GNTB) își desfășoară activitatea în numele Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Acțiuni Climatice, fiind finanțată de guvernul federal în baza unei decizii adoptate de Bundestag. Colaborând îndeaproape cu actorii din turismul privat și cu organizațiile comerciale, GNTB elaborează campanii și strategii internaționale pentru a consolida imaginea Germaniei ca destinație culturală de top și pentru a atrage turiști din întreaga lume.