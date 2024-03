Adrian Sâmbotin: Scade cererea de produse de protecție a plantelor

În contextul agricol, Adrian Sâmbotin, directorul comercial Adama România, susține că, în prezent, atitudinea adoptată de piață este cea de precauție. Este o schimbare survenită după anii pandemiei, în care fermierii au avut o cerere crescută de produse de protecție a plantelor.

Astfel, „Perioada de război a veni cu panica legată de problemele de aprovizionare, respectiv de lipsa produselor. Acest lucru a făcut ca în ferme să se găsească stocuri de produse de protecție a plantelor.“, a explicat acesta.

Concret, directorul comercial al Adama a precizat că, în 2023, prețul cerealelor a scăzut. Fără însă ca al celorlalte componente care ajută la realizarea producției agricole să se diminueze în același ritm.

În afirmaţiile sale, „Acest lucru a făcut ca fermierii să se gândească de două ori la nevoile pe care le au și dacă chiar trebuie să facă investiții. O altă realitatea este că, în 2023, o mare parte a consumului a fost bazat pe stocurile proprii. Abia după ce acestea s-au epuizat au fost făcute achiziții noi. În 2024, fermierul cumpără la nevoie. Atunci când are nevoie și cât are nevoie. Și se uită foarte mult la costul la hectar.“, a subliniat Adrian Sâmbotin.

Măsuri de compensare

Evoluția a fost anticipată de companie, care a luat măsuri pentru a se adapta noului context al pieței. Pe de o parte este vorba de necesarul de produse solicitate de fermieri.

Astfel, „Trebuie să îl avem în stocul nostru atunci când trebuie. Pentru că asta ne cere astăzi fermierul – să livrăm, dacă se poate, de pe o zi pe alta. Și în cantități mai reduse.“, a mai precizat reprezentantul companiei.

În acest sens, Adama România se concentrează pe a face serviciile cât mai operative. Totodată, a lansat o serie de pachete adaptate, din punct de vedere tehnic și comercial, pentru nevoile actuale ale pieței.

„Întreg portofoliul de produse Adama a intrat în atenția costurilor din punct de vedere al costurilor. Am făcut ajustările necesare, unde am găsit de cuviință și unde am putut să facem acest lucru, pentru a fi cât mai aproape de așteptările pe care fermierii le au din punct de vedere comercial.“, a declarat Adrian Sâmbotin.

Perspective asupra evoluției pieței

Gabriela Vila, directorul general Adama pentru România și Republica Moldova, a prezentat o perspectivă de ansamblu asupra pieței produselor pentru protecție plantelor.

În viziunea sa, „Mulți se întreabă ce o să se întâmple anul acesta cu industria protecției agricole. (…) Am ajuns într-un vârf și trebuie să mai și coborâm. Ceea ce se întâmplă în industria agri este vizibil pentru toți – atât pentru fermieri, cât și pentru distribuitori și companiile producătoare. În acest context, companiile își regândesc poziționarea.“, a declarat Gabriela Vila.

Directorul general al companiei a subliniat că, în 2024, creșterea economică va fi mică. Totodată, ratele dobânzilor la finanțare, cât și ratele inflației vor rămâne ridicate. La acestea se adaugă și o posibilă creștere a costului materiilor prime.

„Astăzi, costul materiilor prime care provin din China este la un nivel scăzut. Este posibil să rămână așa, dar nu pentru mult timp. Ne așteptăm ca, de la acest nivel scăzut, să înceapă o creștere.“, a explicat Vila.

În precizările acesteia, fermierii români au în prezent nevoi complet diferite de cele din urmă cu 2-3 ani. „Încercăm să le oferim soluții care să nu îi perturbe foarte mult, atât din perspectiva activității, cât și a cash-flow-ului. Și să venim în întâmpinarea nevoilor lor“, a mai precizat directorul general Adama.