Astăzi 20-11-2023, BNR pune în circulație o nouă monedă

BNR lansează o nouă monedă, în valoare de 100 de lei

Luni, BNR (Banca Naţională a României) lansează o nouă monedă! Banca va introduce în circuitul numismatic o monedă din aur. Aceasta este dedicată sărbătoririi a 200 de ani de la nașterea lui Lascăr Catargiu.

Moneda are o valoare nominală de 100 de lei și are o formă rotundă. din informaţiile BNR, ea are un diametru de 21 mm și o greutate de 6,425 grame.

Pe aversul monedei sunt reprezentate statuia lui Lascăr Catargiu din București, inscripția „ROMANIA”, dispusă într-un arc de cerc, stema României, anul emisiunii „2023”. Tot aici vom putea găsi și valoarea nominală de „100 LEI”.

Reversul monedei ilustrează portretul și numele lui Lascăr Catargiu, alături de intervalul de ani în care a trăit, adică „1823-1899”.

Monedele din aur vor fi protejate în capsule transparente din metacrilat și vor fi livrate doritorilor, alături de broșuri informative și certificate de autenticitate. Certificatele vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză. Ele vor conține semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central, potrivit informațiilor oferite de instituție.

Astfel, „În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 20 noiembrie 2023, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema 200 de ani de la nașterea lui Lascăr Catargiu”, anunță instituția.

Moneda va avea un tiraj maxim de 1.000 piese

Moneda din aur va fi disponibilă la un preț de vânzare de 3.100,00 lei, fără TVA. Acest preț include atât broșura de prezentare, cât și certificatul de autenticitate.

Monedele din aur dedicate celebrării a 200 de ani de la nașterea lui Lascăr Catargiu au statut de monedă cu putere circulatorie pe teritoriul României.

Ele vor fi introduse în circuitul numismatic prin intermediul sucursalelor regionale ale Băncii Naționale a României, situate în București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Mai multe informații cu privire la modul de achiziționare a acestor monede pot fi găsite pe e site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatica.

Aceste monede din aur sunt parte a unei inițiative numismatice menite să onoreze figura importantă a lui Lascăr Catargiu. Totodată, ele sunt menite să comemoreze un moment semnificativ din istoria României. Prin această acțiune, BNR oferă pasionaților de numismatică și colecționarilor o oportunitate de a obține piese unice. Ele reprezintă un tribut adus unei personalități de marcă a istoriei naționale.

Lascăr Catargiu, sau Lascăr Catargi, a fost o importantă figură politică română din secolul al XIX-lea. El a îndeplinit funcții ministeriale în diverse guverne, a fost președintele Camerei Deputaților și a ocupat poziția de al șaselea prim-ministru al României pentru patru mandate distincte. Contribuțiile sale la viața politică și administrativă a țării au marcat perioada în care a activat, aducându-i recunoașterea și importanța în istoria României.