Bogdan Ilie: Avocatura este în curs de transformare datorită avansului tehnologic

Platforma NewLaw.ro, a fost lansată în martie 2023 și este o platformă de avocatură la distanță, prin care utilizatorii pot colabora cu avocați de oriunde din țară. Serviciul face parte din curentul ”New Law” care își propune să schimbe modul în care sunt prestate serviciile juridice, fiind o alternativa la modelul tradițional al Big Law și se bazează pe o abordare mai agilă, cu ajutorul tehnologiei.

În opinia sa, ”Trăim vremuri în care agilitatea și nevoia de adaptare la tehnologie și nou au un impact major în toate domeniile, iar avocatura nu va face excepție, chiar dacă istoric vorbind este un segment mai degrabă tradițional. Oricâtă rezistență ar opune, nu poți opri progresul tehnologic și efectul său în viața de zi cu zi.

Tehnologia influențează deja semnificativ practica avocaturii, chiar curentul New Law este un exemplu concret de transformare a domeniului. Însă în viitorul nu foarte îndepărtat vom vedea chiar la scară largă utilizarea tehnologiilor tip AI în domeniul juridic. Dacă privim la ultimii 4-5 ani, practic tehnologia a schimbat optica, făcând loc New Law”, explică Bogdan Ilie.

În viziunea acestuia, modelul New Law a devenit foarte popular la nivel internațional, în special în Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Chiar și firmele de avocatură cu tradiție integrează principiile sale în diferite măsuri. Acestea includ adopția tehnologiei pentru simplificarea proceselor și colaborarea cu clienții, program de lucru flexibil și o orientare către echilibru muncă – viață personală pentru avocați, precum și un model de facturare flexibil, agil, orientat pe rezultat, nu pe numărul de ore alocate.

Astfel, ”Revenind în plan local, noi am început adopția acestui model încă din 2017, însă am întâmpinat diverse dificultăți și o rezistență destul de mare din partea clienților, astfel că modul de lucru efectiv era un hibrid new law -big law.

Perioada de Pandemie a accelerat însă adopția, mai ales pe partea de procese, automatizare și comunicare flexibilă și a deschis noi orizonturi pentru proiecte inovative pe acest segment. Un exemplu este și NewLaw.ro, platforma pe care am lansat-o recent, o platformă online de colaborare cu o echipă de avocați de oriunde din România”, continuă avocatul.

În prezent în platformă sunt activi 21 de avocați, care acoperă orașele București (inclusiv Ilfov), Timișoara, Oradea, Craiova, Cluj și Constanța.

În Bucuresti, avocații care colaborează cu platforma dețin expertiză pe toate ariile de specializare, iar în celelalte orașe aceștia sunt specializați în dreptul afacerilor, dreptul muncii, drept penal și comercial.

În contextul activităţii, de la lansare și până în prezent, platforma a înregistrat deja câteva zeci de solicitări de la clienți, care au expus diverse situații. O parte dintre acestea au fost concretizate prin semnarea de contracte de asistență juridică. Solicitările au fost diverse, de la solicitări privind acordarea de consultanță în activitatea curentă a unei societăți comerciale, până la situații ce țin de dreptul asigurărilor sau dreptul imobiliar.

Concret, pentru acest an, obiectivul NewLaw.ro vizează creșterea numărului de avocați cu încă 80-100 și acoperire teritorială la nivelul țării.

În afirmaţiile sale, ”Vrem ca în fiecare județ și pe fiecare arie de specialitate să avem 2-3 colaboratori foarte buni. Așadar pentru anul acesta vrem să creăm o rețea de circa 100 de avocați. Ne așteptăm ca după acest prim an de ajustare, promovare și consolidare a echipei de colaboratori, prin intermediul platformei NewLaw.ro să rulăm onorarii de circa 200.000 euro în primul an, iar în 3-5 ani să ajungem la aproape de 500.000 euro”, a spus Bogdan Ilie.

Cum funcţionează însă platforma NewLaw.ro?

Practic, procesul începe atunci când clienții care au nevoie de asistență juridică accesează platforma, își creează un cont și completează un formular cu datele lor de contact și o descriere scurtă a problemei pe care o au de rezolvat.

Iar, după ce solicitarea este trimisă, aceasta este verificată de către administratorul platformei. În cazul în care sunt necesare detalii suplimentare, administratorul comunică direct cu clientul pentru a obține informațiile necesare. Odată ce problema este clar definită în funcție de domeniul juridic și aria geografică, solicitarea este repartizată unui avocat specializat în rezolvarea acestui tip de problemă.

”Practic, dacă clientul are nevoie de un avocat în Iași, de exemplu, intră pe platformă, își prezintă pe scurt situația, selectează serviciul sau aria de expertiză, județul, orașul. În funcție de criteriile introduse, clientului îi este repartizat un avocat specializat conform nevoii sale, în zona geografică de referință.

Relația lor de afaceri este apoi realizată prin intermediul platformei, ceea ce oferă transparență și optimizare. Astfel, clientul are garanția unui preț corect și a unor servicii profesioniste, iar avocatul are acces la o sursă suplimentară de venit și clienți. Toți colaboratorii noștri trec printr-un proces de onboarding foarte riguros iar pe parcurs conlucrăm în strânsă legătură, pentru a ne asigura că serviciul juridic livrat este la un nivel de înalt profesionalism”, subliniază Bogdan Ilie.

În contextul financiar, în momentul în care clientul achită onorariul pentru serviciile prestate de către avocat, platforma percepe un comision de 10% avocatului, care acoperă costurile de promovare, mentenanță și dezvoltare a platformei. În relația cu avocații colaboratori, contractul prevede clauze de confidențialitate și protectie a datelor cu caracter personal.

Concret, ”Dacă din punctul de vedere al clienților principale avantaje sunt de simplificare a relației avocat-client și eficientizare din punct de vedere timp, disponibilitate și costuri, în ceea ce privește avocații colaboratori, folosirea platformei NewLaw.ro reprezintă pentru aceștia o sursă suplimentară de venituri”, mai punctează co-fondatorul platformei, care a adăugat că datele din baza de date sunt criptate.

Cum transformă tehnologia relația client – avocat

În prezent, tehnologia în domeniul avocaturii la acest moment ne ajută la automatizarea unor procese repetititive (crearea de contracte, oferte, facturi). De asemenea, mai este folosită de programe legislative pentru identificarea unei practici judiciare relevante dintr-un număr foarte mare de hotărâri judecătorești stocate.

„Cu siguranță și domeniul avocaturii este în curs de transformare datorită AI și avansului tehnologic în general. Există deja soluții AI care pot negocia în numele tău contracte cu furnizori sau pot asista în diverse situații legale”, a mai spus Bogdan Ilie.

Pe viitor, acesta crede că modelele AI ar putea fi utile și pentru a analiza și a verifica contractele, identificând clauze importante, riscuri potențiale și inconsistențe, însă în prezent nu există modele utilizate la scară largă.

”În prezent, în România, eu nu știu să se folosească AI în mod susținut. Se încearcă în USA, unde volumul de date de training este mult mai mare, iar practica avocaturii și consultanța juridică sunt mult mai populare și la nivel individual. Cred că în curând multe procese repetitive vor fi automatizate parțial sau complet, comunicarea client – avocat va fi susținută de platforme specializate, iar zona de cercetare va fi asistată de AI. Potențialul este uriaș și deja viteza de adopție a crescut, dar e un început de drum, deci este dificil să facem predicții foarte concrete”.

Întrebat despre principala provocare a digitalizării în domeniul practicii avocaturii din România, Bogdan Ilie a identificat schimbarea mentalității pentru adopția tehnologiei.

”Practica avocaturii în România este influențată de un curent puternic tradiționalist, drept consecință principala problemă rămâne cea de acceptare a tehnologiei, respectiv de schimbare a mentalității.

Ca atare tehnologia penetrează practica avocaturii progresiv, fiind totuși nevoie atât de timp pentru adaptare, dar în aceeași măsură și de confirmare a aportului valoric pe care aceasta îl are în activitatea de zi cu zi”.

