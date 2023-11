Care este avertismentul Poștei Române, pentru posesorii cardurilor de energie?

Poșta România a transmis un avertisment pentru românii beneficiari ai cardurilor de energie.

Astfel, reprezentanții Poștei Române îi atenționează pe românii beneficiari ai cardurilor de energie că sumele primite pot fi folosite doar până la data de 27 decembrie.

În atenţionarea sa, „Cu ajutorul cardurilor de energie puteți plăti factura la energie termică și curent electric, însă aceste carduri expiră la data de 27 decembrie 2023.

Din acest motiv, vă încurajăm să le utilizați până la această dată. Verificați soldul rămas pe card și asigurați-vă că îl utilizați integral înainte de data de expirare.

Iată și cum le puteți folosi: direct la poștaș, prin intermediul dispozitivelor mobile online, accesând link-ul: https://www.posta-romana.ro/sprijin-pentru-romania.html la orice oficiu poștal (în mediul urban) sau la oficiul poștal pe raza căruia își are domiciliul beneficiarul (în mediul rural).

Cardul de energie acordă beneficiarilor posibilitatea achitării facturilor curente sau restante pentru:

– energie electrică

– energie termică în sistem centralizat

– butelie cu GPL

– propan pentru încălzire (exclus butelie GPL butan pentru uz casnic – gătit)

– gaze lemne pentru foc (lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cum, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn etc.)

– păcură, peleți și alte materiale doar pentru încălzire (de pildă, apă geotermală, cărbune, brichete rumeguș)”, transmite Poșta Română.

Categoriile de români care pot primi ajutor pentru plata facturilor, prin cardul de energie

Beneficiarii acestui ajutor sunt:

pensionari cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv;

pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv;

persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv;

familiile cu alocație de susținere;

Familiile/persoană cu ajutor social.

Media venitului lunar pe fiecare membru de familie nu poate depăşi 2.000 de lei.

