Care este cel mai important element în organizarea nunților și evenimentelor?

În prezent, indiferent cât de bine este organizat un eveniment, cel mai important element pentru succesul acestuia este locația.

Pentru asta contează îndeosebi alegerea locului potrivit din mai multe opțiuni diferite, disponibile în 2023. Asta poate fi chiar o provocare uriașă în prezent, având în vedere că locurile foarte bune sunt aparent întotdeauna deja rezervate.

Astfel, indiferent cât de bine crezi că vei putea planifica evenimentul dorit, locul acestuia trebuie să fie ales cu atenție, să aibă dimensiunea potrivită în funcție de tipul lui și numărul de persoane. Prin urmare, locația este extrem de importantă indiferent dacă este vorba despre nunți, banchete, botezuri, aniversări, logodne, petreceri, evenimente corporate, mese festive și altele.

În acest sens, chiar şi sărbătorile naționale – Crăciunul și Anul Nou – sunt un motiv minunat pentru a organiza petreceri importante, care încurajează oamenii să facă rezervări în saloane evenimente ce țin în continuare ștacheta performanței ridicată și promit o experiență de neuitat. Acestea oferă surprize grozave, cum ar fi:

Apoi, pe lângă locaţie, o experiență culinară excelentă cu preparate tradiționale românești, vor spori magia evenimentului și vor crea amintiri superbe, de lungă durată

În perioada caldă, ţinând cont de bugetul tău și de momentul evenimentului, cu siguranță vei dori să alegi una dintre cele mai frumoase locații evenimente în aer liber, care să-ți ofere o petrecere de neuitat. Găzduirea de evenimente în astfel de locații este o mișcare strategică, folosită frecvent și de antreprenori sau patroni, pentru a atrage clientela să exploreze meniul sau să guste băuturi de specialitate, ceea ce în cele din urmă va duce la creșterea veniturilor. Se pare că evenimentele in aer liber sunt un instrument puternic pentru marketing, ce ajută la fidelizarea clienților și promovarea mărcii.

În plus, o locație în aer liber atmosfera este unică mai ales dacă locul este sălbatic, încărcat de istorie și înconjurat de pădure. Locația este potrivită și pentru alte evenimente importante, cum ar fi: nunți, botezuri, petreceri private. Unele locații sunt de TOP, au mai multe saloane premium, fiecare cu câte 250 de locuri, unde se pot ține evenimente corporate sau petreceri de logodnă, căsătorie și aniversări. Acestea au și hotel, piscină interioară, grădină de 6.000 mp, servicii integrate la cerere și contra cost (ex. video, fotografii, candy bar, lemonade bar, fruit bar, mașină de fum, show vulcani piscină, dar și meniu personalizat și opțiunea de open bar).

La fel ca la alte hoteluri elegante și acestea din locațiile de evenimente în aer liber sunt o combinație sclipitoare de elemente. În primul rând, ele au un număr mare de camere și sunt situate într-o zonă pitorească. Astfel de locații vor oferi invitațiilor o atmosferă luminoasă, senină, care nu seamănă cu cea a unui hotel convențional de oraș. Ele vor avea restaurant cu locuri primitoare de luat masa, spații elegante de evenimente, centru de wellness și altele.

Pentru a avea succes, poți alege să faci petrecerea de vacanță să devină minunată, veselă și luminoasă, menținându-ți oaspeții implicați cu activități distractive toată seara, în ballroom-uri sau locații premium. Un ballroom poate avea o capacitate de 100-800 de persoane și va pune la dispoziție un set complet de servicii într-o atmosferă călduroasă, frumoasă și plină de rafinament. Indiferent dacă este o petrecere de majorat, absolvire, nuntă sau botez, o echipă de profesioniști va oferi un cadru rafinat, un spectacol de lumini, o ambianță magică pentru fiecare poveste în parte. Gama de servicii va fi aleasă în funcție de tema evenimentului și astfel locația va fi per ansamblu extraordinară, o adevărată expresie a eleganței.

În acest an, multe locații din țara noastră au ajuns să ofere o experiență de înaltă clasă, cu restaurante și baruri impecabile, împreună cu spații de întâlnire flexibile, săli de ședințe spațioase și meniuri cu cele mai fine și delicioase preparate culinare. Pentru asta a fost nevoie de ingeniozitate, perspicacitate, design, sensibilitate artistică, abilități deosebite, talent și multe altele. Unele dintre ele au în această perioadă din an super oferte la prețuri avantajoase, iar servirea lor este încântătoare pentru orice eveniment – petrecere, nuntă, botez, logodnă, aniversare, banchet, etc.

În concluzie, nu mai rămâne decât să planifici din timp evenimentul dorit, să faci rezervare într-o locație de vis, să gestionezi în mod inteligent cheltuielile pentru a evita risipa și a defini evenimentul ca fiind unul reușit.

Sursa: www.antena3.ro