Care sunt cei trei paşi prin care România redevine verde?

În cadrul proiectului România Inteligentă, conferinţa regională „România redevine verde – trei paşi fără întoarcere | Un nou Cod Silvic, o campanie de împădurire fără precedent, o strategie de digitalizare”.

Astfel, conferinţa regională „România redevine verde – trei paşi fără întoarcere | Un nou Cod Silvic, o campanie de împădurire fără precedent, o strategie de digitalizare”, susţinută de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, are loc marţi, 12 decembrie 2023, ora 14.00, la Hotel Crowne Plaza, sala Crown Ballrom, parter, Bucureşti.

Această conferință regională este organizată de Antena 3 S.A., parte a Intact Media Group şi va fi transmisă live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, precum şi pe paginile de Facebook Antena 3 CNN și Jurnalul, iar tronsoane ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.

Practic, conceptul conferinţei face parte din platforma media „România Inteligentă”, marca Antena 3 CNN şi este moderată de Adrian Ursu.

Programul conferinţei regionale:

14.00 – 15.00 – Noul Cod Silvic;

15.00 – 16.00 – Împăduriri PNRR;

16.00 – 17.00 – Digitalizare PNRR;

17.00 – 17.15 – Q&A şi concluzii.

În acest sens, discuțiile, dezbaterile și prezentările conferinței regionale se vor axa pe expunerea clară a legislației elaborate prin PNRR, respectiv Strategia Naționala pentru păduri 2030 și Codul Silvic și expunerea oportunităților rezultate din acțiunile de împădurire la nivel național prin PNRR.

Speakeri şi invitaţi la această conferinţă, sunt:

Mircea Fechet, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Ionuț-Sorin Banciu, Secretar de Stat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Antonie Marius-Cristian, primarul Comunei Daneți, judeţul Dolj;

Mihaela Frăsineanu, Consilier de Stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului;

Prof. Dr. Bogdan Popa, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea Silvicultură și Exploatări Forestiere, Departamentul Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre;

Conf. Univ. Dr. Ing. Liviu Nichiforel, Prodecan Universitatea Ștefan Cel Mare Suceava;

Prof.univ.dr. Laura Bouriaud, Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, Universitatea Ștefan Cel Mare Suceava;

Dan Popescu, Șef Ocolul Silvic Renașterea Pădurii;

Gabriel Oltean, Consilier Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Asist. Univ. Dr. Cristian Mihai Enescu, Lector la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București;

Ion Spiridon, Primar Comuna Urzica, Județul Olt;

Bogdan Chiripuci, Manager Politici și Programe pentru Agricultură în echipa Clubului Fermierilor Români;

Dr. Ing. Olivier Bouriaud, Profesor Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Silvicultura, Head of the Model and Methods Office, National Forest Inventory;

Ion Nedelcu, Inginer de cercetare Agenția Spațială Române (ROSA).

