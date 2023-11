Care sunt obiectivele companiei Vodafone, pentru România ?

În prezent, Vodafone România continuă investițiile în România, concentrându-se în special în zonele B2B și mobile, urmând ca în 2024 accentul să fie pe implementarea tehnologiei 5G, deși există provocări în materie de infrastructură la nivel național.

România are un potențial semnificativ de creștere, pentru toți participanții din industria telecom, a punctat Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România, în cadrul unei conferințe pe tema digitalizării României.

În opinia sa, “Vom continua investițiile în infrastructură în sectorul mobil și vom demara implementarea full-scale a tehnologiei 5G anul viitor. În ceea ce privește infrastructura fixă, ne vom concentra pe îmbunătățirea rețelei existente. Avem însă în vedere o creștere strategică prin intermediul unor proiecte specifice, care vizează în special în sectorul business-to-business (B2B) – ecosistemul ICT prezintă foarte mult potential, mai ales în conextul transformării digitale amninistrațiilor publice”, a menționat CEO-ul Vodafone România.

În contextul financiar, Grupul Vodafone a investit 220 de milioane de EUR în consolidarea rețelei, precum și în inovații IoT și ICT, generând o creștere puternică în ceea ce privește cele două portofolii. De asemenea, compania investește considerabil și în aria Enterprise, în vederea digitalizării întreprinderilor mici și mijlocii.

Iar schimbarea de perspectivă menționată de CEO-ul Vodafone România și abordată și la nivel european de comisarul european responsabil pentru piața internă, Thierry Breton, vizează accentuarea investițiilor jucătorilor din această industrie, în detrimentul prețurilor mici.

Astfel, „Acum, mai mult ca oricând, prețul nu mai reprezintă elementul cheie când vorbim de servicii. Contează experiența clienților noștri. În plus, un client are nevoie de mai mult decât conectivitate – are nevoie de tehnologie. De aceea, Vodafone crește în România, atât ca venituri, cât și prin perspectiva valorii adăugate pe care o aducem economiei”, a adăugat liderul Vodafone România.

Cu un nou concept de retail, platforma Easytech a marcat în primul trimestru al 2023 începutul unei noi etape din procesul de transformare al Vodafone România într-o companie de tehnologie. Pe lângă soluții și game extinse de produse, Easytech reprezintă o experiență îmbunătățită pentru clienți, oferindu-le acestora direct toate avantajele tehnologiei.

Aşadar, strategia Grupului Vodafone pentru România vizează o creștere constantă, pe termen lung, prin intermediul tehnologiei și al soluțiilor digitale, pe lângă conectivitatea de bază. Grupul britanic și-a reafirmat cu această ocazie interesul de a continua să investească în România și să dezvolte industria locală, continuând totodată tranziția spre o companie de tehnologie.

Sursa: www.antena3.ro