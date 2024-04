Care sunt pensiile care vor dispărea definitiv, în România?

În prezent, președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a fost cel care a propus două legi pentru eliminarea pensiilor speciale atât retroactiv, cât și pentru viitor. Iar, acum promite să susțină o altă lege pentru abolirea pensiilor speciale, în cazul în care cele două pe care le-a propus deja nu sunt suficient de clare.

El, personal, nu intenționează să beneficieze de pensie speciale. Și-a dat demisia în ultima zi a mandatului său în anul 2020. Condiția este să ai un mandat întreg pentru a beneficia de pensie specială. În viitor, chiar și dacă va câștiga un alt mandat, își va da demisia în ultimele două zile pentru a nu beneficia de acest tip de pensie. Are un salariu suficient de mare și contribuie destul de mult la bugetul statului, astfel încât să nu fie necesară o pensie specială.

Acesta a reamintit tuturor că rolul Parlamentului României s-a încheiat atunci când Curtea Constituțională a zis că pensiile speciale nu pot fi eliminate. Nu mai există alte opțiuni. Din punctul său de vedere, nu mai este necesară o altă lege deoarece Curtea Constituțională a stabilit că aceste legi pot fi aplicate în viitor, fără ca parlamentarii să mai beneficieze de pensiile speciale.

Numărul beneficiarilor de pensii speciale scade treptat. Probabil, în 10-15 ani, nu va mai primi nimeni o asemenea pensie. Din 2024 încolo, parlamentarii nu vor mai beneficia de pensiile speciale în baza legii pe care el a depus-o la Parlamentul României. S-a angajat să fie primul care va semna o nouă lege mai explicită, în cazul în care este necesară o altă interpretare.

În precizările sale, „Am avut două legi ale mele prin care am eliminat pensiile speciale retroactiv și pentru viitor. Două decizii ale Curții Constituționale, și aici rolul Parlamentului se încheie, în momentul în care CCR-ul spune că nu se pot tăia. Nu mai ai ce face. Din păcate, oamenii nu înțeleg. Au senzația că e vreo șmecherie în spate. Pe viitor se pot…. Eu din punctul meu de vedere, nu mai e nevoie de nicio lege. Curtea spune că această lege se poate aplica pe viitor, dacă există o altfel de….. adică, noi nu mai beneficiem.

Eu oricum nu beneficiez, că mi-am dat demisia în ultima zi din mandat, în ultimele 2 zile mandat în 2020 și condiția e să ai un mandat întreg, măcar. Dacă voi câștiga în Timiș și îmi voi da demisia și în acest mandat și și dacă nu câștig la final mă duc și-mi iau, îmi dau demisia cu 2 zile pentru că nu vreau această pensie specială.

Am un salariu destul de mare, contribui cu destul de mult la bugetul de stat încât să am o pensie, să nu-mi trebuiască pensie specială. Mai sunt câteva sute de beneficiari în plată, se sting încet cu încetul. Probabil că în 10-15 ani nu mai rămâne nimeni cu pensie specială, iar parlamentarii din 2024 înainte nu vor mai beneficia în baza legii pe care am am depus-o eu la Parlament. Dacă e o altă interpretare și mai trebuie să facem o lege mai explicită, mă angajez să fiu primul care o semnează”, a declarat el în cadrul unui interviu TV.