Cât s-au redus DOBÂNZILE LA CREDITE și depozite

În ultimele luni, băncile au operat scăderi semnificative atât la dobânzile pentru credite, cât și la cele pentru depozite, mai rapid decât în perioada anterioară. Acest trend a început după ce Banca Națională a României a decis să reducă rata dobânzii de politică monetară pentru prima dată în iulie, în actualul ciclu de relaxare monetară. De asemenea, deciziile luate de Banca Centrală Europeană au condus la o ieftinire a împrumuturilor în valută, conform datelor analizate de Profit.ro.

BNR a redus rata dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale în iulie, ajungând la 6,75%, iar simultan au fost diminuate și ratele facilităților permanente. Astfel, rata pentru depozitele constituite de bănci la BNR pe termen scurt a scăzut la 5,75%. În august, a urmat o nouă reducere a dobânzilor cu încă 0,25 puncte procentuale.

Evoluția dobânzilor din piață

Dobânzile de pe piața financiară au scăzut într-un ritm similar cu cel impus de BNR, coborând de la 6% în iunie la 5,8% în iulie, 5,6% în august și ajungând la 5,5% în septembrie. Această reducere s-a observat atât în cazul tranzacțiilor care stau la baza calculării indicelui IRCC, cât și la media ROBOR la 3 luni. Băncile au ajustat, de asemenea, ofertele comerciale atât pe partea activelor, cât și a pasivelor.

Rata medie a dobânzii pentru depozitele noi la termen a scăzut cu 18 puncte de bază comparativ cu iunie, ajungând la 5,14% anual, cel mai redus nivel din iunie 2022. Este cea mai accentuată scădere a dobânzilor la depozite înregistrată de la începutul anului. Având în vedere surplusul de lichiditate din piață, băncile nu au fost nevoite să concureze prin oferte atractive pentru a atrage clienți. Acest surplus de lei a fost generat de intrările de valută din împrumuturi externe și fonduri europene, schimbate în lei de către Trezorerie la BNR.

Rata medie pentru depozitele la termen existente a scăzut de la 5,61% la 5,49%, un ritm mai rapid decât cel observat în lunile anterioare.

Impactul inflației asupra dobânzilor la depozite

Rata reală a dobânzii la depozite a redevenit negativă, după ce în lunile precedente a fost pozitivă, un fenomen rar întâlnit în ultimul deceniu. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul creșterii inflației de la 4,9% în iunie la 5,4% în iulie, urmată de o scădere la 5,1% în august.

Reducerea mai lentă a dobânzilor la credite

În ceea ce privește creditele, deși dobânzile au scăzut, ritmul de reducere a fost mai lent. Rata medie pentru creditele noi în lei a scăzut cu 10 puncte de bază în iulie față de luna anterioară, ajungând la 7,94% anual. Este pentru prima dată în ultimii doi ani când dobânda medie scade sub 8%.

Dobânda medie pentru creditele de consum a continuat să scadă, ajungând la 10,23% în iulie, cu 30 de puncte de bază mai mică față de iunie și cu aproape 3 puncte procentuale sub nivelul de la sfârșitul anului precedent. Această scădere a contribuit la o creștere semnificativă a creditelor de consum.

Evoluția dobânzilor la creditele ipotecare

Rata medie efectivă pentru creditele ipotecare noi a scăzut cu 12 puncte de bază în iulie față de luna precedentă, ajungând la 7,81%, cel mai mic nivel înregistrat din toamna anului trecut. De la începutul anului 2023, dobânzile la creditele ipotecare au fluctuat în jurul valorii de 8%. Acestea sunt influențate de IRCC, iar băncile au un spațiu limitat în reducerea marjelor fixe, astfel încât ofertele s-au concentrat pe creditele cu dobânzi promoționale fixe pentru perioade limitate de timp.

Ritmul mai lent al scăderii dobânzilor la credite

Comparativ cu creșterile rapide din ultimii ani, dobânzile la credite scad într-un ritm mai lent. De exemplu, rata dobânzii la creditele ipotecare cu scadențe inițiale de peste 5 ani a crescut de la 4,19% în noiembrie 2021 la 8,28% în aprilie 2023, aproape dublându-se în mai puțin de un an și jumătate. Între aprilie 2023 și iulie 2024, rata medie a scăzut doar cu 0,9 puncte procentuale, ajungând la 7,38% anual.

Reducerea dobânzilor la creditele pentru companii

Dobânzile pentru creditele acordate companiilor au scăzut cu 14 puncte de bază, atingând o medie de 8%. Aceasta reprezintă o reducere semnificativă față de vârful de 10,3% atins în toamna anului 2022, deși nivelul rămâne aproape dublu față de minimele din 2021.

Creditele în valută și evoluția pieței internaționale

Împrumuturile în dolari au devenit considerabil mai ieftine în iulie, cu o scădere a ratei medii de la 8,38% la 7,56%, după o serie de creșteri puternice în acest an. Rezerva Federală a SUA a redus rata dobânzii cheie cu 0,5 puncte procentuale la ședința din septembrie, fiind prima ajustare din noul ciclu de politică monetară. În același timp, marja băncilor la creditele în lei existente a crescut cu aproximativ 0,5 puncte procentuale în ultimul an, ajungând la 3,25%, dar rămânând sub nivelurile din perioada 2016-2020, potrivit profit.ro.