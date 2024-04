Ce cred românii despre firmele de asigurări?

COTAR a solicitat realizarea unui studiu sociologic pentru a evalua gradul de încredere al populației adulte în ASF și în sistemul de asigurări private din România. Din datele rezultatelor, reiese că doar 16% dintre români cred că firmele de asigurări sunt preocupate să plătească despăgubirile în caz de daună.

Numai 5% dintre respondenți cred că ASF nu are nicio vină pentru cele 13 falimente de pe piața de asigurări

Concret, la întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, ASF are vreo vină pentru cele 13 falimente din piaţa de asigurări din ultimii 30 de ani?”, numai 5% dintre cei chestionați au răspuns negativ.

Apoi, la întrebarea „Pe o scală de la 1 la 10, câtă încredere aveţi în firmele de asigurări din România?”, 3% dintre respondenți au acordat cumulat note de 9 şi 10 firmelor de asigurări din România.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere, salariile angajaţilor ASF sunt prea mici sau prea mari faţă de performanţele obţinute de ASF?”, numai 2% au răspuns că în opinia lor, salariile de la ASF sunt prea mici în raport cu performanțele obținute de autoritate.

Numai 1% au acordat ASF note de 9 și 10, în urma creșterii tarifelor RCA

La întrebarea „Ce notă, de la 1 la 10, aţi acorda ASF, în urma creşterii preţului RCA şi a falimentelor din piaţa de asigurări?”, numai 1% dintre respondenți au acordat cumulat note de 9 și 10.

La întrebarea „Dumneavoastră, personal, aţi avea curajul să cumpăraţi şi alte produse/servicii de asigurare de la firmele de asigurări din România, în afară de produsul obligatoriu, numit RCA?”, 46% au răspuns că nu ar avea curajul. 14% dintre cei chestionați nu au răspuns la întrebare.

Sondajul a fost efectuat în perioada 24-31 martie

În perioada 24-31 martie, a avut loc un sondaj realizat de către The Center for International Research and Analysis, la solicitarea COTAR, o confederație reprezentativă la nivel național. În cadrul sondajului au fost intervievate 1.043 de persoane adulte. Datele au fost ajustate în funcție de criterii precum nivelul de educație și mediul de rezidență. Metoda de colectare a datelor a fost telefonică (CATI). Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

Astfel, ”Cele 6 răspunsuri la întrebări reprezintă un duş rece, atât pentru piaţa de asigurări din România, cât şi pentru ASF. Românii au transmis un mesaj clar: ASF nu îşi face treaba, iar firmele de asigurări nu urmăresc interesul consumatorilor. Acesta este nivelul de satisfacţie al românilor, în anul 2024, în piata de asigurări private din România şi în Autoritatea de Supraveghere Financiară. În ultimii 30 de ani au existat 13 falimente în piaţa de asigurări din România şi nimeni nu a răspuns pentru aceste tunuri financiare. Mai mult, în anii în care firmele de asigurari intrau în faliment, instituţia responsabilă cu supravegherea acestei pieţe îşi acordă prime de performanţă”, a transmis COTAR.

DNA și DIICOT, lipsă de interes privind investigarea fraudelor de pe piața de asigurări

În opinia COTAR, DNA și DIICOT manifestă un dezinteres total în ceea ce privește investigarea marilor fraude în valoare de miliarde de euro care au avut loc în această piață. În plus, COTAR consideră că Parlamentul României, deși a fost informat din timp despre potențialele practici frauduloase care se pregăteau, a arătat aceeași lipsă de interes în adoptarea unor măsuri eficiente pentru combaterea acestor cazuri majore de fraudă și corupție din sectorul asigurărilor.

În afirmaţiile sale, “Plătim o asigurare doar ca să circulăm pe stradă. Nu există despăgubiri la timp şi integrale. Asiguratorii preferă să achite 3 ani mai târziu, în instanţă, nesancţionaţi de ASF. COTAR va monitoriza în continuare evoluţiile din piaţa de asigurări şi transmite conducerii ASF mesajul: Rămânem cu ochii pe voi şi nu vom ezita să informăm publicul şi instituţiile abilitate despre orice derapaj din piaţă de asigurări pe care se presupune că o supravegheaţi!”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Aşadar, COTAR cuprinde membri din federații și asociații reprezentând transportatorii de persoane și marfă, operatorii de taxi, atelierele de reparații, brokerii de asigurări și școlile de conducători auto.