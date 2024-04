Ce lansează Lenovo, în premieră europeană, în România?

În precizările sale, „În 2017, în cadrul IFA, Lenovo a lansat primul laptop Legion. De atunci, am construit pe această bază și an de an am lansat noi laptopuri în gamă, iar în primul trimestru din 2024 am ajuns lider de piață în România în zona de gaming. De-a lungul anilor, am introdus tot mai multe categorii sub brandul Legion. La CES 2018 am lansat primele monitoare Legion, în 2019 am lansat o gamă completă de accesorii Legion, iar după o scurtă pauză ca urmare a pandemiei, am lansat un sub-brand de gaming, Lenovo LOQ. În septembrie, anul trecut, am lansat la IFA consola Legion GO, iar luna aceasta lansăm prima tabletă de gaming din lume, Legion Tab Y700.

Avem acum un ecosistem complet, cred că suntem singurul producător care poate spune că acoperă toate categoriile de produse și toate segmentele de clienți. Avem laptopuri de gaming, desktop-uri de gaming, monitoare de gaming, accesorii, console și acum, mai nou, tablete de gaming. România a fost prima țară din Europa care a avut acces la tableta Legion Tab, aflată la a doua generație, prima fiind lansată exclusiv în China. Tableta împrumută elemente de design din zona de PC-uri, având finisaje elegante, sobre, care nu lasă impresia unui dispozitiv de gaming, dar care explică motto-ul Legion «Stylish on the outside. Savage on the inside»”, a declarat Lucian Condruz, Consumer Sales Leader Lenovo România.

Astfel, Lenovo Legion Tab este o tabletă Android de 8,8 inch, concepută pentru jucătorii care își doresc o experiență de joc de înaltă performanță. Lenovo Legion Tab depășește așteptările tipice ale unei tablete, oferind performanțe remarcabile în jocuri, datorită procesorului Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 pe 4nm și memoriei LPDDR5X de 12 GB. Vine în nuanța Storm Grey, fiind subțire (76mm) și cântărește doar 350 de grame.

Datorită spațiului de stocare de 256 GB, care poate fi extins cu ajutorul slotului microSD care acceptă carduri de până la 1 TB., Legion Tab permite și mai multe jocuri. Ecranul Lenovo PureSight QHD+ de 8,8 inci are o rată de refresh de 144 Hz.

Dispozitivul este alimentat de o baterie de 6.550 mAh și vine echipat cu o soluție de răcire Legion ColdFront: Vapor, care dispune de o cameră de vapori supradimensionată.

Noile generații de echipamente de gaming Legion, adaptate la AI

Noul ecosistem de gaming Lenovo a debutat la CES 2024, cu PC-uri cu Microsoft Windows 11, periferice, software și servicii care oferă performanță, tehnologii de răcire, și grafică superioare, dar și beneficii datorate inteligenței artificiale. Din luna aprilie noile generații de echipamente de gaming Legion sunt prezente și în România.

Noul portofoliu de dispozitive include noi laptopuri și PC-uri Lenovo Legion de 16 inch din generația a 9-a:

-Lenovo Legion 7i (16”, 9), Lenovo Legion 5i (16”, 9) și Lenovo Legion Slim 5 (16”, 9), pentru jucătorii care au nevoie de un laptop care să facă față atât jocurilor preferate, cât și aplicațiilor de tip STEM.

-Lenovo Legion 9i (16”, 9) se adresează utilizatorilor care își doresc echipamente pentru activitățile lor, atât pentru jocuri, cât și pentru crearea de conținut.

-Lenovo Legion Pro 7i (16”, 9) și Lenovo Legion Pro 5i (16”, 9) sunt ideale pentru jucătorii care au nevoie de cel mai bun FPS, stil și ecran.

-Legion Tower 7i și Legion Tower 5i se adresează utilizatorilor care au nevoie de puterea suplimentară a unui PC de gaming

În centrul acestei noi game de gaming se află familia de cipuri hardware AI brevetate de Lenovo – cipurile LA AI – și beneficiile pe care acestea le aduc laptopurilor de gaming Lenovo Legion și Lenovo LOQ, printre care FPS-uri și mai mari, eficiență energetică sporită și multe altele.

Sursa: www.economica.net