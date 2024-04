Ce se va întâmpla cu facturile la energie, în România?

În România, consumatorii nu vor avea parte de facturi mai mici la energie electrică. În ultima perioadă, din cauza temperaturilor aerului ridicate și/sau a intensificării vântului în România, au fost înregistrate prețuri negative ale energiei electrice pe piața Intraday și pentru Ziua Următoare. Cu toate acestea, prețurile negative nu se reflectă în prețurile facturilor. Ele, mai degrabă, indică posibilitatea unei creșteri a prețurilor la energia electrică.

În informaţiile sale, „De ce preţurile negative ale tranzacţiilor pe bursă cu energia electrică nu scad facturile românilor? (…) în ziua de consum avem un consum mai mic de cât cel aşteptat, de doar 5800 MWh, cu un consum mediu pe timpul zilei de 5200 MWh şi un consum mediu de seară de 6400 MWh, asta determină reducerea surselor de producere a energiei securitare peste zi şi suplimentare a lor noaptea, la fel şi importurile de energie (o parte din surplusul de energie solară de peste zi merge la export).

Astfel, dacă am calcula preţul de vânzare care s-ar forma pe baza mixului de producţie de peste zi am obţine 0,71 lei/MWh (dar atunci nu se consumă energie electrică) şi seara am avea un preţ 0,79 lei/MWh (urmare a importurilor scumpe şi a creşterii ponderii energiei securitare), respectiv preţul mediu ponderat cu consumul pentru această zi ar fi în fapt de 0,76 lei/MWh, respectiv cu 4% mai mult decât preţul mediu calculat înaintea zilei de consum”, a explicat preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitu Chisăliţă.