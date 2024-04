Ce spune Daniel Dines despre investițiile în imobiliarele din București?

Daniel Dines, cel mai bogat român, a vorbit pentru prima dată de investițiile sale în imobiliarele din România. Dines a cumpărat în anul 2021, înainte de listarea One United Properties, 5% din acțiunile companiei, iar anul trecut a mai cumpărat un pachet de acțiuni.

Întrebat care sunt principiile cheie pentru investiții în companii publice, dar și private, fondatorul UiPath, Daniel Dines a răspuns că este pasionat de investiții.

În viziounea sa, „Chiar și cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, avem un fond de investiții, în principal pentru tehnologie. Dar teza mea despre investiții este că în primul rând trebuie să investești în oameni, nu în idei, nu neapărat în bunuri materiale.

Îți amintești când mă gândeam la investiția în One. În primul rând, am vrut să te cunosc pe tine și pe Victor. Și mai ales pentru că o parte din piața imobiliară din România nu are un nume atât de bun. Dar am vrut să investesc, în primul rând, în România, și cred în imobiliare, iar One m-a atras pentru că cred că au construit niște lucruri frumoase”, a spus Daniel Dines într-un scurt interviu cu Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties, publicat cu ocazia Capital Day Market 2024, organizată de dezvoltator.

Cum vede Bucureștiul prin ochii lui Daniel Dines?

Astfel, „În general, mi-ar plăcea să văd un București mai curat, modern, poate cu un cartier financiar, precum orașele mai mari. Sper ca transportul în comun să fie mult îmbunătățit și ambuteiajele să fie mult reduse. Cred că unul dintre lucrurile dragi mie sunt clădirile vechi din oraș. Poate că există o modalitate prin care statul și companiile private să lucreze la renovarea unor clădiri foarte frumoase”, a mai spus el și dă exemplu clădirea ASE care arată urât într-una dintre cele mai aglomerate și frumoase locuri din București.

El a dat și câteva sfaturi pentru antreprenori.

În acest sens, „Îmi este mai ușor să vorbesc despre antreprenori. Cel mai subestimat tratament al unui antreprenor este de fapt reziliența. Trebuie să continui în ciuda durerii. Asta se cere. Deci asta este numărul unu. Nu renunţa. În al doilea rând, nu vă atașați de o anumită idee. Scopul unei idei este de fapt de a testa piața pentru a vedea dacă funcționează și trebuie să vă îmbunătățiți continuu ideile”, spune cel mai bogat român.

Daniel Dines l-a depășit pe Ion Țiriac la avere

Daniel Dines, cofondator și CEO al UiPath cu o avere calculată de 2,7 miliarde de dolari. În ciuda unei creșteri cu peste 1 miliard față de 2023, Dines controlează o avere cu peste 3 miliarde mai mică decât deținea în 2021, atunci când atingea un vârf de 6 miliarde de dolari. În 2024 Daniel Dines ocupă poziția 1.389 în clasamentul mondial al celor mai bogați oameni din lume.

Pe locul secund între miliardarii români din topul Forbes, dar doar pe poziția 1.578 în clasamentul mondial se află cunoscutul om de afaceri, fost jucător de tenis, Ion Țiriac. Averea acestuia, de 2,1 miliarde de dolari se află în creștere continuă. Dacă în 2021 deținea „doar” 1,2 miliarde de dolari, un an mai târziu urca la 1,7 mld. pentru ca, în 2023, să atingă pragul de 2 mld., iar în acest an să ajungă la 2,1 miliarde de dolari.

Sursa: www.economica.net