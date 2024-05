Cea mai puternică armă a Americii, dolarul se află într-un risc de dedolarizare

În noua sa carte, ”Paper Soldiers: How the Weaponization of the Dollar a Changed the World Order,” corespondenta Bloomberg, Saleha Mohsin, explică cum funcționează, de fapt, puterea dolarului.

Apoi, ce înseamnă că dolarul este „moneda de rezervă globală” și cum i se conferă aceasta putere? Ce fac sancțiunile impuse de SUA și cum modifică puterea relativă a țărilor din întreaga lume?

Saleha Mohsin răspunde la câteva întrebări de bază, care sunt cruciale pentru înțelegerea lumii de astăzi, informează Currentaffairs.

În viziunea lui Moshin, dolarul este o armă despre care nu ne dăm seama întotdeauna că există.

Astfel, ”Este o armă pe care SUA nu știau că o deține și aproape că nu știau că ar putea deveni atât de puternică. Nu este ca un tanc, care se rostogolește pe stradă sau ceva ce auzi. Este o armă care ajunge, într-o clipă, la aproape fiecare persoană de pe acest pământ, și toate aceste elemente o fac puțin terifiantă. Acea putere există. Există beneficii mari pentru americani și pentru restul lumii, dar există și unele dezavantaje”.

Cum poate fi folosit dolarul ca armă?

În explicaţiile sale, Semințele armonizării dolarului au fost plantate în 1944, în cadrul Conferinței de la Bretton Woods. Fiecare om cunoaște această dată, dar este momentul în care, prin proiectare, dolarul a fost încoronat Rege, adică cel mai puternic și important activ din lume, de care va depinde restul tranzacțiilor financiare și comerțului global, afirmă ea.

Practic, subliniază Mohsin, acolo a început puterea dolarului, care a crescut, pe măsură ce SUA a devenit din ce în ce mai mult un jucător dominant pe scena mondială și o superputere.

Preşedintele Bush a transformat dolarul în armă pentru a pedepsi oamenii cu el

Apoi, schimbarea s-a produs aproape peste noapte, după 11 septembrie. Când WTC s-au prăbușit și America a intrat în război cu o amenințare necunoscută, de neimaginat, toată lumea se întreba care va fi următoarea amenințare? Va fi praf, un alt tip de armă biologică sau ceva care va cădea din cer?

În opinia sa, ”SUA s-au orientat mai întâi spre dolar. Războiul global, sau Războiul SUA împotriva terorii, nu a început cu un tanc sau cu trupe americane trimise undeva. A început cu o lovitură de stilou. George W. Bush a dat noi puteri Departamentului Trezoreriei pentru a transforma dolarul în armă și a pedepsi oamenii cu el”, continuă jurnalista.

În ce constă războiul financiar invizibil

Din precizările lui Mohsin, acest tip de război constă în sancțiunile economice.

Astfel, ”Despre asta vorbim aici. Cel mai recent exemplu a fost februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina și SUA au decis că acest lucru este împotriva politicii externe americane. Știu, sunt multe de spus aici și înțeleg toate astea. Voi spune însă că, sub pretextul menținerii păcii la nivel mondial, SUA au decis să pedepsească Rusia pentru acea agresiune. Sancțiunile economice sunt folosirea dolarului ca armă, atunci când diplomația a eșuat”, a declarat jurnalista.

Pentru că, subliniază ea, sancțiunile economice sunt ieftine și foarte eficiente.

Concret, ”Dolarul american este activul de rezervă al lumii, ceea ce înseamnă că este componenta vitală a sistemului financiar global. Nu poți participa la niciun fel de comerț global fără să atingi dolarul.

Așadar, SUA au spus Rusiei sau le-au spus tuturor, că nu mai sunt dolari pentru o mare parte din Rusia. Prin urmare, Rusia a fost ruptă de dolar iar asta i-a paralizat economia pentru puțin timp. Rubla a scăzut cu 30% în aproximativ o lună. Acesta este impactul imediat al sancțiunilor economice”, afirmă Mohsin.

Cum funcționează și care este lanțul de evenimente declanșate?

Din explicaţiile jurnalistei, practic, Departamentul Trezoreriei este locul unde se desfășoară toate sancțiunile economice. Există un mic birou, numit Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Este un loc cu birouri și cu funcționari guvernamentali, care nu sunt numiți politic. Ei nu câștigă mulți bani, cum ar fi cei din sectorul privat.

Practic”Dar vă spun că, dacă vorbești cu cei mai mari guru ai finanțelor din New York, aceștia se schimbă la față când sunt sunați de cineva de la OFAC. Practic, ei asta fac: Administrația spune că vrea sancțiuni pentru un magnat rus, iar OFAC, într-un limbaj juridic anost, postează pe site-ul lor”, afirmă ea.

În plus, adaugă jurnalista, orice bancher din lume care vrea să cunoască sistemul financiar trebuie să țină seama de ce face OFAC.

”Așadar, nu avem doar organizații mass-media, fonduri speculative și bănci centrale și instituții financiare din întreaga lume care stau cu ochii pe acest site, pentru a se asigura că primesc actualizări imediate ale informațiilor lor”, subliniază ea.

Această putere face ca alte țări să se întrebe dacă vor să mențină acest nivel de dominație a SUA

În acest sens, Saleha Moshen amintește că, în prezent, dezbaterea despre dedolarizare face furori la Washington și în cercurile economice și financiare din majoritatea capitalelor lumii. Mai mult, Donald Trump a vorbit recent despre dedolarizare.

Practic, ” Trump a spus că nu agreeză ideea ca oamenii să se îndepărteze de dolar și că ar putea lua măsuri. Și știm că atunci când el spune astfel de cuvinte, există ceva în spatele acestor lucruri”, a mai spus ea.

Utilizarea sancțiunilor a crescut foarte mult. În general, traiectoria de la 9/11 a fost o creștere. Sub George W. Bush și sub Obama, utilizarea sancțiunilor a crescut și, de asemenea, a crescut sub Trump. El spunea așa: cu mâna stângă vreau un curs de schimb mai slab pentru dolar pentru oamenii mei din producție, iar cu mâna dreaptă vreau să am capacitatea de a agresa geopolitic adversarii. prin sancționarea lor.

Pentru prima dată de la Bretton Woods, ordinea economică globală se destramă

În analizarea sa, ”Dezbaterea despre dedolarizare a început cu sancțiunile din 2022, iar acesta este începutul și sfârșitul cărții mele. În introducere, scriu că este posibil ca ora 5:13 p.m. sâmbătă, 26 februarie 2022, să fie văzută, într-o zi, drept momentul exact în care a început decăderea imperiului dolarului. Nu știm dacă acest lucru se întâmplă acum. Aceasta este prima dezbatere reală. Timp de decenii, oamenii s-au întrebat când se va încheia hegemonia dolarului? Oare yenul japonez va prelua locul? La începutul anilor 2000, euro era o afacere mare și oamenii s-au gândit că poate va prelua dolarul. Nu s-a întâmplat nimic. Dar, de data asta, e mult mai mult. Pentru prima dată de la Bretton Woods, ordinea economică globală se destramă. Rusia a invadat Ucraina, iar populismul, în mare parte condus de Trump, dar și de alți oameni, a revenit și a declanșat mai multe politici protecționiste și izolaționiste în multe țări. Dar când SUA o fac, este o mare problemă”, consideră Saleha Moshsin.

În același timp, susținea jurnalista, dominanța dolarului SUA nu vine neapărat din mecanismul cursului de schimb. Vine din ubicuitatea sa și din faptul că toată lumea are nevoie de dolar.

În ceea ce privește cursul de schimb, SUA și-au dorit, în trecut, un dolar puternic în comparație cu alte valute, deoarece vor să poată importa foarte mult.