Cu cât a crescut profitul ING BanK, în semestrul 1 din 2023, față de aceeași perioadă a anului trecut

În cadrul unui raport, “În prima jumătate a anului, ne-am continuat parcursul pozitiv, ajungând la 1,73 milioane de clienți activi – persoane fizice și juridice – în timp ce am crescut mai departe portofoliul de credite și depozite al băncii noastre. Indicatorii de adopție digitală sunt în continuă creștere și demonstrează zi de zi interesul clienților noștri pentru serviciile și produsele digitale.

De remarcat că rata creditelor neperformante a rămas la un nivel foarte scăzut, în jurul valorii de 3%, chiar și în contextul inflației și al ratelor de dobândă mai ridicate, ceea ce atestă soliditatea portofoliului nostru de credite, precum și maturitatea financiară a clienților noștri.

Suntem hotărâți să facem diferența și în domeniul sustenabilității, continuând să acordăm finanțări care încurajează tranziția clienților noștri către o economie verde. De altfel, banca noastră a devenit finanțator unic al Sistemului de Garanție-Returnare implementat de RetuRO, cel mai important proiect de economie circulară la nivel național și al doilea ca amploare din Europa, cu implicații importante în dezvoltarea durabilă a României.

Punem nevoile și experiența clienților în centrul activității noastre. În primele șase luni ale anului, clienții noștri au continuat să plaseze ING pe prima poziție în România din perspectiva Net Promoter Score (NPS), în rândul principalilor competitori din sistemul bancar, conform unui studiu derulat de către MetrixLab.

Este o reconfirmare a faptului că abordarea pro-client se simte și este apreciată. Suntem mereu alături de clienții noștri, pe care vrem să-i sprijinim să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri”, precizează specialiştii ING.

Astfel, Indicatori cheie S1 2023 (comparativ cu S1 2022)

-Venituri totale

1,63 miliarde lei (+15%)

-Depozite atrase

54,32 miliarde lei (+5%)

-Costuri cu provizioane

35 milioane lei (-67%)

-Profit net

0,75 miliarde lei (+29%)

-Portofoliu credite brute

37,73 miliarde lei (+3%)

-Active totale

63,16 miliarde lei (+5%)

Rezultate financiare bazate pe raportarea FINREP, în conformitate cu Ordinul BNR nr.10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, cu modificările și completările ulterioare

Iar, soluțiile noi în Home’Bank și accentuarea preferințelor digitale ale clienților

Accentul pus pe digitalizare și îmbunătățirea constantă a experienței clientului se reflectă direct în indicatorii privind utilizarea serviciului ING Home’Bank destinat persoanelor fizice. Astfel, în primul semestru din 2023, logările în aplicație au crescut cu 17% (vs. S1 2022), iar numărul plăților inițiate din Home’Bank a fost cu 20% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, la finalul primelor 6 luni, aproximativ 81% dintre clienții activi persoane fizice foloseau aplicația Home’Bank aproape zilnic (vs. 77% în S1 2022), iar 88% dintre aceștia utilizau exclusiv telefonul mobil pentru a face banking (vs. 83% în S1 2022).

În plus, banca a continuat să introducă funcționalități noi în Home’Bank și să le îmbunătățească pe cele existente. Pe lângă plățile instant introduse în luna martie, utilizatorii Home’Bank pot acum vedea unde și-au salvat datele cardurilor în mediul online, ceea ce îmbunătățește și securitatea conturilor. Este o facilitate extrem de utilă, lansată la finalul primului semestru, care asigură o gestionare prudentă și eficientă a accesului comercianților (care folosesc tokenizarea pentru salvarea datelor cardului) la datele de card. În cazul în care nu mai doresc să efectueze plăți către aceste site-uri sau aplicații, clienții ING pot șterge ușor, direct din Home’Bank, token-ul asociat respectivilor comercianți.

În contextul serviciilor, plata cu cardul a câștigat și mai mult teren în rândul clienților persoane fizice ai băncii, care folosesc acest mijloc de plată atât la cumpărăturile în magazine (la POS), cât și în mediul online (e-commerce). În primele 6 luni ale anului, volumul sumelor tranzactionate cu cardul la POS sau online a reprezentat cca. 60% din volumul total al tranzacțiilor cu cardul realizate de către clienții băncii. Totodată, aproximativ jumătate dintre tranzacțiile contactless au fost efectuate prin carduri înrolate în aplicații tip wallet, ceea ce dovedește încă o dată aplecarea către digital a clienților ING.

Mai mult, au fost aduse îmbunătățiri soluției ING SoftPOS, destinate clienților business care folosesc acest produs inovator de acceptare a plăților cu cardul, care transformă dispozitivul mobil Android într-un POS. Soluția este în prezent utilizată de aproximativ 1 din 4 clienți ING cu POS. În primul semestru, serviciul a depășit bornele de 2.600 de terminale active și 120.000 tranzacții efectuate lunar, volumele tranzacționate fiind în creștere.

Sursa: www.economica.net