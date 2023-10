Cum arată educația financiară din România, în opinia lui Mugur Isărescu?

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a declarat luni, că majoritatea cetățenilor adulți din România dispun de cunoștințe financiare insuficiente. Acesta consideră că acest aspect poate afecta funcționarea eficientă a mecanismelor economice.

În recomamdarea sa, un cetăţean trebuie să cunoască modul de funcţionare a economiei în general şi a economiei naţionale, a economiei de piaţă, în special.

Aceste spune că, cercetările efectuate pe plan naţional, pe baza unor metodologii bine stabilite, dar şi a unor eşantioane care să asigure reprezentativitatea corespunzătoare, „nu arată deloc bine”.

În plus, Mugur Isărescu a subliniat că opiniile care sunt prezentate în conferinţă vor fi cele ale autorilor respectivelor studii, care au o dimensiune preponderent sociologică, cercetarea fiind de regulă făcută din perspectiva atitudinii şi comportamentului faţă de fenomenele economice şi faţă de bani.

În conrextul bancar, guvernatorul BNR a precizat că educația financiară este un obiectiv central pentru Banca Națională, iar aceasta reprezintă un element suplimentar al politicilor sale de reglementare, supraveghere și stabilitate financiară. Banca Națională a investit în dezvoltarea unor programe educaționale și a unei infrastructuri solide pentru sprijinirea acestor eforturi.

Concret, pe lângă simpozioane, conferințe și alte evenimente educaționale, Banca Națională a creat resurse educaționale publice, inclusiv site-uri web informative, filme de animație, jocuri educaționale și platforme de bibliotecă virtuală pentru elevi și profesori. Aceste inițiative au contribuit la creșterea nivelului de educație financiară a populației.

În acest sens, Mugur Isărescu mai spune că BNR a dezvoltat de a lungul anilor o bază logistică solidă care se regăseşte în Bucureşti, dar şi în reţeaua BNR din teritoriu.

Acesta a menţionat că, anual, sunt alocate importante resurse financiare pentru îmbunătăţirea programelor de comunicare cu publicul.

În contextul de activitate, „În anul 1991 am înfiinţat şi am dezvoltat ulterior Institutul Bancar Român. Din 1993, organizăm an de an simpozionul de cultură, civilizaţie bancară şi educaţie financiară. Am iniţiat programe ample care de-a lungul timpului au devenit repere pentru publicul căruia ne adresăm. (…)

Cel mai nou proiect pe care Banca Naţională l-a lansat şi-l va coordona la nivel naţional, Antreprenoriat de Top, are ca obiectiv creşterea nivelului de educaţie economică şi financiară a antreprenorilor. Proiectul este un efort comun al sistemului financiar, al mediului academic, al autorităţilor şi al mediului de afaceri”, a adăugat Mugur Isărescu.