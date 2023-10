Cum va arăte marea recalculare a pensiilor in România?

Toți pensionarii români vor primi, în luna ianuarie 2024, o majorarea a venitului. Există însă seniori ale căror pensii vor crește de două ori anul următor.

În prezent, noua Lege a Pensiilor este gata, urmând să intre în ședința coaliției. Aceasta a fost trimisă deja și la Comisia Europeană, iar șansele să primească ”undă verde” sunt foarte mari. Motiv pentru care Guvernul și-ar dori să o treacă de Parlament până pe 20 noiembrie, urmând ca prima creștere a pensiilor să aibă loc deja la data de 1 ianuarie 2024.

Aceasta primă creștere va fi în raport cu rata inflației și va ajunge la toți pensionarii, indiferent de venitul pe care îl au. Majorarea a fost explicată de premierul Marcel Ciolacu.

În explicaţiile sale, „Haideți să avem un feedback întâi de la Comisie. Ce este cu certitudine, este faptul, știți bine, avem legea cu inflația. Anul trecut s-a făcut o excepție, pentru că era inflația… dacă s-ar fi pus inflația cu un an, cum e legea, cu un an înapoi decât anul respectiv, oamenii ar fi pierdut foarte mult și am avut cea mai mare inflație, 14,5 media. Și a fost acea discuție. Anul acesta avem o inflație medie de 13,5. De la 1 ianuarie toată lumea primește la fel”, a declarat Ciolacu, potrivit gov.ro.

În informaţiile sale, premierul a ținut să sublinieze că, în primă fază, toată lumea va primi același procent.

Astfel, „Toată lumea. Așa e legea, e neconstituțională dacă se aplică altfel. Inechitățile se vor repara în noua lege a pensiilor, e cu totul altceva. Deci la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5 indicele de inflație. Asta e un lucru clar. Eu îmi doresc, şi așa am convenit și cu Comisia, ca legea să fie promulgată la 1 ianuarie, ca pe urmă ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti să o pună în aplicare”, a mai afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Pensionarii care vor beneficia de a doua majorare

Unii pensionari din România se pare că vor fi mai norocoși. De fapt, sunt chiar cei care au fost, până în acest moment, cei mai ghinioniști. Este vorba despre rezolvarea acelor discrepanțe din interiorul aceleași familii ocupaționale, cei care au ieșit la pensie în ani diferiți, cu pensii diferite, scrie știripesurse.ro.

Așadar, după analizarea tuturor dosarelor, cei cu pensia mai mică vor fi aduși la nivelul celei mai mari pensii din categoria de pensii ocupaționale.

Cu alte cuvinte, toate pensiile vor fi calculate după aceeași formulă, indiferent de anul ieșirii la pensie.

Sursa: www.antena3.ro