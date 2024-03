De ce oferta de locuințe noi în București este în scădere?

În anul 2023, puțin peste 21.000 de noi locuințe au fost livrate în București și Ilfov, arată datele Institutului Național de Statistică, în scădere cu 1,3% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2022. SVN Romania estimase în urmă cu un an că aproximativ 19.000 de locuințe ar putea fi finalizate în 2023 în regiune.

Acest rezultat mai mare de livrări, a fost datorat în principal, creșterii semnificative a numărului de proiecte finalizate în trimestrul IV al anului anterior, într-un context în care dezvoltatorii au accelerat livrarea proiectelor, astfel încât cumpărătorii să poată beneficia de plafonul de preț mai ridicat pentru care s-a aplicat 5% TVA pentru ante-contractele semnate în 2022.

O scădere semnificativă a ofertei, noi din acest an, se înregistrează într-un context în care numărul caselor și apartamentelor vândute în București și împrejurimi la începutul acestui an a crescut cu aproape 24% comparativ cu rezultatul din perioada ianuarie – februarie 2023, fiind mai mare chiar și față de primele luni din 2022, an record pentru vânzările de locuințe, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

De asemenea, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale din București a scăzut în 2023 cu 18,7% față de 2022 și cu 37,5% față de 2021, în timp ce suprafața utilă total autorizată în 2023 în clădiri rezidențiale din București a fost mai mică 54% față de nivelul din 2022, potrivit statisticilor oficiale.

În opinia sa, ”Observăm mai puține proiecte noi, atât în faze de construcție cât și în stadii avansate de planificare. Creșterea numărului de locuințe vândute și scăderea numărului de autorizații emise vor duce la o îmbunătățire a gradului de absorbție a proiectelor nou dezvoltate și vor crea premisele pentru o evoluție mai semnificativă a prețurilor de tranzacționare față de cea înregistrată în 2023”spune Andrei Sârbu, CEO al companiei de consultanță imobiliară SVN România.

Se estimează că zonele din nordul a Bucureștiului vor atrage și în 2024 cel mai mare număr de locuințe care ar putea fi livrate, cu o cotă de aproape 40% din oferta nouă, acesta fiind al treilea an consecutiv în care nordul orașului este cel mai important pol de dezvoltare rezidențială din București, într-un context de creștere a veniturilor și implicit a ofertei care țintește segmentul middle market.

Iar pentru zona de vest a orașului, aceasa va atrage aproximativ 24% din oferta nouă care ar putea fi livrată în acest an de către dezvoltatori în București și împrejurimi, în timp ce zona de est va atrage o cotă de 17% iar cea de sud de circa 15% din oferta nouă.

Cele mai multe locuințe care ar urma să fie livrate în oraș și împrejurimi în acest an țintesc segmentul mass market, cu o cotă de circa 59%, în timp ce segmentul middle market va atrage aproximativ 36,5% din oferta nouă iar cel premium aproximativ 4,4%.

Adițional locuințelor care ar putea fi livrate în oraș și împrejurimi până la finalul acestui an, alte aproximativ 11.000 de case și apartamente se află în acest moment în diferite faze de construcție, cu date de finalizare setate pentru 2025 și 2026, potrivit datelor SVN. Înregistrarea acestor locuințe ca fiind livrate va depinde, ca în fiecare an, de respectarea graficelor de dezvoltare și de ritmul de întocmire a documentațiilor specifice de recepție a lucrărilor.

Sursa: www.economica.net