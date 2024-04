Herzi Halevi: Israelul va răspunde atacului iranian

În afirmaţiile sale, „Lansarea atâtor rachete, rachete de croazieră şi drone asupra teritoriului israelian va primi un răspuns”, a indicat Herzi Halevi, vorbind la baza aeriană Nevatim, care a înregistrat unele pagube în urma atacului iranian.

Concret, în ziua de luni, cabinetul de război israelian s-a reunit pentru a decide asupra modului cum va acţiona Israelul după atacul iranian de sâmbătă noaptea, a decis asupra unei riposte „clare şi puternice” contra Iranului, potrivit postului israelian Channel 12, citat de The Times of Israel, în timp ce postul american CNN relatează, citând un oficial neprecizat, că la respectiva reuniune au fost examinate planurile militare pentru un potenţial răspuns împotriva Iranului, dar încă nu este clar dacă s-a luat o decizie.

Totuşi, chiar dacă nu există încă o decizie, cabinetul de război rămâne hotărât să acţioneze şi consideră că trebuie să acţioneze rapid, mai afirmă oficialul citat de CNN, adăugând că au fost discutate la reuniunea cabinetului de război şi opţiunile diplomatice pentru a spori izolarea diplomatică a Iranului, suplimentar faţă de un răspuns militar.

Din informaţiile postului israelian Channel 12, acest răspuns militar va fi menit să transmită mesajul că Israelul „nu va permite ca un atac de o asemenea magnitudine împotriva sa să treacă fără reacţie”. Răspunsul va fi de asemenea menit să arate clar că Israelul nu le va permite iranienilor „să stabilească ecuaţia” pe care au căutat să o impună în ultimele zile.

Această afirmaţie din urmă pare să fie o referire la avertismentul Iranului conform căruia orice viitoare lovituri israeliene asupra teritoriului iranian, inclusiv cele asupra sediilor misiunilor sale diplomatice (care se află pe teritoriu iranian, conform convenţiilor internaţionale), vor fi urmate de asemenea de lovituri de represalii asupra Israelului.

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, şi comandantul Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), Herzi Halevi, consideră necesar ca Israelul să răspundă atacului iranian, dar fără a dăuna alianţei cu Washingtonul, care a ajutat militar direct la respingerea salvei iraniene de drone şi rachete, mai relatează postul israelian citat, menţionând de asemenea că Israelul nu doreşte ca prin represaliile sale să provoace un război război regional şi are în vedere să-şi coordoneze acţiunile cu SUA.

În plus, cabinetul de război israelian se va reuni din nou marţi, dar „regulamentele de comandă pentru frontul intern” nu au fost modificate, ceea ce sugerează că un atac israelian este puţin probabil să survină luni, explică The Times of Israel.

Iranul a lansat sâmbătă noaptea circa 300 de drone şi rachete asupra Israelului, ca represalii după atacul aerian din 1 aprilie asupra consulatului iranian la Damasc, soldat cu moartea a şapte membri din Corpul Gardienilor Revoluţiei, dintre care doi generali, şi a şapte cetăţeni sirieni.

Israelul afirmă că a doborât 99% din dronele şi rachetele iraniene, beneficiind şi de ajutorul aliaţilor săi, în special SUA, dar şi Marea Britanie şi Franţa, ale căror avioane de luptă au acţionat pentru doborârea acestor ţinte.

De atunci, cabinetul de război israelian tot discută despre cum să răspundă atacului iranian. CNN informează că, în cadrul acestui cabinet fostul ministru al apărării Benny Gantz a cerut o reacţie rapidă, dar premierul Benjamin Netanyahu nu a luat încă o decizie.

