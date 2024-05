În cadrul programul IMM Plus, CEC Bank sprijină antreprenorii români

În prezent, CEC Bank precizează că sprijină antreprenorii români și își reconfirmă angajamentul pe termen lung față de economia românească și în anul 2024. Instituția va acorda credite cu dobânzi subvenționate prin programul guvernamental IMM Plus.

CEC Bank sprijină programul IMM Plus

Încă din edițiile anterioare ale programului IMM Invest, CEC Bank a informat că a acordat aproximativ 7.200 de finanțări, în valoare de peste 7 miliarde de lei.

Principalul scop al programului își propune sprijinirea antreprenorilor în obținerea finanțărilor necesare pentru depășirea dificultăților economice actuale, amplificate în ultima perioadă de invazia Rusiei asupra Ucrainei.

Prin IMM Plus se sprijină IMM-urile (inclusiv start-up-urile), întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, întreprinderile mari (doar componenta Rural Plus) precum și UAT-urile (doar componenta Construct Plus), pentru asigurarea lichidităților în derularea activității curente/investiții.

Prin schema de ajutor de stat pot fi accesate credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru, garantate până la 90% cu garanții de stat, emise, după caz, de Fondul de Garantare a Creditului Rural, Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Fondul Român de Contragarantare.

Valoarea maximă a creditelor în cadrul Programului IMM Plus este de până la 10 milioane lei pentru investiții și de până la 5 milioane lei pentru capital de lucru, cu o durată maximă de finanțare de până la 72 luni în cazul creditelor de investiții, respectiv 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.

Costuri:

ROBOR 3M plus marja de 1,50% pentru credite de investiții

ROBOR 3M plus marja de 1,90% credite/linii de credit capital lucru

ROBOR 3M plus marja de 1,90% credite pentru reconversie (numai în cadrul componentei IMM PROD PLUS)

Comisioanele de analiză dosar, de acordare, de gestiune și de rambursare anticipată sunt zero.

Componentele Programului IMM Plus

În componentele Programului IMM Plus, se include:

IMM România Plus

Agro Plus

IMM Prod Plus

Construct Plus

Innovation Plus

Rural Plus

Aşadar, CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de 83,5 miliarde lei, la sfârșitul anului 2023.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.