În cadrul unui cuplu, mintea știe, dar inima nu acceptă

De cele mai multe ori, suntem conștienți că ne aflăm într-o relație care nu se ridică la așteptările noastre sentimentale, care nu ne hrănesc sufletul 100% și ajungem să simțim frustrare, ori alegem să persistăm în toxicitate, amânând orice schimbare.

Dacă alegem să rămânem într-o astfel de relație toxică alături de partener, în timp, se acumulează multe emoții negative, energii care nu sunt benefice psihicului și organismului implicit. Aceste energii negative pot să afecteze viața de zi cu zi, relația cu familia, relația cu prietenii sau relațiile de serviciu.

Pentru a începe să îți transformi viața, e bine să pornești de la minte ca apoi să dezvolți cât mai mult bogăția din percepțiile conștientului urmând să ne conectam tot mai mult cu sufletul.

Sunt câteva situații care arată că nu suntem tocmai în relații sănătoase și armonioase de cuplu:

-Toate acțiunile tale duc la frustrare sau nemulțumire, orice spui sau orice faci, ți se atrage atenția că nu e deloc bine – ți se implementează sentimentul de vinovăție.

-Nu îi mai atragi atenția din punct de vedere fizic ( reproșuri referitoare la greutate, la felul cum alegi să te îmbraci)

-Dacă ai succes din punct de vedere profesional, ți se spune că nu ești de ajuns, nu primești aprecieri. ( manipulare)

-Vorbește doar despre el/ea, își supraapreciază fizicul și comportamentul sau are impresia că doar el/ea are probleme, ca totul merge pe dos doar pentru el/ea.

-Aşteaptă să fie răsfăţat, protejat de tine. Uită că eşti partenerul de cuplu, nu părintele. Alături de tine, face regresie emoţională în anii copilăriei. Eşti mai mult o mamă/tată decât femeia/bărbatul din viaţa lui/ei.

-Când socializezi cu sexul opus, este ochi şi urechi. Este prezent(ă) în activitatea ta online, pe telefon, are parola conturilor de Facebook, etc. Cum i se pare ceva în neregulă, deja ies scântei

-Relaţia intimă a devenit o rutină, o descărcare hormonală, la nevoie, sau un război, în care fiecare deleagă vina pe celălalt, pentru că totul durează foarte puțin, lipsind ce este cel mai important: tandrețea, dragostea, răbdarea.

Ce facem când ne aflăm într-o relație toxică?

Primul răspuns pe care îl dă mintea, ar fi să pleci din acea relație, dar inima și complacerea- partea emoțională, nu este de aceeași părere.

Din cauza unei astfel de relații dăunătoare pentru minte si trup, se ajunge la stări de anxietate, de depresie, de frică de a începe ceva nou, de a o lua de la capăt.

În astfel de cazuri, dacă nu reușim de unii singuri să conștientizăm și să facem alegerea sănătoasă, putem apela la ajutor de specialitate, un psihoterapeut care să ne asculte, să ne redea încrederea în noi și curaj că nimic rău nu se va întâmpla dacă facem alegeri sănătoase – orice început are un sfârșit, și poate fi cel mai de ajutor sfârșit, pentru a renaște din punct de vedere emoțional!

Așa cum atrag atenția și specialiștii în psihologie, dar și mulți îndrumători spirituali, sănătatea mintală este mai importantă decât legătura de sânge sau iubirea față de o persoană.

Sursa: www.antena3.ro