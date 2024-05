În România sunt alocate 50 de milioane de lei pentru transformarea digitală a 1.000 de primării și consilii județene

În precizările sale, „Prin aceste fonduri guvernamentale, aducem beneficiile transformării digitale în administrația locală, în instituțiile cu care românii interacționează cel mai des. În primul rând, ne asigurăm că platformele informatice ale ministerelor, consiliilor județene și ale primăriilor vor vorbi aceeași limbă și vor face schimb de date automat. Acest limbaj digital comun al sistemelor informatice înseamnă zero drumuri inutile, zero cozi la ghișee, zero dosare cu șină.

Construim prin acești bani și interfețe standardizate de dialog cu cetățeanul, site-uri care să fie simple și accesibile prin câteva clickuri, așa încât românii să utilizeze ușor și sigur serviciile publice electronice. O altă componentă a acestei finanțări o reprezintă creșterea siguranței cibernetice la nivelul administrației locale, pentru că serviciile digitale locale sunt cele mai accesate de cetățeni”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Fondurile vor fi folosite pentru:

• interconectarea sistemelor informatice ale autorităților locale cu Ghișeul.ro, platforma oficială de plăți online a statului român;

• adaptarea sau reconstrucția site-ului primăriei, odată cu integrarea platformei online de plăți;

• achiziționarea de soluții de securitate cibernetică pentru infrastructura digitală a autorității locale;

• achiziția de servicii de interoperabilitate a infrastructurii IT locale cu bazele de date naționale în vederea debirocratizării și eficientizării administrației publice locale, conform Legii Interoperabilității;

• achiziția de echipamente pentru infrastructura IT pentru creșterea capacității administrative a primăriilor și consiliilor județene.

În plus, prin Program vor fi finanțate proiecte care nu sunt incluse la finanțare în programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, ori prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale.

Valoarea programului derulat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este de 50.000.000 lei în anul 2024, suma urmând a fi suplimentată până la o valoare totală de 200.000.000 de lei în anul 2025.

Practic, toate sumele se vor asigura anual de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale, reprezentate de autoritățile administrației publice locale.

Sursa: www.economica.net