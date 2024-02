Laptopurile de ultimă generație Lenovo ThinkPad și ThinkBook deschid calea inovațiilor AI PC la MWC

În prezent, compania Lenovo a prezentat câteva accesorii create pentru a stimula productivitatea mobilă, precum monitorul portabil ThinkVision M14t Gen 2, un dock de călătorie USB-C Slim Travel Dock pentru încărcări eficiente în timpul deplasărilor și rucsacul ThinkPad Executive de 16 inch care permite transportarea mai ușoară a dispozitivelor necesare pentru un birou mobil. Lansărilor hardware li se adaugă noile soluții software, printre care Lenovo Identity Advisor, un instrument de monitorizare a identității digitale, și Smart Connect, un software care permite conectarea mai multor dispozitive și maximizează productivitatea.

De asemenea, Lenovo a prezentat un concept futurist de laptop – ThinkBook Transparent Display Concept, primul laptop din industrie dotat cu un ecran transparent Micro-LED1 de 17,3″.

Un laptop concept care redefinește limitele

Cea mai recentă inovație de la Lenovo, laptopul concept ThinkBook Transparent Display Concept, se remarcă datorită ecranului transparent Micro-LED de 17,3″. Cu un ecran fără margini, o tastatură transparentă și un design care oferă o senzație de plutire, laptopul emană o simplitate de înaltă clasă, îmbunătățind experiența generală a utilizatorului.

Iar, datorită Artificial Intelligence Generated Content (AIGC), ecranul transparent deschide noi direcții de colaborare, permițând interacțiunea cu obiectele fizice și suprapunerea informațiilor digitale pentru a crea conținut unic, generat de utilizatori. Fiind transparent, se poate integra fără efort în orice mediu. Utilizatorii pot comuta ușor între tastatură și tableta grafică cu creion încorporat, oferind astfel mai multă eficiență în procesul de creație.

În plus, datorită combinației dintre inteligența artificială și ecranul transparent, noi modalități de interacțiune cu datele și aplicațiile vor putea fi create, oferind astfel oportunități de dezvoltare a unor noi funcționalități și design-uri.

Apoi, tehnologia Micro-LED oferă multe avantaje în ceea ce privește procesul de dezvoltare a ecranelor transparente. Saturația mare a culorii în combinație cu un contrast excepțional și o luminozitate mare a ecranului de 1000 nit permit o vizibilitate optimă atât în interior, cât și în exterior, făcându-l potrivit pentru orice fel de cadru. Tehnologia oferă, de asemenea, mai multe posibilități viitoare, datorită optimizării suplimentare a calității imaginii, durabilității și transmisiei reglabile pentru a oferi mai multă confidențialitate sau mai multă transparență în interacțiunea cu obiectele din lumea reală. Datorită abilității de afișare a videoclipurilor și imaginilor dinamice, ecranul transparent se armonizează perfect cu mediul înconjurător.

În viziunea companiei, laptopul Lenovo ThinkBook Transparent Display Concept nu este doar un concept, ci prezintă o perspectivă futuristă asupra PC-urilor AI, în care mediile digitale și fizice se îmbină și îmbunătățesc experiențele utilizatorilor.

O nouă generație de PC-uri pentru business

În contextul business-ului, cea mai recentă generație de laptopuri Lenovo – ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 și ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 sunt echipate cu cele mai recente procesoare Intel Core Ultra cu tehnologie Intel vPro pe anumite modele și Windows 11, oferind un ecosistem optim de soluții hardware și software AI cu securitate îmbunătățită, eficiență energetică și experiențe imersive. Datorită unei selecții din ce în ce mai mari de aplicații software2 care beneficiază de suportul AI, utilizatorii se pot bucura de funcții noi și îmbunătățite în domenii largi de utilizare.

Copilot in Windows3 este la dispoziția utilizatorilor ca asistent AI și funcționează în multe aplicații diferite pe Windows 11 pentru a controla setările, a stimula creativitatea și a economisi timp cu sarcinile zilnice, inclusiv pentru a face o sinteză a paginilor web și a e-mailurilor. Asistentul AI poate fi accesat rapid prin apăsarea tastei Copilot.

Revoluția AI PC este aici, iar Lenovo s-a angajat să transforme laptopurile și dispozitivele smart proprii pentru a livra soluții AI personalizate. Noile laptopuri Lenovo oferă utilizatorilor experiențe personalizate, ajutând la simplificarea sarcinilor de lucru și la creșterea productivității. Fie că este vorba de sesiuni de colaborare cu colegii, întâlniri cu clienți, analiză de date sau crearea de conținut, noile laptopuri ThinkPad și ThinkBook pot accelera fluxurile de lucru prin intermediul instrumentelor software compatibile cu AI de care utilizatorii au nevoie pentru mai multă eficiență și stimularea creativității.

Mai multă productivitate, cu laptopurile din seria ThinkPad T

ThinkPad T este una dintre cele mai de succes serii de laptopuri Lenovo pentru business, iar noua serie ThinkPad T oferă noi funcții care îmbunătățesc productivitatea. Cea mai recentă generație de laptopuri ThinkPad T14, T14s și T16 sunt concepute cu eleganta bară de comunicare, care integrează o cameră de 5MP, microfoane cu funcție de anulare a zgomotului exterior și care acționează ca mâner pentru deschiderea și închiderea dispozitivului cu o singură mână.

În plus, seria ThinkPad T va integra marcajele tactile anunțate pe ThinkPad X1 Carbon Gen 12 și ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9. Aceste marcaje tactile suplimentare sunt concepute pentru a oferi mai multă accesibilitate și ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere să navigheze pe tastatură. În plus, frecvent utilizata tastă CTRL a fost permutată cu tasta Fn pentru o mai bună accesibilitate.

Inovațiile centrate pe utilizator:

-Dubla apăsare a TrackPoint-ului deschide meniul TrackPoint Quick, care permite utilizatorilor să personalizeze funcții comune, precum setările microfonului sau ale camerei;

-Aplicația Lenovo View, care rulează cu Intel Core Ultra NPU pentru a limita încărcarea procesorului, oferă instrumente de îmbunătățire video pentru cameră, cum ar fi un nou amplificator de lumină scăzută care poate lumina și reduce zgomotul video în medii cu lumină scăzută;

-Soluția 3M Optical Film este disponibilă pe ecranele opționale WUXGA ale laptopurilor ThinkPad T14 Gen 5 și T14s Gen 5, mărind luminozitatea ecranului de la 300 nits la 400 nits, folosind cu până la 16% mai puțină energie4 și reducând astfel consumul de energie;

-Noile design-uri ale laptopurilor ThinkPad T14 și T16 integrează funcționalități îmbunătățite pe partea de reparare;

-Noul ThinkPad T14 Gen 5 va fi, de asemenea, echipat cu procesoare AMD Ryzen™ seria 8040 cu AMD Ryzen™ AI încorporat.

Inovații în sustenabilitate și întreținere/reparare

Compania Lenovo face tranziția către o economie circulară prin intermediul inovațiilor în lanțul de aprovizionare, design de produs și servicii, punând accent pe modelul „proiectare, utilizare, returnare, reutilizare” și pe promovarea dezasamblării și reciclării. Lenovo integrează plastic reciclat în produsele proprii și își propune să recicleze peste 362 de milioane de kilograme de produse scoase din uz până în 2025-2026. De asemenea, își propune să utilizeze peste 136 de milioane de kilograme de materiale plastice reciclate în propriile produse și să îmbunătățească durabilitatea ambalajelor5.

În acest sens, laptopurile ThinkPad acordă prioritate sustenabilității, de la proiectare până la sfârșitul ciclului de viață. Materialele reciclabile sunt utilizate în procesul de fabricare, iar laptopurile ThinkPad sunt concepute pentru a oferi mai multă durabilitate, ceea ce permite reparații și upgrade-uri mai simple, prelungind astfel durata de viață a produsului.

Aşadar, cu ajutorul echipei iFixit Solutions, ThinkPad T14 Gen 5 și T16 Gen 3 au fost concepute pentru a fi mai ușor de reparat, nu doar prin extinderea numărului de piese care pot fi înlocuite de către client (CRU) astfel încât să includă bateria cu un conector fără cablu, înlocuirea SSD și WWAN, ci și prin adăugarea de indicatori vizuali pentru reparații mai ușoare. Astfel, Lenovo a creat noi ghiduri de reparații, inclusiv proceduri video pentru toate piesele CRU, precum și pentru simplificarea procesului de achiziție. Acest lucru prelungește durata de viață a produsului, reduce cantitatea de deșeuri electronice și oferă economii de costuri, atât pentru companii, cât și pentru utilizatorii individuali. Ca urmare a acestor îmbunătățiri, ThinkPad T14 Gen 5 și T16 Gen 3 au obținut un scor provizoriu iFixit pe partea de reparație de 9,3 din 10.

În afirmaţiile sale, „Acesta reprezintă un pas înainte important pentru Lenovo și industria de tehnologie. Producerea de laptopuri care să reziste testului timpului este esențială pentru crearea unei industrii de produse electronice sustenabile. Nu este ușor, iar Lenovo demonstrează că zona de reparații și cea de inovație merg mână în mână”, a declarat Kyle Wiens, CEO iFixit.

Performanță, portabilitate și versatilitate

Concret, laptopul Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 are un ecran 3:2 cu Corning® Gorilla® Glass care oferă o durabilitate optimă și o experiență vizuală uimitoare. Este echipat cu cele mai recente procesoare Intel Core Ultra U, care duc productivitatea la un alt nivel cu ajutorul inteligenței artificiale. Dispozitivul dispune, de asemenea, de memorie LPDDR5x Dual Channel de până la 32 GB, permițând utilizatorilor să îndeplinească mai multe sarcini și să le gestioneze cu ușurință pe cele care necesită multe resurse. Datorită tastaturii folio detașabile, iluminată din spate și echipată cu un TrackPad cu trei butoane și opțiunii unui creion magnetic însoțitor, acest dispozitiv oferă versatilitate sporită și confort profesioniștilor aflați în mișcare.

În plus, camera de 5MP + IR orientată către utilizator și camera de 8MP orientată spre exterior permite apeluri video clare și oferă funcționalități impresionante de fotografiere pentru utilizatorii care se află în locuri îndepărtate.

Mai mult, datorită suportulului CAT16 4G WWAN, conexiunea permanentă nu este o problemă pentru utilizatori. Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 oferă profesioniștilor cu mobilitate ridicată, precum angajații din asigurări, sănătate sau cei responsabili de aplicarea legii, un dispozitiv fiabil și versatil conceput pentru sarcini specifice, inclusiv probe fotografice, completare de formulare și semnături digitale.

ThinkBook 2-în-1, mai inteligent ca niciodată

În contextul dotărilor, Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 impresionează datorită noului design de balama, are un profil elegant și subțire, de doar 16,85 mm și cântărește 1,64 kg. Renumit pentru atenția acordată detaliilor, Lenovo a introdus o nouă cursă a tastelor de 1,5 mm pe tastatură pentru a oferi o experiență de tastare confortabilă și precisă, în timp ce touchpad-ul mai mare, realizat din material Mylar asemănător sticlei, îmbunătățește și mai mult experiența utilizatorului. În plus, noul Magnetic Slim Pen adaugă o notă de confort pentru o utilizare tactilă fără probleme, iar pentru un plus de securitate și confort, ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 include un cititor digital de amprente, Match-on-Chip, și o cameră opțională cu infraroșu cu obturator, pentru confidențialitate sporită.

Portofoliul ThinkBook de la Lenovo include caracteristici care optimizează dispozitivele și instrumente software inteligente. Smart Power ajută la obținerea unui echilibru perfect între putere, performanță și durata de viață a bateriei, în timp ce Smart Meeting îmbunătățește experiența în timpul întâlnirilor online, datorită funcțiilor video optimizate și unui management audio mai bun. Lenovo își menține angajamentul în domeniul sustenabilității, integrând 50% aluminiu reciclat pe capacul inferior, precum și prin utilizarea materialelor plastice reciclate – 50% pentru taste și până la 90% pentru anumite părți.

Accesorii Lenovo pentru un birou mobil eco

Monitorul mobil Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 (tactil) oferă până la 4.096 niveluri de presiune pentru o interacțiune perfectă cu conținutul. Acest monitor de 14″ cu un raport de aspect 16:10 oferă o luminozitate de 300 nits, o rezoluție de 2240 x 1400, un raport de contrast de 1500:1 și 100% acoperire a spațiului de culoare sRGB. Panoul IPS oferă unghiuri largi de vizualizare pentru o partajare ușoară, iar designul NearEdgeless pe trei laturi maximizează zona de vizualizare pentru a permite utilizatorilor o mai mare vizibilitate și mai multe acțiuni. Datorită tehnologiei Eyesafe® certificată TÜV Rheinland care reduce emisiile de lumină albastră, ochii utilizatorilor sunt protejați fără a distorsiona culorile.

Monitorul este versatil și dispune de două interfețe USB-C pentru încărcare și conectivitate. Prin intermediul acestei interfețe, utilizatorii pot extinde ecranul laptopului sau al smartphone-ului6 și chiar pot încărca dispozitivul via un adaptor AC/DC7. Este un dispozitiv ușor, cântărind sub 700 g, și are un design foarte subțire de 4,6 mm. Oferă o gamă largă de reglaje, inclusiv înclinare, pivotare și ridicare. Schimbarea între modurile portret și landscape este ușoară cu ajutorul dongle-ului în formă de L și a senzorilor de auto-rotație, iar reglarea setărilor este simplă cu ajutorul meniului afișat pe ecran. Monitorul mobil (tactil) ThinkVision M14t Gen 2 de la Lenovo este partenerul ideal pentru profesioniștii aflați în mișcare.

Rucsacul ThinkPad Executive 16″ are un design modern, subțire și elegant, fiind realizat din materiale reciclate din polietilen tereftalat (PET) de înaltă calitate, alegerea perfectă pentru profesioniștii care sunt mereu în mișcare. Rucsacul are două buzunare ascunse cu acces ușor și un buzunar de blocare RFI, concepute pentru a oferi mai multă siguranță lucrurilor utilizatorului. Construit cu materiale foarte durabile, cum ar fi 2520D Ballistic PET reciclat pentru rezistență maximă la abraziune și rupere la exterior, cu căptușeală rip-stop și catarame metalice, acest rucsac oferă o soluție durabilă pentru nevoile de transport ale utilizatorilor.

Dock-ul portabil Lenovo USB-C Slim Travel Dock este partenerul perfect pentru profesioniștii din lumea digitală din prezent. Dispune de opt porturi poziționate strategic, care extind conectivitatea pentru orice laptop compatibil. Poate suporta un ecran 4K, iar compatibilitatea sa universală oferă, de asemenea, o putere de până la 65W pentru laptopurile compatibile USB-C8. Ceea ce diferențiază acest dock este conținutul reciclat de până la 66% folosit pentru exteriorul său.

Smart Connect – Simplificare printr-un ecosistem unificat

Lenovo și Motorola și-au unit forțele și prezintă Smart Connect, o soluție software care unifică ecosistemele digitale pentru a crea o experiență multi-dispozitiv impecabilă. Cu Smart Connect, utilizatorii pot comuta sarcinile de lucru între PC, telefon și tabletă9, menținând în același timp continuitatea fluxului de lucru, pot partaja în siguranță fișiere, pot accesa aplicații mobile pe un PC și chiar pot gestiona cu ușurință notificările de pe telefon.

Cu Smart Connect, utilizatorii pot viziona un film pe o tabletă și îl pot muta pe un PC pentru a continua vizionarea, pot asculta un podcast pe un smartphone și îl pot finaliza acasă, pe un laptop, pot lucra la un document pe un laptop și îl pot edita pe smartphone10 și chiar pot începe o prezentare pe un PC și o pot face mai portabilă trecând-o pe o tabletă.

Smart Connect le permite utilizatorilor să își controleze dispozitivele cu ajutorul unui singur mouse sau al unei singure tastaturi, să utilizeze camera de înaltă rezoluție de pe un telefon Motorola ca pe o cameră web pentru o imagine mai bună în timpul convorbirilor virtuale și chiar să își transforme telefonul într-un Hotspot pentru a conecta tableta sau PC-ul la internet fără ajustări de setări sau parole. În plus, cu ajutorul funcției Share Hub, utilizatorii pot partaja instantaneu notițe, pot edita documente și chiar reda filme la o rezoluție înaltă între dispozitivele conectate, fără a fi nevoie să transfere fișiere sau să creeze copii de rezervă.

Lenovo Identity Advisor

Cu scopul de a oferi tehnologii mai inteligente pentru toți, Lenovo a lansat Lenovo Identity Advisor powered by Norton™, o soluție de monitorizare a identității digitale care alertează utilizatorii cu privire la activități suspecte și îi ajută să își restabilească identitatea în cazul în care are loc un furt. Oamenii efectuează operațiuni bancare, cumpără online, se joacă și fac schimb de informații pe rețelele sociale, astfel că informațiile lor sunt prezente în mediul online mai mult decât oricând. Lenovo Identity Advisor este un instrument inteligent conceput pentru utilizatorii care doresc să-și protejeze informațiile personale.

Lenovo Identity Advisor powered by Norton monitorizează activ căutările în rețeaua dark web și alertează clientul dacă sunt găsite informații personale sau potențiale amenințări11. În anumite regiuni, Lenovo Identity Advisor poate monitoriza conturile social media și poate trimite notificări utilizatorilor atunci când setările contului sunt modificate, când sunt partajate link-uri periculoase, când este identificat conținut neadecvat și multe altele12. Dacă identitatea este compromisă, Identity Restoration Specialists vor oferi sfaturi și asistență.

Printre instrumentele suplimentare disponibile împreună cu Lenovo Identity Advisor se numără monitorizarea conturilor bancare împotriva preluărilor neautorizate, notificări trimise clienților în eventualitatea unei breșe majore de securitate, asistență pentru anularea sau înlocuirea cardurilor de credit etc.13. Lenovo Identity Advisor powered by Norton vine cu o ofertă gratuită de 30 de zile[1] și este disponibil în prezent prin intermediul Lenovo Vantage pentru segmentul consumer. Pentru mai multe informații, accesați Lenovo Identity Advisor.

Pe lângă aceste anunțuri, Lenovo a prezentat, de asemenea, următoarea generație de soluții Integrated Edge AI pentru segmentul de telecomunicații, care ajută companiile să valorifice volumul uriaș de date din infrastructura far edge care să permită aplicații AI transformaționale, reducând în același timp consumul de energie al serviciilor cloud. Aceste inovații fac parte din portofoliul Lenovo Hybrid AI, conceput să simplifice tranziția către transformarea inteligentă în toate industriile.

Disponibilitate și prețuri pentru EMEA:

Lenovo ThinkPad T14 i Gen 5 va fi disponibil începând cu luna mai 2024, cu un preț de pornire estimat de 1.349 de euro (fără TVA);

Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 AMD va fi disponibil începând cu luna iunie 2024, cu un preț de pornire estimat de 1.299 de euro (fără TVA);

Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 va fi disponibil începând cu luna aprilie 2024, cu un preț de pornire estimat de 1.449 de euro (fără TVA);

Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 va fi disponibil începând cu luna mai 2024, cu un preț de pornire estimat de 1.369 de euro (fără TVA);

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 va fi disponibil începând cu luna mai 2024, cu un preț de pornire estimat de 1.399 de euro (fără TVA);

Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 va fi disponibil începând cu luna mai 2024, cu un preț de pornire estimat de 1.099 de euro (fără TVA);

Monitorul mobil Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 (Touch) va fi disponibil începând cu luna august 2024, cu un preț de pornire estimat de 399 de euro (TVA inclus);

Rucsacul Lenovo ThinkPad Executive de 16 inchi va fi disponibil începând cu luna mai 2024, cu un preț de pornire estimat de 169 de euro (fără TVA);

Lenovo USB-C Slim Travel Dock va fi disponibil începând cu luna martie 2024, cu un preț de pornire estimat de 63 de euro (fără TVA);

Laptopul Lenovo ThinkBook Transparent Display Concept este un produs proof-of-concept și nu este disponibil pentru vânzare;

Smart Connect va fi disponibil în lunile următoare pe Google Play Store și Microsoft Store;

Lenovo Identity Advisor vine cu o ofertă gratuită de 30 de zile și este disponibil în prezent prin Lenovo Vantage pentru segmentul consumer.

