Marcel Ciolacu: Până la finalul anului 2024, inflaţia va scădea sub 5%

În data de 4 aprilie 2024, Premierul Marcel Ciolacu a informat că până la finalul anului 2024, inflaţia va scădea sub 5% iar România va respecta deficitul bugetar propus.

În plus, Marcel Ciolacu a subliniat că inflaţia a fost adusă într-o zonă rezonabilă şi va continua să scadă. De asemenea, el a menționat că intervențiile guvernamentale, cum ar fi plafonarea prețurilor la energie, au contribuit la menținerea inflației sub control.

Aceste declarații au fost făcute de premier după participarea sa la o întâlnire cu membri ai organizațiilor de pensionari PNL și PSD. Marcel Ciolacu s-a aflat alături de candidatul PSD-PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, și președintele PSD București, Gabriela Firea.

În afirmaţiile sale, „Cu certitudine, până la sfârşitul anului, vom avea o inflaţie sub 5%. Trebuie să amintesc ce inflaţie am preluat ca prim-ministru, cu două cifre? Am adus-o într-o zonă rezonabilă şi va continua să scadă.

Dacă nu intra PSD la guvernare şi nu veneam cu plafonarea la energie, am fi avut o inflaţie de 30%”, a afirmat Ciolacu, joi, după ce a participat alături de candidatul PSD-PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, şi preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, la o întâlnire cu membri ai organizaţiilor de pensionari PNL şi PSD.