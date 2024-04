Mugur Isărescu: Lucrarea domnului consilier Cristian Păunescu despre Tezaurul Româniai, a fost transmisă celor mai importante universități și biblioteci din Europa, Statele Unite ale Americii și Canada”

Recent, Mugur Isărescu a prezentat ultimele demersuri făcute de România pentru recuperarea Tezaurului de la Moscova.

În luna noiembrie 2023, a avut loc simpozionul cu tema „Tezaurul Băncii Naționale a României evacuat la Moscova – un drept de creanță mai vechi de un secol”. În cadrul acestuia, s-a anunțat inaugurarea unei noi etape în strategia Băncii Naționale a României privind Tezaurul de la Moscova. Opinia publică europeană și decidenții de la nivelul Uniunii Europene au fost informați cu privire la cele 91,5 tone de aur fin confiscate de puterea bolșevică din Rusia acum mai bine de un secol. S-a promovat ideea existenței unei creanțe valide și exigibile a României asupra Federației Ruse, ca moștenitoare de drept a URSS.

În discursul său, guvernatorul BNR a subliniat sprijinul continuu acordat europarlamentarului Eugen Tomac, care a abordat problematica Tezaurului BNR de la Moscova în plenul Parlamentului European și a inițiat o rezoluție în acest sens.

Practic, „Pentru informarea celor 705 membri ai Parlamentului European, precum și a celor 27 de comisari europeni, au fost distribuite acestora două lucrări, în limba engleză, care se referă la problema tezaurului BNR, respectiv: The Romanian National Bank Treasure Taken To Moscow and Never Returned-With a selection of documents, autor Cristian Păunescu, Cuvânt înainte, academician Mugur Isărescu, și Romania`s Treasury and its Destiny. Arguments from the Russian Archives, autor Ilie Schipor. Anterior, lucrarea domnului consilier Cristian Păunescu a fost transmisă celor mai importante universități și biblioteci din Europa, Statele Unite ale Americii și Canada”, a conchis el.