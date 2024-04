Pentru ce LIFE IS HARD scoate la vânzare pe piața de capital obligațiuni în valoare de 2 milioane de euro

În ultimi trei ani, ca urmare a implementării strategiei, cifra de afaceri a LIH avut o rată de creștere anuală compusă (CAGR) impresionantă, de +62% (2020-203), iar profitul a depășit această rată de creștere, cu un CAGR de +80,5% în aceeași perioadă.

Având un Rule of 40 scor de 126%, LIFE IS HARD se situează astăzi în topul companiilor de IT listate la BVB, pe piața AeRo.

În afitmaţiile sale, „Emisiunea de obligațiuni corporative, un pas în demersul strategic de dezvoltare a LIH, este un indicator al faptului că LIFE IS HARD se află în mijlocul unui proces accelerat de creștere, cu investiții în performanța afacerii și în creșterea capacității de operare a întregului ecosistem de business LIFE IS HARD.

Prin această emisiune avem în plan construcția unui parteneriat strategic ce va fi realizat prin investiția într-o companie cu un profil similar LIFE IS HARD.

Valoarea acestei investiții este estimată la 2 milioane de euro, iar în Adunarea Generală a Acționarilor programată pentru 29 aprilie 2024 solicităm acționarilor o suplimentare a acestui buget cu încă 1 milion de euro. Finanțăm toate aceste demersuri strategice folosindu-ne de mecanismele pieței de capital pentru a da șansa tuturor celor care vor să ne fie alături să facă parte din povestea LIH, pe care vreau să o scriem împreună”, a declarat Cătălin Chiș, CEO și președinte al Consiliului de Administrație LIFE IS HARD S.A.

Prin această operațiune, LIFE IS HARD S.A. (LIH) emite, prin Ofertă Publică, 100.000 de obligațiuni cu o valoare nominală de 100 de lei/obligațiune, cu o scadență de patru ani (16 trimestre) de la data emisiunii și o rată anuală a dobânzii de 10%/an, plătibilă trimestrial. Valoarea nominală totală maximă de emisiune este de 10.000.000 de lei.

Emisiunea de obligațiuni, se derulează în perioada 02.04.2024 – 15.04.2024 prin intermediul BRK FINANCIAL GROUP S.A. și Goldring S.A.

În acest sens, LIFE IS HARD își continuă ascensiunea într-un ritm impresionant, consolidându-și poziția în piață și confirmând direcțiile stabilite anii anteriori. Compania a încheiat anul 2023 cu o performanță remarcabilă, înregistrând un profit net de 6,4 milioane de lei care reprezintă o creștere de 38,33% în comparație cu 2022. Această performanță excepțională este alimentată în principal de prosperitatea diviziei de Insurance care a condus la o expansiune cu 21,68% a cifrei de afaceri a LIFE IS HARD, platforma 24Broker ajungând la finalul anului 2023 la aproape 1 Mld EUR GWP (prime brute subscrise).

Pornind de la baza solidă creată în industria asigurărilor și o sănătate financiară remarcabilă a întregului ecosistem de business, LIH va începe dezvoltarea regională în paralel cu extinderea în mai multe puncte ale lanțului valoric de digitalizare din România. Prin soluții de impact, LIH va contribui în mod semnificativ, și pe viitor, la creșterea piețelor de asigurări locale și zonale și va rămâne un partener cheie în digitalizarea afacerilor.

În prezent, LIFE IS HARD SA (LIH) este prima companie românească de software listată la BVB, piața AeRo, segmentul Premium, iar din 2021 face parte din indicele BET AeRO.

Practi, compania are 20 ani de activitate, însă în anul 2020 a intrat în proces de dezvoltare accelerată prin achiziții și fuziuni care i-au crescut semnificativ rezultatele financiare și poziția pe piață. Astfel, LIFE IS HARD a integrat fondul de comerț al companiilor Active Power Solutions (APS) respectiv TreeComm, ambele distribuitori de telecomunicații B2B, și a preluat 40% din actionariatul Performia Finance (servicii financiare), respectiv 100% din Innobyte Solutions (e-Commerce).

În anul 2022, compania a fondat LIH Ventures, un braț de inovare pentru insurance și domenii conexe prin care își propune să susțină investiții în startup-uri cu potențial de scalare regională. Activitatea ecosistemului de business LIFE IS HARD este concentrată pe digitalizare pentru companii și comunități, cu focus crescut pe industria de asigurări.

Sursa: www.economica.net