Sectorul IT din România, cunoscut pentru salariile competitive și oportunitățile de creștere profesională, trece printr-o perioadă de transformare. Deși cererea pentru locuri de muncă a scăzut cu 15% față de anul trecut, salariile din acest domeniu continuă să crească, iar candidații au așteptări salariale tot mai mari. Acest articol explorează evoluția pieței muncii în sectorul IT, impactul inteligenței artificiale asupra bugetelor și influența crizei economice globale asupra industriei.

Piața muncii în România. În ce domeniu cresc salariile

În ultimii ani, sectorul IT a fost unul dintre cele mai dinamice și profitabile domenii din România, contribuind cu aproximativ 8% la Produsul Intern Brut (PIB) al țării. Digitalizarea și creșterea rapidă a cererii pentru soluții tehnologice au alimentat expansiunea acestui sector. Totuși, în 2024, numărul de joburi disponibile în IT a scăzut cu 15% față de anul precedent, conform datelor oferite de Mediafax. Până acum, aproximativ 20.000 de locuri de muncă noi au fost puse pe piață, dar numărul celor care au aplicat pentru aceste poziții s-a menținut ridicat.

Creșterea salariilor în sectorul IT

Chiar dacă numărul de locuri de muncă în IT este în scădere, salariile din acest sector continuă să crească. În medie, un specialist IT câștigă în 2024 aproximativ 7.000 de lei lunar, în creștere față de 6.300 de lei anul trecut. Totuși, candidații au așteptări salariale și mai mari, solicitând salarii nete de 10.000 de lei, o creștere semnificativă față de pretențiile de 9.000 de lei din 2023.

Salariile din IT variază în funcție de specializare și experiență. De exemplu, arhitecții IT pot câștiga până la 15.000 de lei lunar, în timp ce dezvoltatorii full stack primesc în jur de 8.000 de lei. Chiar și cei aflați la început de carieră în IT pot ajunge la salarii de 4.500 de lei pe lună, ceea ce reflectă atractivitatea acestui sector în rândul tinerilor profesioniști.

Impactul inteligenței artificiale și al crizei economice

Integrarea inteligenței artificiale (AI) în procesele de lucru din IT a avut un impact semnificativ asupra bugetelor companiilor. AI a permis reducerea costurilor cu forța de muncă și automatizarea anumitor procese, ceea ce a dus la o scădere cu aproximativ 20% a bugetelor destinate salariilor în acest sector. Această tendință nu este specifică doar României, ci se observă la nivel internațional, unde companiile implementează tehnologiile emergente pentru a optimiza costurile.

Criza economică globală din ultimii ani a contribuit, de asemenea, la stagnarea pieței IT. Bugetele companiilor au fost ajustate, ceea ce a dus la o scădere a numărului de joburi disponibile și la reevaluarea strategiilor de angajare. În ciuda acestor provocări, IT-ul rămâne unul dintre cele mai valoroase sectoare ale economiei românești, cu o valoare adăugată considerabilă.

Creșterea salariului minim și impactul asupra așteptărilor salariale

Un alt factor care a influențat piața muncii în România a fost creșterea salariului minim la 3.700 lei brut începând cu 1 iulie 2024. Această mărire a generat așteptări salariale mai mari din partea angajaților din toate sectoarele, inclusiv în IT. Companiile au fost astfel nevoite să își ajusteze ofertele salariale pentru a rămâne competitive și pentru a atrage talentele de top.

Deși sectorul IT din România a înregistrat o scădere a numărului de joburi disponibile, salariile au continuat să crească, iar candidații își ajustează constant așteptările salariale în funcție de evoluțiile pieței. Cu toate acestea, integrarea tehnologiilor precum inteligența artificială și impactul crizei economice globale au impus noi provocări pentru companii, care trebuie să se adapteze rapid la noile realități.