Cotația argintului atinge cel mai înalt nivel din 2012. Joi, argintul a înregistrat cea mai ridicată cotație din ultimii 12 ani, pe fondul așteptărilor privind reducerile de dobândă din partea Rezervei Federale a SUA, care ar putea impulsiona cererea pentru metale prețioase, relatează Bloomberg.

Prețul argintului a crescut cu 2,5%, ajungând la 32,614 dolari per uncie, ceea ce duce creșterea anuală acumulată la 37%, potrivit Agerpres.

Factorii care influențează performanța argintului

Argintul se numără printre cele mai performante materii prime în 2024, stimulat de decizia recentă a Fed de a reduce dobânda de bază cu 50 de puncte de bază și de perspectiva unor noi reduceri. Acest context favorizează interesul crescut pentru metalele prețioase.

Pe lângă politica monetară a SUA, cotațiile argintului au fost susținute și de o cerere crescută în sectorul industrial, în contextul stimulentelor economice lansate de China. În același timp, fondurile tranzacționate la bursă care investesc în argint au început să-și reia achizițiile.

Situația la Bursa de Metale din Londra

La Bursa de Metale din Londra, la ora 12:23 p.m., argintul cu livrare imediată era tranzacționat în creștere cu 2,2%, la un preț de 32,515 dolari per uncie. Cu toate acestea, valoarea argintului este încă mult sub maximul istoric de aproape 50 de dolari per uncie, atins în 2011.