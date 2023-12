Revolut își invită utilizatorii să descopere RevReview 2023, îmbunătățit

Revolut continuă tradiția din 2021 și 2022 și revine cu RevReview 2023, îmbunătățit, acum sub forma unei funcționalități de personalizare, care a agregat în mod anonimizat obiceiurile de utilizare a serviciilor sale de către clienți și le-a organizat în 11 tipologii financiare. Fie că a fost un „Semănător” (Seed Sower – un client care a economisit sume importante în contul Revolut) sau un „Utilizator roditor” (The Full Bloomer – un client care a făcut economii, a primit cashback și a recomandat Revolut prietenilor săi), fiecare utilizator își poate găsi propria poveste transpusă într-o personalitate financiară. Funcționalitatea, care arată ce comportamente de consumator au abordat utilizatorii săi în 2023, este disponibilă până la final de an.

Din datele interne ale Revolut, banca digitală preferată de milioane de clienți persoane fizice din România, reiese că utilizatorii din țara noastră au efectuat anul acesta aproape 289 de milioane de plăți cu cardul Revolut. 54% dintre acestea au reprezentat plăți făcute cu cardul fizic, pe plan local, către comercianți din România, ceea ce indică o utilizare preponderentă a aplicației pentru achiziții curente.

Rețeta secretă pentru un an de succes din punct de vedere financiar

La finalul celor 12 luni dificile, marcate de inflație și de creșterea costului vieții, românii cred că cea mai mare realizare financiară în acest an a fost să învețe efectiv cum să economisească (31%). Pentru 27% dintre respondenți, este o mare împlinire faptul că starea lor financiară a rămas stabilă în 2023. Totuși, 11% considera ca situația lor financiara s-a deteriorat. Un român din patru spune că a învățat să își gestioneze mai bine banii, o percepție întâlnită atât la femei cât și la bărbații cu vârste cuprinse între 35-44 de ani (32%). Din rezultatele studiului reiese că cei mai afectați au fost cei din generația Boomers (55-64 de ani), cu 18% dintre răspunsuri. În schimb, reprezentanții Generației Z (18-24 de ani) au fost campioni la economisire (41%) și, în egală măsură, și printre cei mai activi investitori (21%), conform aceluiași studiu.

Cheltuielile responsabile nu lasă loc regretelor

Rapotul de 6 din 10 români au apreciat că modul în care au cheltuit în 2023 a fost unul „mulțumitor”, declarând că au luat în general decizii bune și au fost cumpătați cu cheltuielile. Bărbații sunt mai mulțumiți de alegerile lor financiare decât femeile (61% vs 55%), și în egală măsură, persoanele mai mature, de peste 65 de ani (69%). Milenialii (25-34 de ani) au sentimente amestecate în privința comportamentului lor financiar – 44% cred că în unele cazuri au luat decizii bune, în altele au risipit banii. Respondenții din categoria de vârstă 45-54 regretă cel mai mult cheltuielile făcute în 2023 – 6% (vs. 4% media națională).

Concret, datelor interne ale băncii digitale Revolut, a informat că în primele 11 luni complete ale anului 2023, un client român a cheltuit, în medie, 1.726 de lei/ lună cu Revolut pentru a plăti produse și servicii din diverse categorii. Utilizatorul român mediu a continuat să prefere cardul fizic pentru plățile la comercianți, efectuând 81 de plăți per utilizator în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2023. Media pentru tranzacțiile cu cardurile virtuale a fost de 36 de tranzacții per client, la nivelul întregului an. De asemenea, clienții români au generat și peste 2 milioane de carduri virtuale de unică folosință pentru diverse achiziții.

La an nou, planuri noi și o nouă șansă dată ocaziilor ratate în 2023

În planurile de viitor, oricât de bine ar încheia românii anul, din punct de vedere financiar, tot mai rămân lucruri de îmbunătățit în 2024. Unul din cinci români este satisfăcut de modul în care și-a gestionat banii în ultimele 12 luni, iar o treime dintre respondenți regretă că nu au economisit atât cât ar fi vrut. 17% și-ar fi dorit să adauge noi surse de venituri, 13% să investească mai mult, iar 11% să-și fi îmbunătățit aptitudinile de gestionare a fondurilor personale.

Practic, femeile regretă într-o măsură mai mare decât bărbații că nu au economisit mai mult (38% vs 27%). Generația Z (18-24 ani) de asemenea vede comportamentul de economisire ca unul foarte important (36%). Studiul mai arată că, pe măsură ce devin mai experimentați și înaintează în vârstă, românii devin mai puțin „emoționali” în relația cu banii – segmentele de vârstă 65+ au mai puține regrete legate de managementul banilor față de cei mai tineri, din generația Z (30% vs 15%).

Iar, dintre toate categoriile de vârstă, segmentul 55-64 este cel mai nemulțumit de faptul că nu a reușit să găsească sursele de suplimentare a veniturilor (22%). În 2024, reprezentanții Generației X ar putea lua în calcul funcționalitățile Revolut pentru a-și îmbunătăți cunoștințele financiare și informațiile despre investiții, pentru a-și mări șansele de atingere a obiectivelor financiare. 17% dintre respondenții din această categorie de vârstă spun că regretă faptul că nu au învățat cum să-și investească banii.