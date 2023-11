România a a avut, pentru prima dată, un pavilion național dedicat la Web Summit

Anul acesta, România a avut 47 de companii și peste 300 de participanți la Web Summit, eveniment care a avut loc în perioada 13-16 noiembrie la Lisabona, Portugalia. Dintre aceste companii, 28 au expus în pavilionul național, o premieră pentru România.

Astfel, „Romania IT”, pavilionul național al României, a fost organizat cu sprijinul ARICE (Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior) de către ARIES Timișoara (Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software) – una dintre cele mai mari și importante organizații profesionale non-guvernamentale create pentru industria IT&C din România, cu peste 250 de membri.

În cadrul acestui eveniment global desfăşurat în Portugalia, antreprenorii români au primit o susținere importantă din partea Ambasadei României în Portugalia, prin doamna Adela Condurache Fedorca, Consilier economic și Comercial.

Printre evenimentele la care au participat românii prezenți se numără:

-recepția organizată de Ambasada României în Portugalia, The Pitching The Future of Clean Mobility organizat de Concentrix & Webhelp,

– cele două evenimente organizate de Techcelerator: PowerBreakfast on Softlanding în Portugalia & Iberia cu experți români stabiliți în Portugalia și PowerLunch on Investment Readiness cu Indico Capital Partners, EU.VC & STARTUP LISBOA.

Practic, cele 28 de companii românești care și-au prezentat soluțiile în pavilionul național sunt: Agora Robotics, Agramonia- ABF, Arobs Transilvania Software, Blue Twin Bit, ClusterPower, Code Agile, DigiSinergy, Doclandia Group, Home Away Platform, Juno Software, Kinderpedia, Kineto Tech Rehab, Linnify, Organizing Group, Oves Enterprise, Raisis Group, Ropardo, Service Return, Shop Factory Web Services, Soft Net Consulting, Softech, Tara Interactive, Techcelerator, Temeron, Virtono Networks, Webchain, Xpath Global and Zynk Software.

Pe lângă acestea, alte 19 start-upuri românești și-au prezentat soluțiile: ArtLink.app, Adapta Robotics, Assista AI, DALITICS, ENIGMA-SYSTEM.NET, Esenca App, Hodlezz – Crypto Asset Manager, MeetGeek, Petzepedia, Psychometric Systems, Remote Butler, Spark School, She is Mom, Spacer, SpreadSimple, T@book, Telerenta, YOOSEND, VIRTOMAT.com.

Kinderpedia, o soluție digitală pentru management școlar și comunicare, s-a calificat prntre cei trei finaliști la Pitch, competiția de start-upuri a Web Summit, din peste 2.600 de start-up-uri din 153 de țări.

Iar, Inspira, o companie de software legislativ din Brazilia, a fost desemnată câștigătoarea competiției Pitch.

Aşadar, „Să ajungem în finala competiției Web Summit dedicate start-upurilor a fost o realizare uriașă pentru Kinderpedia și o recunoaștere extraordinară a transformării pe care o promovăm în școli și grădinițe, în toate regiunile geografice în care suntem prezenți.

Suntem încrezători că notorietatea pe care am dobândit-o la Lisabona ne va ajuta în identificarea de potențiali investitori, precum și de parteneri corporativi și guvernamentali, care să ne sprijine în creșterea noastră și să ne ajute să ne extindem impactul social”, a declarat Evelina Necula, Cofondator și Chief Marketing Officer al Kinderpedia. „Experiența Web Summit ne-a oferit, de asemenea, oportunitatea de a trăi energia pozitivă și sprijinul comunității antreprenoriale românești prezente la Lisabona și nu numai, iar pentru acest lucru suntem recunoscători” a adăugat antreprenoarea.

