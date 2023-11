România este un lider în Europa la industrie sustenabilă

Având o calitate de vizionar care poate aduce viitorul mai devreme dar să-l şi transforme în realitate. Acesta este Ștefan Vuza, cel care a adus schimbarea profundă în Compania Română de Chimie începând cu anul 2010.

Atunci a inaugurat la Borzești prima instalație de cogenerare, care a fost premiată pentru cea mai înaltă eficiență energetică din Europa. Era, atunci, ceva revoluționar.

În viziunea sa, Ștefan Vuza, Președinte Chimcomplex: „A doua instalație de cogenerare pusă în funcțiune tot la Borzești în 2015 are o eficiență globală care a atins randamentul de 90% utilizând combustibil dual, gaze naturale și hidrogen, este prima centrală din Europa care utiliza hidrogen pentru producția de energie electrică verde, iar aceasta se întâmpla încă de acum 8 ani.”

Apoi a urmat centrala de energie electrică pe biomasă de la Dej care producea 100% energie verde încă din 2013.

În opinia sa, Narcis Floricioiu, Director Tehnic – Dezvoltare Adjunct Chimcomplex: „Suntem în interiorul platformei chimice de la Râmnicu Vâlcea pe locul unde este centrala de cogenerare de 49 MW.”

În momentul de faţă, pe platforma chimică de la Râmnicu Vâlcea, funcționează cea mai nouă și modernă centrală de cogenerare.

În plus, Narcis Floricioiu, Director Tehnic – Dezvoltare Adjunct Chimcomplex: „Cogenerare înseamnă producerea cu o singură instalație a două energii diferite, în cazul nostru este vorba de energie electrică și energie termică sub formă de aburi tehnologici.”

În precizările sale, din punct de vedere al capacităţii, Ștefan Vuza, Președinte Chimcomplex: „Este cea mai mare centrală de cogenerare de înaltă eficiență construită în România în ultimii 11 ani, are un randament energetic global de peste 91% față de media europeană și națională care este de 49 de procente.”

Turbinele de producție americană s-au împletit cu ingeniozitatea inginerilor români și au creat un sistem complet automatizat care poate ghici nevoile de energie ale complexului chimic și să producă fix cât trebuie, fără să existe pierderi.

Ștefan Vuza, Președinte Chimcomplex: „România trece pe primul loc în Europa în competiția de atingere a țintelor de decarbonizare și Green deal pe industria energetică integrată cu industria chimică.”

E o cale atât de eficientă de a produce energie sustenabilă, încât ar putea deveni o soluție națională.

Ștefan Vuza, Președinte Chimcomplex: „Acest consum energetic este comparabil cu nevoile de electricitate ale orașelor Râmnicu Vâlcea, Buzău, Pitești, Focșani și Slatina la un loc sau a județelor Tulcea, Giurgiu şi Sălaj.”

Însă, planurile de viitor nu se opresc aici

În planurile de viitor, Narcis Floricioiu, Director Tehnic – Dezvoltare Adjunct Chimcomplex: „Trigenerarea înseamnă producerea a trei energii diferite cu o singură instalație. În cazul nostru avem energie electrică, energie termică sub formă de abur şi energie termică sub formă de frig, apă subrăcită de plus 5 grade.”

Odată cu inaugurarea centralei de trigenerare, la finalul anului acesta, prima din Uniunea Europeană, Chimcomplex se va putea auto-susține cu propria energie sustenabilă produsă. Ca o promisiune că industria românească va fi lider nu doar în calitatea produselor sale, ci și în respectul față de viitor și mediu.

-Instalația de cogenerare a primit premiul de excelență pentru centrala cu cea mai înaltă eficiență energetică din Europa.

-Centrala de cogenerare are cele mai mici emisii de CO2 din Europa sub pragul de 235 grame pe kWh.

-Emisiile de Co2 ale complexului energetic sunt reduse cu peste 88.000 de tone pe an.

-Costul specific a fost de 0,93 milioane euro pe MW putere instalată, față de media țării care este de 1,74 milioane de euro.

Sursa: www.antena3.ro