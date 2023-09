Românii cu credite: Abia trăim de la o lună la alta!

După ce ratele dobânzilor au crescut, viaţa românilor cu credite a devenit o adevărată luptă pentru supraviețuire. Tot mai mulţi oameni aflaţi în imposibilitatea de a-şi plăti creditele la bancă, ajung să ceară sfaturi de la oameni necunoscuţi, în speraţa că vor găsi soluţia salvatoare.

În acest sens, în grupurile de pe Facebook, oamenii schimbă opinii şi păreri iar în mesajele lor oamenii îşi povestesc experiențele negative. Foarte mulţi dintre aceştia îşi prezintă problemele financiare, iar ceilalți internauţi îşi dau cu părerea în comentarii. Este și cazul unui cetățean care spune că a ajuns în imposibilitatea de a-și mai plăti cele două credite. Sub protecția anonimatului, el a cerut un sfat pe grupul de Facebook Viața și banii.

Astfel, „Salutare! Oare ce mă sfătuiți să fac, am ajuns la imposibilitatea de a mai plăti creditele. Mai am de plătit vreo 20.000 de euro cu rată de 2.950 ron la BRD care în 2025 se termină, și alta 850 Credius până în 2026, ambele de nevoi personale! Oare ar fi rentabil să vând apartamentul cu două camere care îl am neipotecat și să cumpăr unul cu trei camere cu credit imobiliar pe 20 sau 25 ani!? Nu știu ce să fac, e foarte greu avem și doi copii mici. Nu pot rezista așa până la capăt să le ducem, abia trăim de la o lună la alta! Chiar aștept sfaturi utile dacă v-ați confruntat cu așa ceva!”, a scris anonimul.

Apoi, secțiunea de comentarii s-a umplut rapid. În timp ce unii se amuză de situația prezentată, alții vin cu diferite soluții de ajutor persoanei respective.

În mesajul său un altul îi scrie, „Nu cred că am înțeles: acum ești în imposibilitate de plată și te gândești să mai faci încă un credit să treci de la 2 la 3 camere? Iar o nouă astfel de mișcare vine cu alte cheltuieli”.

Altul spune, „Românul când e la necaz se bagă într-unul și mai mare!”, a adăugat altcineva.

La polul opus sunt oamenii care vin cu soluții. Majoritatea comentariilor sfătuiesc persoana în cauză să schimbe locul de muncă actual sau să îşi ia un al treilea job.

„Ce e de făcut? Caută-ți un alt job unde să câștigi mai mult să poți încheia cele două credite care nu au un punct final îndepărtat. Ferește-te de alte datorii. Nu te atinge de bunul care îți oferă stabilitate: casa pe care o ai”, a comentat un bun samaritean.

Alții s-au arătat optimiști în privința soluțiilor privind refinanțarea celor două credite, dar i-au recomandat să se abțină de la creditul imobilar.

În viziuneasa, „Refinanțare cu dobânda fixă. Clar. Prelungiți durata până în 2030 și vedeți poate ajungeți la 1.500-2.000 de lei lunar rată cumulată pentru ambele sume datorate. Acum să faci o achiziție nouă imobiliară pe 25 de ani… cam neinspirat”, a fost una dintre idei, conform adevărul.ro.

Sursa: www.antena3.ro