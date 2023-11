Trăirea a fost foarte intensă și profundă de Ziua Sfinxului din Bucegi

În data de 28 -11-2023, Sute de oameni au urcat, în plin viscol, până în vârful muntelui, de Ziua Sfinxului din Bucegi.

Astfel, Sute de turiști au urcat și anul acesta la Sfinxul din Bucegi, pentru a se încărca energetic la pretinsa piramidă magică pe care razele soarelui o formează la apusul din seara zilei de 28 noiembrie.

În precizările lor, „Sfinx-ul din Bucegi a fost si astăzi vizitat de sute de oameni. Se pare ca nici măcar viscolul nu a reușit să-i oprească chiar dacă pe o astfel de vreme și-au pus viața în pericol.

Trei turiști din București au fost la un pas sa-si piardă viata după ce s-au rătăcit pe Platoul Bucegi. Aceștia au fost găsiți în ultimul moment cu hipotermie și duși de urgență la Baza de Salvare Montană Baba Mare.

Mâine, în funcție de starea lor si de condițiile meteo, se va încerca coborârea lor de pe munte.”, a transmis Salvamont Bușteni.

Aşadar, „Există o singură zi din an, o zi sfântă, când soarele îşi coboară razele blânde, în trepte, peste Sfinxul ce străjuieşte mândru Bucegii, într-o piramidă magică… În ziua de 28 noiembrie a fiecărui an, pe Platoul Bucegi se întâlnesc oameni aleşi, veniţi din toate colţurile lumii”. Astăzi am parcurs un drum initiatic pana la Sfinx, un drum plin de conștientizări și revelații, de eliberări și depășire a limitelor fizice.

Vremea a fost foarte rece, a nins conținuu și viscolul a fost tăios. Nu se vedea nici la un metru în față, iar de respirat ce sa mai spun. Cu toate acestea sute de oameni am urcat de la Piatra Arsa la Sfinx, telecabina nu a funcționat, înfruntând gerul, viscolul năprasnic, depășind temeri și dincolo de toate funcționând ca unul.

Am ajuns la Sfinx chiar la asfințit, iar trăirea a fost foarte intensă și profundă, luminile speciale, energia magică a Sfinxului ne-a cuprins. Dar ce a fost si mai impresionant a fost faptul ca la întoarcere, pe întuneric, când nici cărarea nu se mai zarea, toți care coboram functionam ca unul, în susținere, ajutor și luminat reciproc de cale.

Impresionant a fost totul…Asta ma face sa cred ca mai sunt speranțe. La mulți ani sa ne trăiești și protejezi si veghezi multă vreme dr acum înainte, Sfinx măreț și tainic! Suntem binecuvântați!”, a scris, pe o rețea socială, una dintre femeile care au urcat pe munte.

În contextul geografic, Sfinxul din Munții Bucegi este o formațiune geologică alcătuită din conglomerate, rezultată în urma dezagregării și eroziunii diferențiate, situat la 2.206 m altitudine, în județul Dâmbovița, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni.

Originea numelui Sfinxului este datorată asemănării sale cu un cap uman, mai exact cu Sfinxul Egiptean. Format dintr-un bloc mare de piatră ce a căpătat forma de astăzi într-un timp foarte îndelungat, Sfinxul din Bucegi, aflat pe platoul Bucegi, măsoară 8 metri în înălțime și 12 metri în lățime.

Sursa: www.antena3.ro